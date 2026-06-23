Σαν σήμερα 23 Ιουνίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Σαν σήμερα, 23 Ιουνίου, τιμώνται διεθνείς ημέρες όπως η Ολυμπιακή Ημέρα, η Διεθνής Ημέρα Γυναικών Μηχανικών και η Διεθνής Ημέρα Χηρών. Την ίδια ημερομηνία καταγράφονται σημαντικά γεγονότα, όπως η αποδοχή της παραχώρησης της Θεσσαλίας και τμήματος της Ηπείρου στην Ελλάδα, η ίδρυση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, η υιοθέτηση της επωνυμίας Mercedes και ο ισχυρός σεισμός στο Περού. Επίσης, γεννήθηκαν προσωπικότητες όπως ο Μ. Καραγάτσης, ο Άλαν Τιούρινγκ, ο Κώστας Σημίτης και ο Ζινεντίν Ζιντάν, ενώ έφυγαν από τη ζωή ο Τζόνας Σολκ, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Μανόλης Αναγνωστάκης και ο Νίκος Αλέφαντος.