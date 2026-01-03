ΗΠΑ: Γυναίκα έχασε τη ζωή της από επίθεση κούγκαρ στο Κολοράντο

Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της την ώρα που έκανε πεζοπορία στο Κολοράντο, έπειτα από επίθεση κούγκαρ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Το τραγικό περιστατικό χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σπάνιο, αφού έχουν περάσει δεκαετίες από ανάλογη φονική επίθεση στην πολιτεία. Παράλληλα, οι αρχές προχώρησαν στη θανάτωση δύο κούγκαρ, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργαστηριακές εξετάσεις ώστε να διαπιστωθεί ποιο από τα δύο ευθύνεται για το περιστατικό.

Το συμβάν σημειώθηκε χθες, περίπου στις 12:15 το μεσημέρι (τοπική ώρα), όταν πεζοπόροι εντόπισαν ένα κούγκαρ δίπλα σε άνθρωπο που ήταν πεσμένος στο έδαφος. Όπως περιέγραψε η εκπρόσωπος Τύπου της υπηρεσίας διαχείρισης πάρκων του Κολοράντο, Κάρα Βαν Χούζ, οι αυτόπτες μάρτυρες πλησίασαν το σημείο και απομάκρυναν το ζώο πετώντας του πέτρες, μέχρι που εκείνο το έβαλε στα πόδια. Σύμφωνα με τους κανονισμούς της πολιτείας, κάθε άγριο ζώο που εμπλέκεται σε επίθεση εναντίον ανθρώπων πρέπει να θανατώνεται.

Λίγη ώρα αργότερα, οι αρχές πυροβόλησαν και τραυμάτισαν ένα κούγκαρ στο σημείο της επίθεσης, το οποίο όμως κατάφερε να διαφύγει. Το ίδιο ζώο εντοπίστηκε αργότερα και θανατώθηκε. Επιπλέον, οι αρχές σκότωσαν ένα ακόμη κούγκαρ που εντοπίστηκε σε κοντινή απόσταση, καθώς έκριναν ότι έπρεπε να ενεργήσουν προληπτικά. Τα δύο νεκρά ζώα θα υποβληθούν σε εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί αν κάποιο από αυτά ευθύνεται για την επίθεση και κάτω από ποιες συνθήκες αυτή συνέβη.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί η ταυτότητα του θύματος, ενώ παραμένουν αδιευκρίνιστα και τα ακριβή αίτια θανάτου, σύμφωνα με τις αρχές. Η Κάρα Βαν Χούζ υπογράμμισε πως οι επιθέσεις από πούμα είναι εξαιρετικά σπάνιες, καθώς από το 1990 μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί μόλις 28 τέτοια περιστατικά στο Κολοράντο. Ο τελευταίος θάνατος από κούγκαρ είχε σημειωθεί το 1999. Στην πολιτεία εκτιμάται ότι ζουν μεταξύ 3.800 και 4.400 άγρια κούγκαρ, χωρίς να υπολογίζονται τα μικρά, ενώ κάθε ενήλικο ζώο μπορεί να φτάσει σε μήκος έως 1,80 μέτρα και βάρος έως και 60 κιλά.