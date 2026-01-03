Η Ελλάδα συγχαίρει τα νέα εκλεγμένα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

Η Ελλάδα συνεχάρη τα νέα εισερχόμενα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τα οποία αναλαμβάνουν από σήμερα, Σάββατο (3/1) τα καθήκοντά τους για τη διετία 2026-2027.

Πρόκειται για το Μπαχρέιν, την Κολομβία, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, τη Λετονία και τη Λιβερία.

Σε σχετική δήλωση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στον ΟΗΕ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπογραμμίζεται ότι η Αθήνα προσβλέπει σε στενή και εποικοδομητική συνεργασία με τα νέα μέλη καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026, στο πλαίσιο των εργασιών του Συμβουλίου Ασφαλείας.

«Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε στενά καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026, με στόχο την επίτευξη των σκοπών του κύριου οργάνου του Οργανισμού μας, για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας» αναφέρει η ελληνική αντιπροσωπεία.

