Υεμένη: Τέσσερα παιδιά νεκρά από έκρηξη πυρομαχικών στην Αντ Ντάλι

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Τέσσερα παιδιά έχασαν τη ζωή τους και άλλα οκτώ τραυματίστηκαν στην επαρχία Αντ Ντάλι, στη νότια Υεμένη, έπειτα από έκρηξη πυρομαχικών που δεν είχαν εκραγεί κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων του εμφυλίου πολέμου.

Σύμφωνα με αξιωματικό των ενόπλων δυνάμεων της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης, μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται τρία κορίτσια και ένα αγόρι, ηλικίας από 6 έως 14 ετών. Αρκετοί από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Τα υπολείμματα του πολέμου συνεχίζουν να απειλούν ζωές

Τα δυστυχήματα αυτού του είδους παραμένουν συχνά στην Υεμένη, έπειτα από περισσότερο από μία δεκαετία εμφυλίου πολέμου ανάμεσα στο κίνημα των Χούθι, που πρόσκειται στο Ιράν και ελέγχει σχεδόν όλο το βόρειο τμήμα της χώρας, και τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, η οποία στηρίζεται από συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία και ελέγχει τον νότο.

Η συμμαχία της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης διασπάστηκε πέρυσι, όταν ξέσπασαν μάχες ανάμεσα σε δυνάμεις που υποστηρίζονταν από τη Σαουδική Αραβία και σε δυνάμεις που υποστηρίζονταν από τα ΗΑΕ. Οι συγκρούσεις κατέληξαν στη νίκη των στρατευμάτων που υποστηρίζονταν από το Ριάντ και στην αποχώρηση δυνάμεων που συνδέονταν με το Αμπού Ντάμπι από τη χώρα.

Σφοδρές μάχες είχαν σημειωθεί στην περιοχή της Αντ Ντάλι, όπου έγινε το δυστύχημα, όταν οι Χούθι είχαν επιχειρήσει να καταλάβουν την Άντεν, πριν από σχεδόν δέκα χρόνια.

Στα μέσα του μήνα, τουλάχιστον 12 στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν από έκρηξη σε αποθήκη πυρομαχικών στην Άντεν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ