Νιφλής για Μουτάφη: Στην αρχή με ενοχλούσαν οι ερωτικές της σκηνές

Στο πλατό της εκπομπής του Γιώργου Λάγιου βρέθηκε αυτή την εβδομάδα ο Μάνος Νιφλής. Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής του OPEN κάθισε απέναντι από τον σύμβουλο ψυχικής υγείας, συμμετέχοντας στο “Love Debate”. Εκεί, άνοιξε τα χαρτιά του για την προσωπική του ζωή και δεν δίστασε να απαντήσει σε άκρως «πικάντικες», ανδρικές ερωτήσεις.

«Αρχικά με ενοχλούσαν οι ερωτικές σκηνές της Ελισάβετ. Βλέποντάς το, λογικό είναι να σε ξενίζει. Θυμάμαι ότι την πρώτη φορά που την είδα, ήταν στο θέατρο που πήγα να δω την πρόβα, και μου φάνηκε παράξενο. Όσο γνώριζα τον άνθρωπο και όχι την ηθοποιό, καταλάβαινα πώς λειτουργεί επαγγελματικά, οπότε όλο αυτό ξεπεράστηκε, έχει σβηστεί από το μυαλό μου. Δεν δίνω σημασία», παραδέχθηκε αρχικά ο Μάνος Νιφλής.

«Το διαζύγιό μου ήρθε όταν οι κόρες μου ήταν πολύ μικρές. Δε ξέρω αν υπάρχει κατάλληλο timing για να χωρίσεις. Έχοντας δει προηγούμενες γενιές από τη δική μου, οι μισές γυναίκες που άκουγα να μιλούν έλεγαν ότι αν δεν ήταν τα παιδιά, θα χώριζαν… Δεν με προβλημάτισε η ηλικία των παιδιών μου για το πότε θα χωρίσω, γιατί δεν υπάρχει ποτέ σωστή ηλικία. Όλες οι ηλικίες έχουν τρομερή δυσκολία στο πώς θα το διαχειριστείς», ανέφερε, μιλώντας για το διαζύγιο ο δημοσιογράφος.