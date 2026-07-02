Τηλεθέαση (1/7): Με το… δεξί μπήκε ο μήνας για την ΕΡΤ λόγω Μουντιάλ – Τι νούμερα έκαναν τα MAD VMA

Το ματς Βέλγιο – Σενεγάλη κυριάρχησε στην τηλεθέαση της prime time το βράδυ της Πέμπτης, κατακτώντας την πρώτη θέση τόσο στο δυναμικό κοινό με 27,8%, όσο και στο γενικό σύνολο με 28,3%.

Στη δεύτερη θέση του δυναμικού κοινού βρέθηκε η σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ» με 17,3%, ενώ στο γενικό σύνολο ακολούθησε το «Grand Hotel» με 17,7%. Στην πρώτη δεκάδα ξεχώρισαν επίσης το «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», τα MAD VMA, η «Ώρα Μουντιάλ» και τα «Παιχνίδια Εκδίκησης», διαμορφώνοντας έντονο ανταγωνισμό στη βραδινή ζώνη.

Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Εκπομπή Ποσοστό (%) 1 Βέλγιο – Σενεγάλη 27,8% 2 Μπαμπά σ’ αγαπώ 17,3% 3 MAD VMA 12% 4 Ώρα Μουντιάλ 11,1% 5 Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι 10,3% 6 Grand Hotel 9,3% 7 Παιχνίδια Εκδίκησης 4,8% 8 Cash or Trash 4,7% 9 Από Ήλιο σε Ήλιο 4,6% 10 Το παιδί 1,9%

Prime Time – Γενικό Σύνολο (%)