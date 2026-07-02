NBA: Συμφωνία-«βόμβα» ανάμεσα σε Σέλτικς και Σίξερς – Στη Βοστώνη ο Πολ Τζόρτζ, στη Φιλαδέλφεια ο Τζέιλεν Μπράουν

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Σε μια από τις πιο ηχηρές και αναπάντεχες κινήσεις των τελευταίων ετών στο NBA, Σέλτικς και Σίξερς ήρθαν σε συμφωνία για ένα trade που αλλάζει τις ισορροπίες στην Ανατολή.

Στο πλαίσιο του deal, ο σταρ της Βοστώνς, Τζέιλεν Μπράουν, μετακομίζει στη Φιλαδέλφεια, ενώ οι Σέλτικς θα κάνουν δικό του τον έμπειρο Πολ Τζορτζ, ενισχύοντας παράλληλα το μέλλον της ομάδας, καθώς απέκτησε ως αντάλλαγμα και τέσσερα ντραφτ πικ (δύο πρώτου και δύο δεύτερου γύρου).

Οι λεπτομέρειες του trade και τα picks

Σύμφωνα με το ESPN, το πακέτο των ανταλλαγμάτων περιλαμβάνει δύο επιλογές πρώτου γύρου (του 2028, η οποία μπορεί να μετατραπεί σε ανταλλαγή επιλογών πιο ευνοϊκή για τη Βοστώνη, και μία απροστάτευτη επιλογή του 2031) και δύο επιλογές δεύτερου γύρου (των ετών 2028 και 2030), με τους Σέλτικς να παραχωρούν τον Μπράουν, ο οποίος ολοκλήρωσε την περασμένη σεζόν στην έκτη θέση της ψηφοφορίας για τον πολυτιμότερο παίκτη (MVP), έχοντας κατά μέσο όρο 28,7 πόντους, 6,9 ριμπάουντ και 5,1 ασίστ ανά αγώνα, τις κορυφαίες επιδόσεις της καριέρας του.

Το παρασκήνιο με τον Αντετοκούνμπο και το προφίλ του Μπράουν

Το μέλλον του Μπράουν στους Σέλτικς ήταν αβέβαιο από τη στιγμή που, σύμφωνα με δημοσιεύματα, αποτέλεσε το βασικό αντάλλαγμα στην αποτυχημένη προσπάθεια της Βοστώνης να αποκτήσει τον σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο 29χρονος έχει ακόμη τρία χρόνια συμβολαίου από την πενταετή επέκταση αξίας 285 εκατομμυρίων δολαρίων (supermax) που υπέγραψε τον Ιούλιο του 2023.

Ο Μπράουν έχει μέσο όρο καριέρας 20 πόντους, 5,5 ριμπάουντ και 2,9 ασίστ σε 674 αγώνες σε δέκα σεζόν με τους Σέλτικς, οι οποίοι τον επέλεξαν στο Νο. 8 του ντραφτ του NBA το 2016.

Ο πεντάκις All-Star και δύο φορές μέλος της δεύτερης καλύτερης πεντάδας του NBA αναδείχθηκε MVP των τελικών του NBA, όταν η Βοστώνη κατέκτησε το πρωτάθλημα του 2024, επικρατώντας των Ντάλας Μάβερικς.

BLOCKBUSTER: The Boston Celtics have agreed to trade Jaylen Brown to the Philadelphia 76ers for Paul George, two first-round picks and two second-round picks, sources tell ESPN. pic.twitter.com/xNcNlIV2mh — Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2026

Η «Superteam» της Φιλαδέλφεια

Στη Φιλαδέλφεια θα συνθέσει ένα ισχυρό σύνολο μαζί με τον πρώην MVP Τζόελ Εμπίντ και τους ανερχόμενους γκαρντ Τάιρις Μάξεϊ και Βι Τζέι Έτζκομπ, σε μια ομάδα που ξαφνικά μπορεί να εξελιχθεί σε διεκδικήτρια της κορυφής στην Ανατολική Περιφέρεια.

Στη Βοστώνη ο Πολ Τζορτζ

Ο 36χρονος Τζορτζ αγωνίστηκε τις δύο τελευταίες σεζόν στους Σίξερς, έχοντας προηγουμένως φορέσει τις φανέλες των Ιντιάνα Πέισερς (2010-17), Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (2017-19) και Λος Άντζελες Κλίπερς (2019-24).

Στη θητεία του στη Φιλαδέλφεια ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς στο γόνατο, στους προσαγωγούς και στο δάχτυλο, με αποτέλεσμα να περιοριστεί σε 78 συμμετοχές τις δύο τελευταίες σεζόν.

Ο εννέα φορές All-Star έχει μέσο όρο καριέρας 20,5 πόντους, 6,2 ριμπάουντ και 3,7 ασίστ σε 945 αγώνες σε 16 σεζόν στο NBA.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ