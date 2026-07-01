LIVE UPDATE
Φωτιά στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Τραμπ: Κέρδισε περισσότερα από 1 δισ. δολάρια επειδή «όλοι επωφελούνται» από την επιστροφή του στην εξουσία – «Έχω πολλά χρήματα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τα κέρδη του ύψους 1,2 δισ. δολαρίων από κρυπτονομίσματα το 2025, δηλώνοντας ότι «όλοι επωφελούνται» από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο και ότι τα οικονομικά του διαχειρίζονται «τυφλά καταπιστεύματα». Ο Αμερικανός Πρόεδρος κατηγορείται συχνά για σύγκρουση συμφερόντων, καθώς επένδυσε σε ψηφιακά νομίσματα ενώ εισήγαγε μέτρα απορρύθμισης του κλάδου μετά την επιστροφή του στην εξουσία.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Τραμπ Ουκρανία
Φωτογραφία: Reuters
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τα κέρδη-μαμούθ ύψους 1,2 δισ. δολαρίων που είχε το 2025 από τα κρυπτονομίσματα, δηλώνοντας ότι από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο «όλοι επωφελούνται».
  • Ο Τραμπ απάντησε στην κριτική ότι χρησιμοποιεί το αξίωμά του για να πλουτίσει, δηλώνοντας ότι τα εισοδήματά του έχουν μεταβιβαστεί σε «τυφλά καταπιστεύματα» και πως «δεν ασχολούμαι προσωπικά με τα οικονομικά μου».
  • Τα έσοδα του Τραμπ το 2025 προήλθαν από επενδύσεις σε νεοφυείς επιχειρήσεις και το κρυπτονόμισμα $TRUMP, με τον ίδιο να κατηγορείται για συγκρούσεις συμφερόντων λόγω απορρύθμισης του κλάδου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπερασπίστηκε τα κέρδη-μαμούθ ύψους 1,2 δισ. δολαρίων που είχε το 2025 από τα κρυπτονομίσματα, δηλώνοντας ότι από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο «όλοι επωφελούνται».

Ντόναλντ Τραμπ: Έσοδα άνω των 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων από κρυπτονομίσματα

«Ξέρετε γιατί έβγαλα κέρδη, επειδή το Χρηματιστήριο ανεβαίνει, όλοι επωφελούνται», είπε σε δημοσιογράφους ενώ ετοιμαζόταν να κάνει το πρώτο του ταξίδι με το νέο προεδρικό αεροσκάφος που του δώρισε το Κατάρ.

Η απάντηση για το «τυφλό καταπίστευμα»

Όταν ρωτήθηκε για την κριτική που του ασκείται ότι χρησιμοποιεί το αξίωμά του για να πλουτίσει, ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος απάντησε ότι τα εισοδήματά του έχουν μεταβιβαστεί σε «τυφλά καταπιστεύματα», δηλαδή σε ανεξάρτητους διαχειριστές, όπως γίνεται για τα πρόσωπα που κατέχουν δημόσιο αξίωμα ώστε η διαχείριση της περιουσίας τους να γίνεται από ανεξάρτητες δομές.

Reuters: Πώς η οικογένεια Τραμπ κέρδισε 2,3 δισ. δολάρια από κρυπτονομίσματα, ενώ οι επενδυτές έχασαν

«Δεν ασχολούμαι προσωπικά με τα οικονομικά μου, έχουμε ταμεία που διαχειρίζονται τα χρήματά μου. Κέρδισα πολλά χρήματα πριν γίνω πρόεδρος, επενδύουν τα χρήματά μου και εγώ δεν τους μιλάω», επέμεινε.

«Όλοι επωφελούμαστε»

Ο Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η περιουσία του προέρχεται από την προηγούμενη επαγγελματική σταδιοδρομία του, αν και τα εισοδήματά του προέρχονται από δραστηριότητες που ανέλαβε αφού επέστρεψε στην προεδρία το 2025.

«Δεν ξέρω αν είχα καλύτερη καριέρα στην πολιτική ή στις επιχειρήσεις, αλλά είχα σπουδαία καριέρα στις επιχειρήσεις. Επομένως, όλοι επωφελούμαστε. Εγώ επωφελούμαι επειδή έχω πολλά χρήματα και πολλά μετρητά», πρόσθεσε.

Tο $TRUMP

Σύμφωνα με τα έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα η ομοσπονδιακή υπηρεσία κυβερνητικής δεοντολογίας (OGE), ο Τραμπ είχε έσοδα περίπου 1,2 δισεκ. δολαρίων το 2025 χάρη στις επενδύσεις του στη νεοφυή επιχείρηση World Liberty Finacnial και το κρυπτονόμισμα που φέρει το όνομά του, το $TRUMP, το οποίο άρχισε να διατίθεται εμπορικά λίγες ώρες πριν από την ορκωμοσία του, τον Ιανουάριο του 2025.


Ο Ντόναλντ Τραμπ, πρώην επιχειρηματίας των ακινήτων, κατηγορείται συχνά για συγκρούσεις συμφερόντων, ιδίως επειδή επένδυσε στα ψηφιακά νομίσματα ενώ εισήγαγε, αφότου επέστρεψε στην εξουσία, διάφορα μέτρα απορρύθμισης του κλάδου, που απογείωσαν τις τιμές τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ