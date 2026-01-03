Εργαζόμενος της Disney τραυματίστηκε από έναν ψεύτικο βράχο βάρους 180 κιλών κατά τη διάρκεια ενός σόου

Σύνοψη από το

  • Ένας εργαζόμενος σε ένα θεματικό πάρκο της Disney στη Φλόριντα τραυματίστηκε, αφού επιχείρησε να σταματήσει την πορεία ενός ψεύτικου βράχου βάρους 180 κιλών, που κατευθυνόταν προς τους θεατές, κατά τη διάρκεια ενός σόου με θέμα την ταινία «Indiana Jones».
  • Ο άνδρας διασώθηκε αμέσως από τους συναδέλφους του, έχοντας τραυματιστεί στο κεφάλι απ’ όπου αιμορραγούσε. Η Disney επιβεβαίωσε το ατύχημα, δηλώνοντας ότι το αντικείμενο εξετράπη της πορείας του.
  • Η Disney δήλωσε ότι «επικεντρώνεται στο να στηρίξει τον υπάλληλό της» και πως «η ασφάλεια βρίσκεται στο επίκεντρο των ανησυχιών της». Το στοιχείο της παράστασης θα τροποποιηθεί μόλις η ομάδα ασφαλείας ολοκληρώσει την αξιολόγησή της.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Εργαζόμενος της Disney τραυματίστηκε από έναν ψεύτικο βράχο βάρους 180 κιλών κατά τη διάρκεια ενός σόου

Ένας εργαζόμενος σε ένα θεματικό πάρκο της Disney στη Φλόριντα τραυματίστηκε, αφού επιχείρησε να σταματήσει την πορεία ενός ψεύτικου βράχου βάρους 180 κιλών, που κατευθυνόταν προς τους θεατές, κατά τη διάρκεια ενός σόου με θέμα την ταινία «Indiana Jones».

Αφού έπεσε στο έδαφος από την ισχύ της πρόσκρουσης, κατά τη διάρκεια του περιστατικού που συνέβη την Τρίτη, ο άνδρας διασώθηκε αμέσως από τους συναδέλφους του. Μόλις σηκώθηκε, ο υπάλληλος φαίνεται να είχε τραυματιστεί στο κεφάλι απ’ όπου αιμορραγούσε.

Η Disney επιβεβαίωσε πως το ατύχημα εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια ενός θεάματος εμπνευσμένου από το περιβάλλον του “Indiana Jones”, ενός εμβληματικού κινηματογραφικού έπους περιπέτειας. Σύμφωνα με τον όμιλο, το αντικείμενο εξετράπη της πορείας του.

«Επικεντρωνόμαστε στο να στηρίξουμε τον υπάλληλό μας, ο οποίος αναρρώνει», δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ένας εκπρόσωπος Τύπου της Disney.

«Η ασφάλεια βρίσκεται στο επίκεντρο των ανησυχιών μας και αυτό το στοιχείο της παράστασης θα τροποποιηθεί μόλις η ομάδα μας ασφαλείας θα ολοκληρώσει την αξιολόγησή της για το τι ακριβώς συνέβη», συμπληρώνεται στο δελτίο Τύπου.

Η σκηνή με τον βράχο που κυνηγάει τον Ιντιάνα Τζόουνς είναι μία από τις πιο εμβληματικές της ταινίας «Οι κυνηγοί της Χαμένης Κιβωτού», η οποία κυκλοφόρησε το 1981. Ήταν η πρώτη ταινία του κινηματογραφικού franchise, με την υπογραφή του Στίβεν Σπίλμπεργκ, με πρωταγωνιστή τον Χάρισον Φορντ στον ρόλο του διάσημου αρχαιολόγου.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

