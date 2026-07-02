Μπακογιάννη για Σαμαρά: «Είναι η προσωποποίηση της υποκρισίας – 100% θα κάνει κόμμα»

«Ο κ. Σαμαράς είναι η προσωποποίηση της υποκρισίας και του φαρισαϊσμού. Και το λέω αυτό όχι γιατί έχω κάποιο προσωπικό θέμα με τον κ. Σαμαρά, έχω άποψη για τον άνδρα εδώ και πολλά χρόνια. Δεν την έχω κρύψει άλλωστε» είπε η Ντόρα Μπακογιάννη σε συνέντευξή της στο MEGA.

«100% θα κάνει κόμμα» τόνισε.

«Είναι υποκριτής και φαρισαίος, πώς να το κάνουμε τώρα;» πρόσθεσε.

«Το πρόβλημα του Σαμαρά δεν είναι τα εθνικά θέματα. Ξεκάθαρα. Το πρόβλημά του είναι το γινάτι του. Δυστυχώς οι άνθρωποι όταν έχουν γινάτι κάνουν πράγματα, που θα βλάψουν την υστεροφημία του – δεν με ενδιαφέρει και πολύ για να είμαι ειλικρινής…» ανέφερε η κα Μπακογιάννη.

«Θέλει να στερήσει την αυτοδυναμία από τη ΝΔ. Και επειδή είμαι και παλιά να πω ότι την πρώτη φορά ο κ. Σαμαράς έριξε την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, αλλά ήταν κυβέρνηση της ΝΔ. Η παράταξη αυτή είχε κατέβει σύσσωμη. Τη δεύτερη φορά ήταν ο Μιλτιάδης Έβερτ, δεύτερη φορά πληγώνει τη ΝΔ. Και τώρα πάει να κάνει την τρίτη» σημείωσε.

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