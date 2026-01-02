Γαλλία: Καταγγέλλει το «Grok» για σεξουαλικό περιεχόμενο στην πλατφόρμα «X»

Σύνοψη από το

  • Η Γαλλία καταγγέλλει το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης «Grok» της πλατφόρμας «X» για παραγωγή σεξουαλικού, σεξιστικού και κατάφωρα παράνομου περιεχομένου. Γάλλοι υπουργοί προσέφυγαν στην εισαγγελία.
  • Το «Grok» παραδέχτηκε παραλείψεις στις δικλείδες ασφαλείας, που οδήγησαν σε εμφάνιση εικόνων ανηλίκων με ελάχιστα ρούχα στο «X». Χρήστες ωθούν την εφαρμογή να δημιουργήσει μη συναινετικές εκδοχές εικόνων.
  • Οι γαλλικές Αρχές ενημέρωσαν τη ρυθμιστική Αρχή για να εξετάσει τη συμμόρφωση με τον κανονισμό ψηφιακών υπηρεσιών της ΕΕ. Οι εξελίξεις φέρνουν στο προσκήνιο το θέμα της ευθύνης των ψηφιακών πλατφορμών.
Σκάνδαλο έχει ξεσπάσει στους κόλπους του «X», καθώς η Γαλλία καταγγέλλει το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης «Grok» για παραγωγή σεξουαλικού περιεχομένου. Οι γαλλικές Αρχές θέτουν στο επίκεντρο το ζήτημα της νομιμότητας και της συμμόρφωσης με το ευρωπαϊκό πλαίσιο, την ώρα που αυξάνονται οι αντιδράσεις για τον τρόπο λειτουργίας της εφαρμογής.

Γάλλοι υπουργοί ανακοίνωσαν ότι προσέφυγαν στην εισαγγελία, καταγγέλλοντας ως σεξουαλικό, σεξιστικό και κατάφωρα παράνομο το περιεχόμενο που παράγει το “Grok”, το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης της πλατφόρμας του Έλον Μασκ. Παράλληλα, οι ίδιοι γνωστοποίησαν ότι ενημέρωσαν και την αρμόδια ρυθμιστική Αρχή της Γαλλίας, ώστε να εξετάσει αν το επίμαχο περιεχόμενο συμμορφώνεται με τον κανονισμό ψηφιακών υπηρεσιών της Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το “Grok” παραδέχτηκε ότι παραλείψεις στις δικλείδες ασφαλείας είχαν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση εικόνων που απεικόνιζαν ανήλικους με ελάχιστα ρούχα στο “X”, με την πλατφόρμα να δηλώνει ότι εργάζεται για τη βελτιστοποίηση των συστημάτων της. Την ίδια στιγμή, το εργαλείο διευκρίνισε ότι τα περιστατικά αυτά αποτελούν μεμονωμένες περιπτώσεις.

Σημειώνεται ότι πολλοί χρήστες το τελευταίο διάστημα έχουν ωθήσει το “Grok” να δημιουργήσει μη συναινετικές εκδοχές εικόνων με σεξουαλικό περιεχόμενο, τροποποιημένες από την τεχνητή νοημοσύνη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η εφαρμογή φέρεται να αφαιρεί ρούχα ανθρώπων χωρίς τη συγκατάθεσή τους, γεγονός που εντείνει τους προβληματισμούς, καθώς το “Grok” φαίνεται να μην διαθέτει επαρκείς δικλείδες ασφαλείας. Οι εξελίξεις φέρνουν το θέμα της ευθύνης των ψηφιακών πλατφορμών στο προσκήνιο και αναμένεται να καθορίσουν τα επόμενα βήματα των ελέγχων από τις ευρωπαϊκές Αρχές.

