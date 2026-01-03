Εργκίν Άταμαν: «Οι διαιτητές ήθελαν να δείξουν ότι είναι οι καλύτεροι της Euroleague»

  • Μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό με 87-82, ο Εργκίν Άταμαν έστρεψε τα πυρά του τόσο προς τη διαιτησία όσο και προς την απόδοση συγκεκριμένων παικτών της ομάδας του.
  • Ο προπονητής του «τριφυλλιού» τόνισε την έλλειψη ουσιαστικής προσφοράς από τη θέση του πάουερ φόργουορντ, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «οι δύο πάουερ φόργουορντ μας είχαν μηδέν πόντους».
  • Ο Τούρκος τεχνικός αναφέρθηκε με ειρωνικό ύφος στη διαιτησία, λέγοντας πως «ήθελαν να δείξουν ότι είναι οι καλύτεροι διαιτητές της EuroLeague» και επισημαίνοντας τη διαφορά στις ελεύθερες βολές (28 έναντι 18).
Εργκίν Άταμαν: «Οι διαιτητές ήθελαν να δείξουν ότι είναι οι καλύτεροι της Euroleague»

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα με 87-82 από τον Ολυμπιακό στην 19η αγωνιστική της Euroleague και ο Εργκίν Άταμαν έστρεψε τα πυρά του τόσο προς τη διαιτησία όσο και προς την απόδοση συγκεκριμένων παικτών της ομάδας του.

Ο προπονητής του «τριφυλλιού» μίλησε στην κάμερα της Nova αμέσως μετά το φινάλε, σχολιάζοντας με αιχμηρό τρόπο όσα έγιναν στο παρκέ. Ο Εργκίν Άταμαν έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη συνολική εικόνα του αγώνα, τονίζοντας ότι η ομάδα του δεν είχε ουσιαστική προσφορά από τη θέση του πάουερ φόργουορντ. Παράλληλα, ο Τούρκος τεχνικός αναφέρθηκε με… ειρωνικό ύφος στη διαιτησία, συνδέοντας τις αποφάσεις των ρέφερι με την εξέλιξη του ντέρμπι και τη διαφορά στις ελεύθερες βολές ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού δήλωσε χαρακτηριστικά: «Θέλω να συγχαρώ τον Σάσα Βεζένκοφ. Έδειξε ότι είναι πραγματικός πάουερ φόργουορντ. Δυστυχώς εμείς παίξαμε χωρίς πάουερ φόργουορντ. Οι δύο πάουερ φόργουορντ μας είχαν μηδέν πόντους. Σε τέτοιο ντέρμπι δεν πέτυχαν κανέναν. Ο Βεζένκοφ έβαλε 24 πόντους. Δεύτερον θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους διαιτητές. Ήθελαν να δείξουν ότι είναι οι καλύτεροι διαιτητές της EuroLeague και ότι τους αξίζει να είναι στον τελικό. Θα είναι στον τελικό με αυτή την εμφάνιση. Σε ένα ντέρμπι η μία ομάδα σούταρε 28 βολές και εμείς 18».

01:50 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Γιώργος Αγγελόπουλος: Στόχος δεν είναι να έχουμε τον Παναθηναϊκό στο 10-0, αλλά να κατακτήσουμε την κορυφή

Μετά τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού με σκορ 87-82, ο ισχυρός άνδρας της «ε...
00:38 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Euroleague: «Καταιγίδα» η Φενέρ, μεγάλη ανατροπή η Ρεάλ – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία – Δείτε τα Highlights

Η 19η αγωνιστική της Euroleague ολοκληρώθηκε με μεγάλες νίκες, ένταση και καθοριστικά αποτελέσ...
23:59 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Γιώργος Μπαρτζώκας: «Είμαι ευγνώμων στους παίκτες μου, ήταν μια μεγάλη νίκη για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού»

Σε μία από τις πιο έντονες και ποιοτικές βραδιές της φετινής EuroLeague, ο Ολυμπιακός πέρασε ν...
23:38 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Euroleague: Αυτό είναι το ρεκόρ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στις μεταξύ τους αναμετρήσεις

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε νικηφόρα τη νέα χρονιά, επικρατώντας του Παναθηναϊκού AKTOR με 87-82 στο...
