Μυστήριο πάνω από τη Disneyland: Ένα «μαύρο δαχτυλίδι» στον ουρανό αιχμαλώτισε τα βλέμματα – Η εξήγηση που έδωσε το πάρκο

Ένα περίεργο μαύρο δαχτυλίδι εμφανίστηκε πάνω από τη Disneyland, στην πόλη Άναχαϊμ της Καλιφόρνια, προκαλώντας αναστάτωση στους οδηγούς της περιοχής.

Ωστόσο, το θεματικό πάρκο έσπευσε να δώσει εξηγήσεις για το φαινόμενο.

Οδηγοί στον αυτοκινητόδρομο εντόπισαν το ασυνήθιστο θέαμα την Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου. Η Lori Nayahalski φωτογράφισε το φαινόμενο περίπου στις 6:30 π.μ. τοπική ώρα, σύμφωνα με το KTLA.

«Δεν διαλυόταν, ούτε ήταν σμήνος πουλιών», δήλωσε στο μέσο ενημέρωσης. «Πραγματικό Matrix ή απλώς μια στημένη φάρσα… Δεν ξέρω, αλλά ήταν κάτι».


Το «κάτι» όμως έχει απλή εξήγηση.

Το πάρκο επιβεβαίωσε ότι το δαχτυλίδι δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια δοκιμών πριν το άνοιγμα της Disneyland, σύμφωνα με το KTLA.

Το δαχτυλίδι προήλθε από τα πυροτεχνήματα που χρησιμοποιούν οι υπάλληλοί του κατά τη διάρκεια των βραδινών σόου στο θέρετρο της Disneyland.

Το Disneyland Resort διαθέτει δύο βραδινά σόου, το World of Color στο Disney California Adventure και το Fantasmic! στο Disneyland Park. Και τα δύο περιλαμβάνουν πυροτεχνήματα, φώτα και ζωντανές παραστάσεις, σημειώνει το περιοδικό People.

11:27 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

