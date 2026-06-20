Νιφλής για Μουτάφη: Στην αρχή με ενοχλούσαν οι ερωτικές της σκηνές

Ο Μάνος Νιφλής βρέθηκε στην εκπομπή «Love Debate» του Γιώργου Λάγιου και μίλησε για την προσωπική του ζωή. Παραδέχτηκε ότι αρχικά τον ενοχλούσαν οι ερωτικές σκηνές της Ελισάβετ Μουτάφη, αλλά το ξεπέρασε κατανοώντας τον επαγγελματισμό της. Επιπλέον, αναφέρθηκε στο διαζύγιό του, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κατάλληλο timing για μια τέτοια απόφαση, καθώς όλες οι ηλικίες παρουσιάζουν δυσκολίες στη διαχείρισή της.

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Νιφλής Λάγιος
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • «Αρχικά με ενοχλούσαν οι ερωτικές σκηνές της Ελισάβετ», παραδέχθηκε ο Μάνος Νιφλής, αναφερόμενος στη σύζυγό του, Ελισάβετ Μουτάφη.
  • Ο δημοσιογράφος Μάνος Νιφλής μίλησε για το διαζύγιό του, τονίζοντας ότι «Το διαζύγιό μου ήρθε όταν οι κόρες μου ήταν πολύ μικρές» και πως «δεν υπάρχει ποτέ σωστή ηλικία» για έναν χωρισμό.
  • Ο Μάνος Νιφλής συμμετείχε στο “Love Debate” του Γιώργου Λάγιου, όπου απάντησε σε «πικάντικες» ερωτήσεις για την προσωπική και σεξουαλική του ζωή.
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Στο πλατό της εκπομπής του Γιώργου Λάγιου βρέθηκε αυτή την εβδομάδα ο Μάνος Νιφλής. Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής του OPEN κάθισε απέναντι από τον σύμβουλο ψυχικής υγείας, συμμετέχοντας στο “Love Debate”. Εκεί, άνοιξε τα χαρτιά του για την προσωπική του ζωή και δεν δίστασε να απαντήσει σε άκρως «πικάντικες», ανδρικές ερωτήσεις.

«Αρχικά με ενοχλούσαν οι ερωτικές σκηνές της Ελισάβετ. Βλέποντάς το, λογικό είναι να σε ξενίζει. Θυμάμαι ότι την πρώτη φορά που την είδα, ήταν στο θέατρο που πήγα να δω την πρόβα, και μου φάνηκε παράξενο. Όσο γνώριζα τον άνθρωπο και όχι την ηθοποιό, καταλάβαινα πώς λειτουργεί επαγγελματικά, οπότε όλο αυτό ξεπεράστηκε, έχει σβηστεί από το μυαλό μου. Δεν δίνω σημασία», παραδέχθηκε αρχικά ο Μάνος Νιφλής.

«Το διαζύγιό μου ήρθε όταν οι κόρες μου ήταν πολύ μικρές. Δε ξέρω αν υπάρχει κατάλληλο timing για να χωρίσεις. Έχοντας δει προηγούμενες γενιές από τη δική μου, οι μισές γυναίκες που άκουγα να μιλούν έλεγαν ότι αν δεν ήταν τα παιδιά, θα χώριζαν… Δεν με προβλημάτισε η ηλικία των παιδιών μου για το πότε θα χωρίσω, γιατί δεν υπάρχει ποτέ σωστή ηλικία. Όλες οι ηλικίες έχουν τρομερή δυσκολία στο πώς θα το διαχειριστείς», ανέφερε, μιλώντας για το διαζύγιο ο δημοσιογράφος.

Ο Γιώργος Λάγιος του έκανε και κάποιες σύντομες, αλλά  “πικάντικες” ερωτήσεις σχετικά με την σεξουαλική του ζωή, στις οποίες ο Μάνος Νιφλής απάντησε, εκτός από μία.

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