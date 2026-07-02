Τηλεθέαση (1/7): Με το… δεξί μπήκε ο μήνας για την ΕΡΤ λόγω Μουντιάλ – Τι νούμερα έκαναν τα MAD VMA

Το ματς Βέλγιο – Σενεγάλη κυριάρχησε στην τηλεθέαση της prime time το βράδυ της Πέμπτης 1ης Ιουλίου, κατακτώντας την πρώτη θέση τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο γενικό σύνολο. Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι σειρές «Μπαμπά σ’ αγαπώ» και «Grand Hotel», ενώ τα MAD VMA διαμόρφωσαν έντονο ανταγωνισμό στη βραδινή ζώνη.

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Γιούρι Τίλεμανς, Βέλγιο-Σενεγάλη, Μουντιάλ 2026
Photograph: Agustín Marcarian/Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το ματς Βέλγιο – Σενεγάλη κυριάρχησε στην τηλεθέαση της prime time, κατακτώντας την πρώτη θέση τόσο στο δυναμικό κοινό με 27,8%, όσο και στο γενικό σύνολο με 28,3%.
  • Η ΕΡΤ μπήκε με το… δεξί στον μήνα χάρη στο Μουντιάλ, ενώ στη δεύτερη θέση του δυναμικού κοινού βρέθηκε η σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ» με 17,3%.
  • Στην πρώτη δεκάδα ξεχώρισαν επίσης τα MAD VMA και η «Ώρα Μουντιάλ», διαμορφώνοντας έντονο ανταγωνισμό στη βραδινή ζώνη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το ματς Βέλγιο – Σενεγάλη κυριάρχησε στην τηλεθέαση της prime time το βράδυ της Πέμπτης, κατακτώντας την πρώτη θέση τόσο στο δυναμικό κοινό με 27,8%, όσο και στο γενικό σύνολο με 28,3%.

Στη δεύτερη θέση του δυναμικού κοινού βρέθηκε η σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ» με 17,3%, ενώ στο γενικό σύνολο ακολούθησε το «Grand Hotel» με 17,7%. Στην πρώτη δεκάδα ξεχώρισαν επίσης το «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», τα MAD VMA, η «Ώρα Μουντιάλ» και τα «Παιχνίδια Εκδίκησης», διαμορφώνοντας έντονο ανταγωνισμό στη βραδινή ζώνη.

Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 Βέλγιο – Σενεγάλη 27,8%
2 Μπαμπά σ’ αγαπώ 17,3%
3 MAD VMA 12%
4 Ώρα Μουντιάλ 11,1%
5 Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι 10,3%
6 Grand Hotel 9,3%
7 Παιχνίδια Εκδίκησης 4,8%
8 Cash or Trash 4,7%
9 Από Ήλιο σε Ήλιο 4,6%
10 Το παιδί 1,9%

 

Prime Time – Γενικό Σύνολο (%)

Θέση Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 Βέλγιο – Σενεγάλη 28,3%
2 Grand Hotel 17,7%
3 Μπαμπά σ’ αγαπώ 16,2%
4 Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι 12,1%
5 Παιχνίδια Εκδίκησης 10%
6 MAD VMA 9,8%
7 Ώρα Μουντιάλ 9,4%
8 Από Ήλιο σε Ήλιο 7,9%
9 Cash or Trash 5,6%
10 Το παιδί 2,2%
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