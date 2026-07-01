Τραμπ: Κέρδισε περισσότερα από 1 δισ. δολάρια επειδή «όλοι επωφελούνται» από την επιστροφή του στην εξουσία – «Έχω πολλά χρήματα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπερασπίστηκε τα κέρδη-μαμούθ ύψους 1,2 δισ. δολαρίων που είχε το 2025 από τα κρυπτονομίσματα, δηλώνοντας ότι από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο «όλοι επωφελούνται».

«Ξέρετε γιατί έβγαλα κέρδη, επειδή το Χρηματιστήριο ανεβαίνει, όλοι επωφελούνται», είπε σε δημοσιογράφους ενώ ετοιμαζόταν να κάνει το πρώτο του ταξίδι με το νέο προεδρικό αεροσκάφος που του δώρισε το Κατάρ.

Η απάντηση για το «τυφλό καταπίστευμα»

Όταν ρωτήθηκε για την κριτική που του ασκείται ότι χρησιμοποιεί το αξίωμά του για να πλουτίσει, ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος απάντησε ότι τα εισοδήματά του έχουν μεταβιβαστεί σε «τυφλά καταπιστεύματα», δηλαδή σε ανεξάρτητους διαχειριστές, όπως γίνεται για τα πρόσωπα που κατέχουν δημόσιο αξίωμα ώστε η διαχείριση της περιουσίας τους να γίνεται από ανεξάρτητες δομές.

«Δεν ασχολούμαι προσωπικά με τα οικονομικά μου, έχουμε ταμεία που διαχειρίζονται τα χρήματά μου. Κέρδισα πολλά χρήματα πριν γίνω πρόεδρος, επενδύουν τα χρήματά μου και εγώ δεν τους μιλάω», επέμεινε.

Pressed on a financial disclosure showing he made at least $1.4 billion off crypto in 2025, Trump lied by saying “I don’t get involved” (he’s personally promoted his crypto businesses), then dismissed a follow up about how he’s profiting off the presidency, saying “everybody is… pic.twitter.com/mjF5H0BnkF — Aaron Rupar (@atrupar) July 1, 2026

«Όλοι επωφελούμαστε»

Ο Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η περιουσία του προέρχεται από την προηγούμενη επαγγελματική σταδιοδρομία του, αν και τα εισοδήματά του προέρχονται από δραστηριότητες που ανέλαβε αφού επέστρεψε στην προεδρία το 2025.

«Δεν ξέρω αν είχα καλύτερη καριέρα στην πολιτική ή στις επιχειρήσεις, αλλά είχα σπουδαία καριέρα στις επιχειρήσεις. Επομένως, όλοι επωφελούμαστε. Εγώ επωφελούμαι επειδή έχω πολλά χρήματα και πολλά μετρητά», πρόσθεσε.

President Trump told reporters Wednesday “funds run my money” when asked about his financial disclosures that show he made $1.4 billion in 2025 on crypto and memecoin-related businesses https://t.co/8RQsm58xZR pic.twitter.com/3Ng4IDGITP — Bloomberg (@business) July 1, 2026

Tο $TRUMP

Σύμφωνα με τα έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα η ομοσπονδιακή υπηρεσία κυβερνητικής δεοντολογίας (OGE), ο Τραμπ είχε έσοδα περίπου 1,2 δισεκ. δολαρίων το 2025 χάρη στις επενδύσεις του στη νεοφυή επιχείρηση World Liberty Finacnial και το κρυπτονόμισμα που φέρει το όνομά του, το $TRUMP, το οποίο άρχισε να διατίθεται εμπορικά λίγες ώρες πριν από την ορκωμοσία του, τον Ιανουάριο του 2025.

US President Donald Trump’s latest 2025 financial disclosure reveals he made more than $1.4B in income from crypto ventures during his first year back in office, including more than $500m from World Liberty Financial and major earnings from his $TRUMP meme coin. pic.twitter.com/yx503y1ISa — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 1, 2026



Ο Ντόναλντ Τραμπ, πρώην επιχειρηματίας των ακινήτων, κατηγορείται συχνά για συγκρούσεις συμφερόντων, ιδίως επειδή επένδυσε στα ψηφιακά νομίσματα ενώ εισήγαγε, αφότου επέστρεψε στην εξουσία, διάφορα μέτρα απορρύθμισης του κλάδου, που απογείωσαν τις τιμές τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ