Ανδρέας Φουστάνος: «Βλέπεις δικούς σου ανθρώπους και λες “τι μεταμόρφωση”, έχουν κάνει πλαστική από μόνοι τους»

Ο Ανδρέας Φουστάνος και η σύντροφός του Ιωάννα Βασιλάκη, που είναι επίσης πλαστικός χειρουργός, μίλησαν στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», σχολιάζοντας, μεταξύ άλλων, τη χρήση των φίλτρων στα social media και τις αλλοιώσεις που εμφανίζονται ολοένα και πιο συχνά στην εικόνα των ανθρώπων. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε ο τρόπος με τον οποίο τα φίλτρα αλλάζουν την πραγματικότητα και δημιουργούν μια εικόνα που, όπως επισημάνθηκε, δεν ανταποκρίνεται πάντα σε αυτό που είναι πραγματικά κάποιος.

Ο Ανδρέας Φουστάνος απάντησε σε σχετική ερώτηση και στάθηκε στο φαινόμενο της ψηφιακής παραμόρφωσης της εικόνας, εξηγώντας ότι πολλοί χρήστες επιχειρούν να παρουσιαστούν διαφορετικοί από αυτό που είναι. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Μεταμορφώνονται, γιατί αλλάζουν την εικόνα τους και προσπαθούν να δείξουν αυτό που δεν είναι για να εντυπωσιάσουν. Όλες οι φωτογραφίες είναι πειραγμένες. Βλέπεις ακόμη και δικούς σου ανθρώπους και λες “τι μεταμόρφωση”, έχουν κάνει πλαστική από μόνοι τους».

Στη συνέχεια, ο γνωστός πλαστικός χειρουργός εξέφρασε τον προβληματισμό του για το πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η τάση, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για όρια και επιστροφή στην πραγματικότητα. «Δεν ξέρω πού θα οδηγήσει αυτό, πρέπει κάπου να σταματήσει. Να προσγειωθούν οι άνθρωποι σε αυτό που πραγματικά είναι», ανέφερε.