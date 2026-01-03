Ουκρανία: Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προχωρά στην αντικατάσταση του υπουργού Άμυνας

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε την πρόθεσή του να προχωρήσει σε αλλαγές στο ουκρανικό κυβερνητικό σχήμα, με πρόταση αντικατάστασης του υπουργού Άμυνας Ντενίς Σμιχάλ και με τον διορισμό νέου προσωπάρχη στο προεδρικό γραφείο. Στο επίκεντρο των αποφάσεων βρίσκεται η πρόταση προς τον 34χρονο Μιχάιλο Φέντοροφ, μέχρι σήμερα υπουργό Ψηφιακού Μετασχηματισμού, για τη θέση του υπουργού Άμυνας, καθώς και η ανάθεση καθηκόντων προσωπάρχη στον επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών Κιρίλο Μπουντάνοφ.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας γνωστοποίησε την πρόθεσή του μέσα από βιντεοσκοπημένο μήνυμα, στο οποίο ανέφερε: «Αποφάσισα να αλλάξω τη δομή του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας. Προσφέρω στον Μιχάιλο Φέντοροφ τη θέση του υπουργού Άμυνας της Ουκρανίας». Με τη δήλωση αυτή, ο Ζελένσκι κατέστησε σαφές ότι επιδιώκει αναδιάρθρωση στο υπουργείο, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα των αλλαγών.

Αναφερόμενος στον Μιχάιλο Φέντοροφ, ο Ζελένσκι σημείωσε ότι «ο Μιχάιλο ασχολείται πολύ με ζητήματα που αφορούν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και εργάζεται πολύ αποτελεσματικά για την ψηφιοποίηση δημοσίων υπηρεσιών και διαδικασιών». Ο Φέντοροφ έχει διοριστεί υπουργός Ψηφιακού Μετασχηματισμού από το 2019, δεν είναι ευρέως γνωστός στο ευρύ κοινό και διαθέτει περιορισμένη εμπειρία σε άλλα κυβερνητικά πόστα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δεν αιτιολόγησε την απόφασή του να αντικαταστήσει τον σημερινό υπουργό Άμυνας Ντενίς Σμιχάλ, πρώην πρωθυπουργό, τον οποίο είχε τοποθετήσει στη συγκεκριμένη θέση πριν από λίγους μήνες, τον Ιούλιο του 2025. Η ανακοίνωση έγινε χωρίς περαιτέρω αναφορές στους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την επιλογή.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε τον διορισμό του Κιρίλο Μπουντάνοφ στη θέση του προσωπάρχη του, στη θέση του Αντρίι Γερμάκ, ο οποίος παραιτήθηκε τον Νοέμβριο. Η παραίτηση του Γερμάκ συνδέθηκε με σκάνδαλο διαφθοράς που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην ουκρανική κοινωνία, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουκρανία συνεχίζει να δίνει μάχη για την επιβίωσή της εν μέσω της συνεχιζόμενης ρωσικής εισβολής. Οι εξελίξεις αυτές δείχνουν την πρόθεση της ουκρανικής ηγεσίας να προχωρήσει σε κρίσιμες θεσμικές αλλαγές, ενισχύοντας τη λειτουργία του κράτους σε συνθήκες πολέμου.