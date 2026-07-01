Βίντεο που κόβει την ανάσα: Σκαρφάλωσαν στην κεραία του Empire State Building στα 443 μέτρα – Το πανό που κρέμασαν

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Ένα περιστατικό που έθεσε σε κινητοποίηση τις αρχές της Νέας Υόρκης σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν δύο άτομα κατάφεραν να παραβιάσουν τα μέτρα ασφαλείας και να σκαρφαλώσουν στο ψηλότερο σημείο του Empire State Building.

Στην κορυφή του ουρανοξύστη ένα μήνυμα ειρήνης

Δύο διαδηλωτές, που φορούσαν σκουρόχρωμα ρούχα και μάσκες για να καλύψουν τα χαρακτηριστικά τους, έγιναν ορατοί στο υψηλότερο σημείο της κεραίας του κτιρίου, σε ύψος περίπου 443 μέτρων.

BREAKING: Two people have climbed to the top of the Empire State Building in New York City, holding a banner from the skyscraper’s antenna reading, “When the power of love beats the love of power, the world knows peace.” As of now it’s unclear how the pair reached the top of the… pic.twitter.com/rUPZ6nc1eK — Fox News (@FoxNews) July 1, 2026



Το ζευγάρι, που φαίνεται να είναι ένας άνδρας και μια γυναίκα, μετέφερε και άνοιξε ένα πανό στην κορυφή του πύργου, το οποίο έγραφε: «Όταν η δύναμη της αγάπης νικήσει την αγάπη για τη δύναμη, ο κόσμος θα γνωρίσει την ειρήνη».

Παραμένει μυστήριο πώς ανέβηκαν

Μέχρι στιγμής παραμένει αδιευκρίνιστο το πώς οι δύο ακτιβιστές κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση και να αναρριχηθούν σε όλο το μήκος της κεραίας, ξεπερνώντας τα συστήματα ασφαλείας του κτιρίου.

JUST IN: Two people have climbed to the top of the Empire State Building’s spire in New York City. The individuals who were wearing masks were seen setting up a flag. pic.twitter.com/gr9L5Aq5Li — Collin Rugg (@CollinRugg) July 1, 2026



Μάλιστα, λίγο αφότου έφτασαν στην κορυφή και άνοιξαν το πανό, ο ένας από τους δύο ξεκίνησε να κατεβαίνει, όμως στη συνέχεια άλλαξε γνώμη και επέστρεψε ξανά στο υψηλότερο σημείο.

Two people wearing black have climbed to the top of the Empire State Building. More: https://t.co/RNXYvRqyw8 pic.twitter.com/dxbsEy9fSy — Eyewitness News (@ABC7NY) July 1, 2026

Η ιστορία και η ταυτότητα του Empire State Building

Το Empire State Building αποτελεί έναν από τους πιο εμβληματικούς ουρανοξύστες παγκοσμίως και σήμα κατατεθέν της Νέας Υόρκης, έχοντας γράψει τη δική του ιστορία.

Βρίσκεται στην καρδιά του Μανχάταν, στη συμβολή της 5ης Λεωφόρου με την 34η Οδό. Το ύψος του φτάνει τα 381 μέτρα μέχρι την οροφή, ενώ αγγίζει τα 443 μέτρα αν συνυπολογιστεί η κορυφή και η κεραία του — το σημείο δηλαδή όπου ανέβηκαν οι διαδηλωτές.

Διαθέτει 102 με 103 ορόφους (ανάλογα με τον τρόπο καταμέτρησης), με τα περίφημα δημόσια παρατηρητήριά του να βρίσκονται στον 86ο και τον 102ο όροφο.

Κάθε χρόνο, περίπου τέσσερα εκατομμύρια άνθρωποι επισκέπτονται τους χώρους αυτούς, καθιστώντας το κτίριο έναν από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο.

Η κατασκευή του ξεκίνησε το 1930 και ολοκληρώθηκε σε ένα εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα, περίπου 410 ημερών. Τα επίσημα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν την 1η Μαΐου 1931.

Σχεδιάστηκε σε στυλ Art Deco από τον αρχιτέκτονα Γουίλιαμ Φ. Λαμπ της εταιρείας Shreve, Lamb & Harmon, με ατσάλινο σκελετό και επένδυση από ασβεστόλιθο και γρανίτη.

Από το 1931 έως το 1971 διατήρησε τον τίτλο του ψηλότερου κτιρίου στον κόσμο.

Κράτησε αυτό το ιστορικό ρεκόρ για 41 ολόκληρα χρόνια, μέχρι τη στιγμή που ξεπεράστηκε από τους αρχικούς Δίδυμους Πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου.

Σήμερα, αν και δεν είναι πλέον το ψηλότερο κτίριο στη Νέα Υόρκη, παραμένει ανάμεσα στους πιο ψηλούς πύργους της πόλης.

Πρόκειται κατά βάση για ένα κτίριο γραφείων, στο οποίο στεγάζονται μεγάλες εταιρείες, όπως η LinkedIn, καθώς και άλλοι κολοσσοί των μέσων ενημέρωσης και της διαφήμισης.