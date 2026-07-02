Τηλεθέαση (1/7): Με το… δεξί μπήκε ο μήνας για την ΕΡΤ λόγω Μουντιάλ – Τι νούμερα έκαναν τα MAD VMA

Το ματς Βέλγιο – Σενεγάλη κυριάρχησε στην τηλεθέαση της prime time το βράδυ της Πέμπτης, κατακτώντας την πρώτη θέση τόσο στο δυναμικό κοινό με 27,8%, όσο και στο γενικό σύνολο με 28,3%.
Στη δεύτερη θέση του δυναμικού κοινού βρέθηκε η σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ» με 17,3%, ενώ στο γενικό σύνολο ακολούθησε το «Grand Hotel» με 17,7%. Στην πρώτη δεκάδα ξεχώρισαν επίσης το «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», τα MAD VMA, η «Ώρα Μουντιάλ» και τα «Παιχνίδια Εκδίκησης», διαμορφώνοντας έντονο ανταγωνισμό στη βραδινή ζώνη.
Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)
|Θέση
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|1
|Βέλγιο – Σενεγάλη
|27,8%
|2
|Μπαμπά σ’ αγαπώ
|17,3%
|3
|MAD VMA
|12%
|4
|Ώρα Μουντιάλ
|11,1%
|5
|Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι
|10,3%
|6
|Grand Hotel
|9,3%
|7
|Παιχνίδια Εκδίκησης
|4,8%
|8
|Cash or Trash
|4,7%
|9
|Από Ήλιο σε Ήλιο
|4,6%
|10
|Το παιδί
|1,9%
Prime Time – Γενικό Σύνολο (%)
|Θέση
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|1
|Βέλγιο – Σενεγάλη
|28,3%
|2
|Grand Hotel
|17,7%
|3
|Μπαμπά σ’ αγαπώ
|16,2%
|4
|Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι
|12,1%
|5
|Παιχνίδια Εκδίκησης
|10%
|6
|MAD VMA
|9,8%
|7
|Ώρα Μουντιάλ
|9,4%
|8
|Από Ήλιο σε Ήλιο
|7,9%
|9
|Cash or Trash
|5,6%
|10
|Το παιδί
|2,2%