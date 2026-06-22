Στο «κόκκινο» η Γαλλία: 13 νεκροί από πνιγμό λόγω του καύσωνα – «Θα χρειαστούμε περισσότερο κλιματισμό»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σε κατάσταση υψίστου συναγερμού βρίσκεται η Γαλλία, καθώς το πρωτοφανές κύμα καύσωνα που σαρώνει τη χώρα έχει λάβει τραγικές διαστάσεις, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 13 νεκρούς από πνιγμό μέσα σε ελάχιστα 24ωρα.

Καθώς ο υδράργυρος καταρρίπτει το ένα ιστορικό ρεκόρ μετά το άλλο, η κυβέρνηση επιστρατεύει έκτακτα μέτρα, κλείνοντας εκατοντάδες σχολεία και κινητοποιώντας χιλιάδες πυροσβέστες.

«Μπαράζ» πνιγμών λόγω της ακραίας ζέστης

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε τη Δευτέρα, ο εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας, Ζερόμ Μπουλανζέ, δεκατρείς άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό από το βράδυ του Σαββάτου μέχρι σήμερα.

Μιλώντας στο δίκτυο ICI Paris Île-de-France, ο Μπουλανζέ ανέφερε: «Κατά τη διάρκεια αυτού του καύσωνα, το να δροσίζεται κανείς και να παραμένει ενυδατωμένος είναι πολύ καλό, αλλά όταν πηγαίνετε για κολύμπι, πρέπει πραγματικά να γίνεται σε ελεγχόμενη περιοχή».



Ο ίδιος εξήγησε τη σημασία της σωστής επίβλεψης.

«Μόνο και μόνο επειδή ένα παιδί έχει σωσίβιο και μπρατσάκια δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται επίβλεψη. Ένα παιδί στο νερό απαιτεί έναν ενήλικα να το επιβλέπει και να μην κάνει τίποτα άλλο», σημείωσε.

Ο Ζερόμ Μπουλανζέ προειδοποίησε επίσης για τους κινδύνους της αυτοσχέδιας διάσωσης: «Σε λίμνες ή ποτάμια όπου η κολύμβηση απαγορεύεται, δεν πρέπει να προσπαθήσετε να σώσετε κάποιον μόνοι σας. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μόλις κάποιος βρεθεί σε δύσκολη θέση».

🔴 EN DIRECT

Canicule: au moins “13 décès par noyade” recensés hier dans le pays, dont deux adolescentshttps://t.co/FWlCqpQCHm pic.twitter.com/VTU5EBBenn — BFM (@BFMTV) June 22, 2026



Το σχόλιο αυτό έγινε καθώς το Σάββατο, δύο παιδιά ηλικίας 11 και 13 ετών πνίγηκαν στον ποταμό Ντου στο Μπεζανσόν, όταν το ένα προσπάθησε να βοηθήσει το άλλο.

Επιπλέον, το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή Ιλ-ντε-Φρανς (Σεν-ε-Μαρν), καταγράφηκαν δύο ακόμη θάνατοι: μιας 13χρονης κοπέλας και ενός 30χρονου άνδρα.

Παράλληλα, την Κυριακή το βράδυ, ένας 28χρονος έχασε τη ζωή του στην περιοχή Αντρ-ε-Λουάρ.

Όπως δήλωσε στο ICI Touraine ο Πιέρ-Ανζ Σαβελί, διευθυντής του γραφείου της τοπικής νομαρχίας, ο 28χρονος κολυμπούσε με την παρέα του στη λίμνη του Ομ, δυτικά της Τουρ.

Στο «κόκκινο» η μισή χώρα – Κλειστά σχολεία και απαγόρευση αλκοόλ

Η ένταση του καύσωνα κλιμακώνεται ραγδαία. Τη Δευτέρα, 49 από τα 96 ηπειρωτικά διαμερίσματα της Γαλλίας τέθηκαν σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού (από 35 που ήταν το Σαββατοκύριακο), ενώ άλλα 40 βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό.

Οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν το κλείσιμο 845 σχολείων για τη Δευτέρα, ενώ σε ακόμη 1.800 επετράπη στους μαθητές να αποχωρήσουν νωρίτερα από το κανονικό.

Ήδη από την Κυριακή, αρκετές πόλεις ακύρωσαν φεστιβάλ μουσικής, ενώ η κυβέρνηση απαγόρευσε την κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους για λόγους υγείας και δημόσιας τάξης στα διαμερίσματα που βρίσκονται υπό κόκκινο συναγερμό.

Οι Γάλλοι μετεωρολόγοι εκφράζουν φόβους ότι αυτό το κύμα ζέστης μπορεί να αποδειχθεί εξίσου σοβαρό με εκείνο του Αυγούστου του 2003, το οποίο είχε κοστίσει τη ζωή σε σχεδόν 15.000 ανθρώπους στη Γαλλία.

Canicule: les pompiers appellent à la prudence après des morts liées à des noyades pic.twitter.com/XXtZYzbfaL — BFM (@BFMTV) June 22, 2026

Ιστορικά ρεκόρ και κίνδυνος πυρκαγιών

Η περασμένη νύχτα ήταν η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ για τον μήνα Ιούνιο σε πολλές περιοχές:

Στο Πουζάζ (Βανδέα), ο μετεωρολογικός σταθμός κατέγραψε 27,5°C , καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 24,9°C (28 Ιουνίου 2019).

, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 24,9°C (28 Ιουνίου 2019). Στο Καμπιστρούς (Άνω Πυρηναία), το θερμόμετρο έδειξε 26,4°C , ξεπερνώντας το ρεκόρ του 2003 (24,2°C).

, ξεπερνώντας το ρεκόρ του 2003 (24,2°C). Στο Παρίσι η θερμοκρασία δεν έπεσε κάτω από τους 24,2°C (προηγούμενο ρεκόρ 23,7°C στις 22 Ιουνίου 2017).

(προηγούμενο ρεκόρ 23,7°C στις 22 Ιουνίου 2017). Στην Τουρ, έσπασε ένα νυχτερινό ρεκόρ 50 ετών, καθώς η Météo-France κατέγραψε 23,4°C (έναντι 22,2°C στις 30 Ιουνίου 1976).

Την ίδια στιγμή, 17 διαμερίσματα στο κέντρο, τη δύση και τον νότο της χώρας αντιμετωπίζουν πολύ υψηλό κίνδυνο δασικών πυρκαγιών.

Ο Ζερόμ Μπουλανζέ υπενθύμισε ότι επειδή βρισκόμαστε σε περίοδο συγκομιδής, οι φωτιές που ξέσπασαν τις τελευταίες ώρες στην Ιλ-ντε-Φρανς αφορούν κυρίως χωράφια και καλαμιές.

Για την αντιμετώπιση της κρίσης, 250.000 πυροσβέστες έχουν κινητοποιηθεί σε όλη την επικράτεια.

Πολιτική κόντρα για τα κλιματιστικά

Το ζήτημα του καύσωνα μεταφέρθηκε και στην πολιτική επικαιρότητα. Ερωτηθείσα στο δίκτυο TF1 σχετικά με την πρόταση της Μαρίν Λεπέν για συστηματική εγκατάσταση κλιματισμού σε όλα τα δημόσια κτίρια, η υπουργός Υγείας, Στεφανί Ριστ, αναγνώρισε την ανάγκη, αλλά τόνισε ότι αυτό πρέπει να γίνει με μέτρα παραγωγής «απανθρακοποιημένης ενέργειας».

«Προφανώς, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο κλιματισμό, αλλά πρόκειται για ένα σύνολο μέτρων που πρέπει να εφαρμοστούν: αλλαγή των γεωργικών πρακτικών, βελτίωση της μόνωσης κ.λπ.», σημείωσε.

«Πρέπει να προσαρμοστούμε συλλογικά».

Η υπουργός Υγείας ξεκαθάρισε, μάλιστα, ότι «Προς το παρόν, δεν έχουμε καμία βεβαιότητα για την ημέρα που θα πέσει η θερμοκρασία».

«Μας περιμένουν, τουλάχιστον, μερικές ημέρες πολύ, πάρα πολύ ζεστού καιρού. Πολλοί από τους συμπολίτες μας πρόκειται να υποφέρουν».

Κλείνοντας, η κυβέρνηση δήλωσε ότι παραμένει σε απόλυτη «επαγρύπνηση».

Με πληροφορίες από: France Info, BFMTV, France 24