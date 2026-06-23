Πόλεμος στην Ουκρανία: Συναγερμός για αεροπορική επιδρομή στο Κίεβο – Επιθέσεις με drones και πυραύλους στο Χάρκοβο

Οι αρχές του Κιέβου κάλεσαν τους πολίτες να μεταβούν σε ασφαλή σημεία μετά από προειδοποίηση για αεροπορική επιδρομή. Στο Χάρκοβο σημειώθηκαν επιθέσεις με drones και πυραύλους, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μία γυναίκα.

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Διεθνή Νέα

Πόλεμος στην Ουκρανία, Ρωσία
(Russian Defense Ministry Press Service via AP, File)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι αρχές του Κιέβου εξέδωσαν προειδοποίηση για αεροπορική επιδρομή τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, καλώντας τους πολίτες να καταφύγουν σε ασφαλή σημεία.
  • Επιθέσεις με drones και δύο πυραύλους σημειώθηκαν στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, με μία γυναίκα να τραυματίζεται.
  • Η προειδοποίηση στο Κίεβο ήρθε μετά τις προειδοποιήσεις του προέδρου Ζελένσκι την περασμένη εβδομάδα ότι η Ρωσία προετοιμάζει μαζική επίθεση.

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Οι αρχές του Κιέβου εξέδωσαν προειδοποίηση για αεροπορική επιδρομή τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης και κάλεσαν τους πολίτες να καταφύγουν σε ασφαλή σημεία. Η προειδοποίηση μεταδόθηκε μέσω ανακοίνωσης στην εφαρμογή Telegram.

Η ανακοίνωση ήρθε μετά τις προειδοποιήσεις του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος είχε αναφέρει την περασμένη εβδομάδα ότι η Ρωσία προετοιμάζει μαζική επίθεση.

Επιθέσεις στο Χάρκοβο

Την ίδια ώρα, επιθέσεις με drones και δύο πυραύλους σημειώθηκαν στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον δήμαρχο Ίχορ Τερέχοφ. Ο ίδιος ανέφερε ότι μία γυναίκα τραυματίστηκε.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters σημείωσε ότι δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις λεπτομέρειες.

Πηγή: Reuters

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