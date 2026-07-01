Μαρία Ιωαννίδου: «Δεν προσέχω τη διατροφή μου, δεν το έχω ανάγκη – Δεν έκανα ποτέ στη ζωή μου δίαιτα»

Η Μαρία Ιωαννίδου παραχώρησε δηλώσεις σε ψυχαγωγικές εκπομπές, οι οποίες προβλήθηκαν στο «Happy Day» της Σταματίνας Τσιμτσιλή. Η καλλιτέχνις ανέφερε ότι είναι φιλάρεσκη, δεν προσέχει τη διατροφή της και δεν έχει κάνει ποτέ δίαιτα.

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Μαρία Ιωαννίδου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Μαρία Ιωαννίδου παραχώρησε δηλώσεις, στις οποίες παραδέχτηκε ότι είναι φιλάρεσκη, τονίζοντας πως «είμαι και καλλιτέχνις, πρέπει να αρέσω αφενός».
  • Η ίδια ανέφερε ότι έχει «κληρονομικότητα» σχετικά με την εμφάνισή της, καθώς «έτσι ήταν η μαμά μου, δεν φαινόταν η ηλικία της», προσθέτοντας «Μεγάλωσα αλλά δεν μου φαίνεται».
  • Παράλληλα, η καλλιτέχνις αποκάλυψε πως «Δεν προσέχω τη διατροφή μου, δεν το έχω ανάγκη» και ότι «Δεν έκανα ποτέ στη ζωή μου δίαιτα».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δηλώσεις στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών παραχώρησε η Μαρία Ιωαννίδου, οι οποίες προβλήθηκαν στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, «Happy Day», το πρωί της Τετάρτης 1 Ιουλίου. Η επιτυχημένη καλλιτέχνις παραδέχτηκε ότι είναι φιλάρεσκη, ενώ ανέφερε και πως δεν προσέχει τη διατροφή της, αφού δεν το έχει ανάγκη.

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Συγκεκριμένα, στη διάρκεια των δηλώσεών της, η Μαρία Ιωαννίδου είπε ότι: «Είμαι πολύ όμορφη. Βρε Θεέ, τι κάνεις; Είμαι φιλάρεσκη και έτσι πρέπει να είμαι, γιατί είμαι και καλλιτέχνις, πρέπει να αρέσω αφενός».

«Αφετέρου, έχω κληρονομικότητα. Έτσι ήταν η μαμά μου, δεν φαινόταν η ηλικία της. Για αυτό έχω σταματήσει να λέω ηλικίες και τέτοια πράγματα», πρόσθεσε.

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Συνεχίζοντας, η Μαρία Ιωαννίδου μιλώντας στα τηλεοπτικά συνεργεία εξήγησε πως: «Μεγάλωσα αλλά δεν μου φαίνεται. Ορίστε, ούτε πάχυνα. Δεν προσέχω τη διατροφή μου, δεν το έχω ανάγκη. Δεν έκανα ποτέ στη ζωή μου δίαιτα». 

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