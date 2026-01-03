Ιώσεις: Οι καιρικές συνθήκες και ο συνωστισμός ευνοούν την εξάπλωσή τους – «Καμπανάκι» από τους ειδικούς

Με το τέλος των γιορτών, η καθημερινότητα επιστρέφει φορτωμένη με ιώσεις, γρίπη και αυξημένα περιστατικά λοίμωξης του αναπνευστικού. Η μαζική επανένταξη στις δραστηριότητες, οι αλλαγές στον καιρό και ο συνωστισμός δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα για την εξάπλωση των ιών. Οι ειδικοί χτυπούν καμπανάκι για τις επόμενες ημέρες, που χαρακτηρίζονται κρίσιμες, καθώς ο κίνδυνος διασποράς παραμένει υψηλός.

Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, τα κρούσματα της γρίπης παρουσίασαν αύξηση που ξεπερνά το 110%, ενώ οι νοσηλείες στα νοσοκομεία διπλασιάστηκαν. Τα περισσότερα περιστατικά συνοδεύονται από έντονη κόπωση, υψηλό πυρετό και σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Σε συναγερμό βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές, οι οποίες παρακολουθούν στενά την κατάσταση, καθώς η επιστροφή στην καθημερινότητα εντείνει την ανησυχία.

Ειδικότερα, το στέλεχος της γρίπης Κ έχει προκαλέσει προβληματισμό, αφού φαίνεται να μεταδίδεται πιο εύκολα. Παράλληλα, οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και οι συνθήκες υγρασίας ευνοούν ακόμη περισσότερο τη διασπορά των ιώσεων. Οι ειδικοί ζητούν από το κοινό αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα για όσους εμφανίζουν συμπτώματα ή ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

«Έχουμε κρούσματα πλέον σε μονάδες εντατικής θεραπείας, άρα, λοιπόν, όλοι πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα. Όταν έχουμε συμπτώματα ή όταν ανήκουμε σε ευπαθείς ομάδες και πρόκειται να βρεθούμε σε χώρο που υπάρχει συνωστισμός, είναι πάρα πολύ χρήσιμο να φοράμε τη μάσκα μας», ανέφερε ο καθηγητής πνευμονολογίας κ. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Η ανησυχία μεγαλώνει και στις οικογένειες, καθώς πλησιάζει η επιστροφή των μαθητών στα σχολεία, γεγονός που κάθε χρόνο συνοδεύεται από αναζωπύρωση των ιώσεων. Οι παιδίατροι καλούν τους γονείς να είναι σε επαγρύπνηση και να παρακολουθούν προσεκτικά την κατάσταση των παιδιών τους.

«Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέχουν οι γονείς στα παιδιά τους είναι ο επίμονος πυρετός, το ρίγος και η αφυδάτωση. Στο σχολείο, τα παιδιά επιστρέφουν μετά από ένα εικοσιτετράωρο απυρεξίας και τηρώντας αυστηρά τους κανόνες υγιεινής», τόνισε ο παιδίατρος κ. Μάρκος Ανδρέου, μιλώντας επίσης στον ΑΝΤ1.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το κύμα των ιώσεων θα κορυφωθεί γύρω στα μέσα Ιανουαρίου, νωρίτερα σε σύγκριση με τις δύο προηγούμενες χρονιές.