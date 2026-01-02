Ελβετία: «Μέσα σε 10 δευτερόλεπτα ολόκληρο το νυχτερινό κέντρο καιγόταν» – Οι συγκλονιστικές μαρτυρίες, οι βιντεοσκοπήσεις και τα τραύματα από flashover και backdraft

Η Ελβετία βιώνει μία από τις χειρότερες τραγωδίες της, μετά την φωτιά που ξέσπασε στο μπαρ Le Constellation των Άλπεων κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς, όπου εκτυλίχτηκαν πρωτοφανείς σκηνές, με νεαρούς να βιντεοσκοπούν τις φλόγες και ανθρώπους να τρέχουν αλαφιασμένοι να γλιτώσουν.

Καθώς η γιορτή μετατράπηκε σε εφιάλτη, οι ελβετικές αρχές ανακοίνωσαν ότι οι τραυματίες είναι 119 και οι περισσότεροι από αυτούς έχουν σοβαρά εγκαύματα.

Οι οικογένειες των αγνοουμένων θαμώνων περιμένουν με αγωνία νέα για τους αγαπημένους τους και οι ειδικοί εργάζονται για την ταυτοποίηση των θυμάτων. Οι ελβετικές αρχές δήλωσαν την Παρασκευή ότι τα βεγγαλικά σε μπουκάλια σαμπάνιας ήταν η πιθανότερη αιτία της φωτιάς, αν και η επίσημη έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Βίντεο και μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων που έρχονται στο φως αποκαλύπτουν έναν θανατηφόρο συνδυασμό κινδύνων: εύφλεκτη επένδυση οροφής και ένα κατάμεστο μπαρ με νεαρούς θαμώνες να κατευθύνονται προς μια στενή έξοδο διαφυγής.

Η πλαστική βενζίνη

Το μπαρ Le Constellation, που βρίσκεται στην καρδιά του Κραν-Μοντάνα, ενός πολυτελούς χιονοδρομικού θέρετρου στο γαλλόφωνο και γερμανόφωνο καντόνι του Βαλέ, είναι δημοφιλές νυχτερινό στέκι για νέους ντόπιους και επισκέπτες. Η είσοδος είναι δωρεάν. Περίπου 200 άτομα βρίσκονταν μέσα στον χώρο την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, έτοιμοι να υποδεχτούν το 2026 με μουσική, ποτά και χορό.

Εικόνες που κυκλοφόρησαν ευρέως στο διαδίκτυο δείχνουν ανθρώπους να κρατούν μπουκάλια σαμπάνιας με αναμμένα βεγγαλικά μέσα στο πυκνό πλήθος. Σε ένα από τα βίντεο φαίνονται τουλάχιστον έξι μπουκάλια υψωμένα στον αέρα, τη στιγμή που φλόγες και καπνός ξεσπούν από την οροφή.

Τα βεγγαλικά φαίνεται να άναψαν την ακουστική επένδυση της οροφής, ένα υλικό σχεδιασμένο για τη βελτίωση του ήχου, το οποίο όμως είναι αφρώδες και εξαιρετικά εύφλεκτο. Ο ανεξάρτητος σύμβουλος πυρασφάλειας Στίβεν ΜακΚένζι το χαρακτήρισε «πλαστική βενζίνη», προσθέτοντας: «Γι’ αυτό βλέπουμε αναφορές για πολλούς νέους ανθρώπους με εγκαύματα πρώτου, δεύτερου, τρίτου και δυστυχώς τέταρτου βαθμού».

Η γενική εισαγγελέας της Ελβετίας, Μπεατρίς Πιου, δήλωσε στους δημοσιογράφους την Παρασκευή ότι οι ερευνητές εξετάζουν την εγκατάσταση της αφρώδους επένδυσης στο μπαρ και αν αυτή συμμορφωνόταν με τους κανονισμούς.

Η άρνηση να εμπλακούμε στον κόσμο και το «εγώ»

Μόλις ξέσπασε η φωτιά, εξαπλώθηκε με τρομακτική ταχύτητα. Ένα βίντεο δείχνει έναν νεαρό άνδρα να προσπαθεί να τη σβήσει χτυπώντας τη με ένα πανί, ενώ άλλοι τραβούν βίντεο με τα κινητά τους ή συνεχίζουν να χορεύουν, φαινομενικά ανυποψίαστοι για τον άμεσο κίνδυνο.

The photo & footage that shows how the fire started that killed the NYE party guests in Switzerland… 40+ people are now dead & 115 are badly injured. 💀pic.twitter.com/mXlGwAlFWh — The Random Guy (@RandomTheGuy_) January 2, 2026

Πίσω από αυτή την αντανακλαστική κίνηση να αρπάζουμε το κινητό μας για να μεταδώσουμε καλύτερα τη σκηνή που παρακολουθούμε, κρύβεται μια μορφή άρνησης να εμπλακούμε στον κόσμο, να είμαστε παρόντες στον συνάνθρωπό μας, σχολιάζει η Le Figaro.

«Φαίνεται ότι η αναζήτηση του ψηφιακού θεάματος υπερισχύει της ανθρώπινης φύσης μας. Η πρώτη μας αντίδραση σε μια κατάσταση ανάγκης είναι να δείξουμε ότι ήμασταν εκεί, παρόντες. Είδαμε την κόλαση και μπορούμε να το μαρτυρήσουμε. Με άλλα λόγια, μέσα στις φλόγες, φωνάζουμε: «Κοιτάξτε με». Το «εγώ» είναι η λέξη-κλειδί αυτής της αέναης σκηνοθεσίας, σε σημείο που ξεχνάμε ότι δεν πρόκειται για θέαμα, αλλά για την πραγματική ζωή, γράφει η γαλλική εφημερίδα.

«Μόλις πήρε φωτιά η οροφή, μέσα σε περίπου 10 δευτερόλεπτα ολόκληρο το νυχτερινό κέντρο καιγόταν», είπε ένας μάρτυρας.

Η φρικτή διαφυγή από το flasover

Καθώς ο καπνός γέμιζε τον χώρο και η φωτιά μαινόταν, οι θαμώνες έτρεξαν προς μια στενή σκάλα. Βίντεο που επαληθεύτηκε από το CNN δείχνει δεκάδες ανθρώπους παγιδευμένους στην έξοδο, με ένα άτομο να πηδά από το παράθυρο καθώς πυκνός, κόκκινος καπνός τύλιγε το κτίριο.

The moment when the fire broke out in Crans-Montana. Everyone is filming, and only one person is helping and opening the door. pic.twitter.com/b5TqLbjqzI — 💪🎭..Rai ji..💪🎭 (@Vinod_r108) January 2, 2026

Ο Μακένζι εξήγησε ότι η ταχεία εξάπλωση της φωτιάς οφειλόταν σε μια διαδικασία που ονομάζεται «flashover», κατά την οποία σχεδόν όλα σε έναν χώρο αναφλέγονται σχεδόν ταυτόχρονα.

«Οι καύσεις εντείνονται στο επίπεδο της οροφής», προκαλώντας την «πλευρική εξάπλωση» της φωτιάς, είπε. Η διαδικασία αυτή μοιάζει με «μια πέτρα που πέφτει στον ωκεανό», με τον καπνό να απλώνεται πλευρικά και να αρχίζει να «προθερμαίνει» τα πάντα μπροστά του. Μετά τα αντικείμενα αυταναφλέγονται.

Όταν άνοιξε η πόρτα πυρασφάλειας, ενδέχεται να δημιουργήθηκε ένα «φαινόμενο καμινάδας» που επιτάχυνε τη ροή καπνού και εύφλεκτων αερίων προς τα πάνω, πρόσθεσε ο ΜακΚένζι. «Ο καπνός στην πραγματικότητα καιγόταν — ήταν “flashover”», είπε.

Οι μαρτυρίες

Η Λετίσια Πλας, 17 ετών, από τη Λωζάνη, περιέγραψε τη δραματική της διαφυγή, λέγοντας ότι υπήρξε συνωστισμός στη στενή έξοδο που δυσκόλευε τη διέλευση. «Τα πρώτα σκαλιά περνιούνται σχετικά εύκολα γιατί είναι φαρδιά. Αλλά μετά υπάρχει μια μικρή πόρτα όπου όλοι έσπρωχναν, κι έτσι πέσαμε όλοι, σωριαστήκαμε ο ένας πάνω στον άλλο· κάποιοι καίγονταν και κάποιοι ήταν νεκροί δίπλα μας», είπε στο Reuters.

NEW: 🇨🇭 Another terrifying video from last night’s club fire in Switzerland, where 47 people have died so far pic.twitter.com/psWOodiFZJ — Megatron (@Megatron_ron) January 2, 2026

Βίντεο που απέκτησε το CNN δείχνει πολλούς ανθρώπους ακίνητους έξω, ενώ περαστικοί προσπαθούν να βοηθήσουν. Ο 21χρονος κάτοικος της περιοχής Σάμουελ Ραπ ήταν μάρτυρας της κατάστασης που ακολούθησε.

«Υπήρχαν άνθρωποι που ούρλιαζαν και μετά άνθρωποι ξαπλωμένοι στο έδαφος, πιθανότατα νεκροί. Είχαν μπουφάν πάνω στα πρόσωπά τους — τουλάχιστον αυτό είδα. Μετά έλαβα βίντεο όπου ο κόσμος προσπαθούσε να βγει, αλλά πατούσαν ο ένας τον άλλο, οπότε ήταν δύσκολο να περάσουν από την έξοδο. Και υπήρχαν άνθρωποι που φώναζαν “βοήθεια, παρακαλώ βοηθήστε μας”».

Τα σωστικά συνεργεία

Οι ελβετικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά από τη φωτιά, μεταφέροντας τους τραυματίες σε νοσοκομεία σε όλη την Ελβετία και στο εξωτερικό. Περίπου 50 ασθενείς έχουν μεταφερθεί ή πρόκειται να μεταφερθούν σε νοσοκομεία άλλων ευρωπαϊκών χωρών για εξειδικευμένη θεραπεία, ανέφεραν οι αρχές.

Ο Έντμουντ Κοκέτ δήλωσε στο γερμανικό RTL, συνεργάτη του CNN, ότι είδε «πτώματα στους δρόμους» και νέους ανθρώπους «εντελώς καμένους στο πρόσωπο», στους οποίους έλειπαν δάχτυλα.

Ο δρ. Ρομπέρ Λαριμπό, επικεφαλής επειγόντων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Γενεύης, είπε στο CNN ότι οι περισσότεροι ασθενείς ήταν 15 έως 30 ετών, πολλοί με «εξαιρετικά σοβαρά τραύματα» που προκλήθηκαν από flashover και πιθανό backdraft.

Το flashover προκαλεί συνήθως σοβαρά εγκαύματα, ιδιαίτερα στο πρόσωπο, τον λαιμό και τα άνω άκρα, συχνά σε συνδυασμό με κρίσιμες κακώσεις από εισπνοή λόγω ακτινοβολούμενης θερμότητας και υπερθερμασμένων αερίων. Το backdraft, μια έκρηξη που προκαλείται από την είσοδο οξυγόνου, μπορεί να προκαλέσει άμεσα θανατηφόρα εγκαύματα και τοξική εισπνοή.

Έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες της πυρκαγιάς και το πώς εξαπλώθηκε τόσο γρήγορα, ενώ οι ελβετικές αρχές δήλωσαν ότι οι δύο Γάλλοι ιδιοκτήτες του μπαρ έχουν ανακριθεί από την αστυνομία αλλά σε πρώτη φάση δεν προκύπτουν ευθύνες τους.

Εν τω μεταξύ, μέχρι το βράδυ της Παρασκευής, πολλοί συγγενείς των θυμάτων και των τραυματιών εξακολουθούσαν να περιμένουν απαντήσεις, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τη διαδικασία ταυτοποίησης των νεκρών.