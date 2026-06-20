Καύσωνας-εξπρές στην Ευρώπη: Έρχονται 40άρια, στο «κόκκινο» ο Νότος – Γιατί οι «τροπικές νύχτες» είναι επικίνδυνες

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Ένα νέο εξαιρετικά σφοδρό κύμα καύσωνα απειλεί να «παραλύσει» την Ευρώπη, μόλις λίγες εβδομάδες μετά το προηγούμενο φονικό πέρασμα των υψηλών θερμοκρασιών.

Οι μετεωρολόγοι σημαίνουν συναγερμό για θερμοκρασίες που θα αγγίξουν ή και θα ξεπεράσουν τους 40°C σε πολλές χώρες, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το φαινόμενο των «τροπικών νυχτών», το οποίο στερεί από τον ανθρώπινο οργανισμό την απαραίτητη ξεκούραση.

Ιστορικό ρεκόρ ζέστης στη Βρετανία

Σύμφωνα με την Daily Mail, η Βρετανία προετοιμάζεται για την πιο θερμή ημέρα Ιουνίου στην ιστορία της, καθώς η μετεωρολογική υπηρεσία (Met Office) προβλέπει και επίσημα την έλευση καύσωνα.

Οι θερμοκρασίες αναμένεται να εκτιναχθούν στους 34°C μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Σε ορισμένα μάρτυρα της χώρας η ζέστη θα είναι ακόμη πιο έντονη, γεγονός που θα ενεργοποιήσει πορτοκαλί προειδοποίηση για ακραία ζέστη.

Πολλές περιοχές αναμένεται να πιάσουν τα όρια του καύσωνα μέσα στο Σαββατοκύριακο, ενώ υπάρχει πιθανότητα 40% να ξεπεραστεί η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ τον Ιούνιο στη χώρα, δηλαδή οι 35,6°C που σημειώθηκαν το 1957 και το 1976.

Στο «κόκκινο» ο ευρωπαϊκός Νότος

Στην Ισπανία, η μετεωρολογική υπηρεσία AEMET έχει ήδη θέσει αρκετές περιοχές υπό κίτρινο συναγερμό λόγω της «αξιοσημείωτης ανόδου» του υδραργύρου, την ίδια στιγμή που στα βορειοανατολικά έχει εκδοθεί πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι η Σεβίλλη, η Σαραγόσα και η Κόρδοβα θα πληγούν περισσότερο, με το θερμόμετρο να προσεγγίζει τους 40°C την επόμενη εβδομάδα.

Παράλληλα, αναμένονται «τροπικές νύχτες» –κατά τις οποίες η θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω από τους 20°C σε ένα 24ωρο– προσφέροντας ελάχιστη ανακούφιση στους κατοίκους.

Στη Γαλλία, η οποία θρήνησε θύματα κατά τον πρωτοφανή καύσωνα του προηγούμενου μήνα, οι προβλέψεις δείχνουν μέγιστες τιμές 39°C στα νοτιοδυτικά και στην περιοχή του Μπορντό.

Η υπηρεσία Météo-France επέκτεινε την Παρασκευή και το Σάββατο τον πορτοκαλί συναγερμό σε 60 από τα 96 ηπειρωτικά διαμερίσματα της χώρας –όπου κατοικούν περίπου 41 εκατομμύρια άνθρωποι– προειδοποιώντας για έναν «εκτεταμένο, παρατεταμένο και έντονο» καύσωνα.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, απηύθυνε έκκληση για «ακραία επαγρύπνηση». «Διανύουμε δύσκολες ημέρες. [Πρέπει] να φροντίσουμε τους μεγαλύτερους και τους πιο ευάλωτους ανθρώπους μας», πρόσθεσε.

Στην Πορτογαλία, ο υδράργυρος θα παρουσιάσει άνοδο από το Σάββατο 20 Ιουνίου και θα διατηρηθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα την επόμενη εβδομάδα.

Όπως εξηγεί η μετεωρολόγος Μαρία Ζοάο Φράντα, «Μιλάμε ήδη για θερμοκρασίες γύρω στους 35 με 40°C μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, [αλλά] το όριο των 40°C θα περιοριστεί περισσότερο στις ηπειρωτικές περιοχές, στο εσωτερικό τμήμα της κοιλάδας του Douro, στην κοιλάδα του Tagus και στο εσωτερικό του Alentejo».

Η ίδια πρόσθεσε πως κατά μήκος της δυτικής ακτής η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει τους 35°C.

Στην Ιταλία, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι θερμές αέριες μάζες από τα υποτροπικά πλάτη της βόρειας Αφρικής θα μετακινηθούν πάνω από τη χώρα την επόμενη εβδομάδα, φέρνοντας ακραίες θερμοκρασίες στον νότο, ενώ η Φλωρεντία ενδέχεται να δει το θερμόμετρο να δείχνει 40°C.

Ζέστη και στις παραδοσιακά πιο ψυχρές χώρες

Ακόμη και οι περιοχές της Ευρώπης που συνήθως είναι πιο δροσερές δείχνουν σημάδια έντονης θέρμανσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες προβλέψεις των μετεωρολόγων του ιστότοπου wfy24.com, οι εσωτερικές πεδιάδες του Δούναβη στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία πλησιάζουν τους 38°C, ενώ η Βουδαπέστη θα σκαρφαλώσει στους 36–37°C καθώς η θερμή αέρια μάζα επεκτείνεται πάνω από τη λεκάνη των Καρπαθίων.

Οι κρυφοί κίνδυνοι των «τροπικών νυχτών»

Η επικείμενη άνοδος της θερμοκρασίας συνοδεύεται από σημαντική αύξηση των τροπικών νυχτών σε μεγάλο μέρος της Μεσογείου.

Η Ιωάννα Βεργινή, ιδρύτρια του wfy24, εξήγησε στο Euronews Earth: «Η παρατεταμένη νυχτερινή ζέστη αποτελεί αναμφίβολα μεγαλύτερη απειλή για τη δημόσια υγεία από την κορύφωση της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της ημέρας. Όταν οι ελάχιστες τιμές αποτυγχάνουν να πέσουν κάτω από τους 20°C και στις χειρότερες περιπτώσεις παραμένουν πάνω από τους 25°C –αυτό που ορισμένοι ονομάζουν “υπερ-τροπικές νύχτες”– στερείται από το σώμα το ζωτικό παράθυρο αποκατάστασής του και το καρδιαγγειακό σύστημα παραμένει υπό συνεχή πίεση για να ψύξει τον πυρήνα του οργανισμού».

«Η αυξημένη θνησιμότητα κατά τη διάρκεια των κυμάτων καύσωνα σχετίζεται πολύ περισσότερο με τις συνεχόμενες υψηλές ελάχιστες θερμοκρασίες της νύχτας παρά με ένα μεμονωμένο θερμό απόγευμα».

Οι τροπικές νύχτες είναι συχνά πολύ χειρότερες στις πόλεις λόγω του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας.

Αυτό συμβαίνει όταν η ζέστη εγκλωβίζεται ανάμεσα σε ψηλά κτίρια, απορροφάται από τις μεγάλες ποσότητες ασφάλτου και σκυροδέματος και στη συνέχεια απελευθερώνεται ξανά στον αέρα κατά τη διάρκεια της νύχτας.