Ρόδος: Καταδικάστηκε μητέρα που κακοποιούσε επί χρόνια την ανήλικη κόρη της – Την χτύπησε με πλάστη και της πέταξε ένα γυάλινο μπώλ

Το δρόμο της δικαιοσύνης πήρε μια μακροχρόνια ιστορία κακοποίησης ανηλίκου, με το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου να εκδίδει καταδικαστική απόφαση για τη μητέρα του θύματος. Η κατηγορούμενη, αλβανικής καταγωγής, κάθισε στο εδώλιο αντιμετωπίζοντας τις κατηγορίες για τον συστηματικό εκφοβισμό και τις σωματικές επιθέσεις που φέρεται να δεχόταν το παιδί της για σειρά ετών. Η δικαστική έδρα την έκρινε ένοχη για το αδίκημα της διακεκριμένης σωματικής βίας κατ’ εξακολούθηση, στρεφόμενη εναντίον μέλους της οικογένειας που αδυνατούσε να προστατεύσει τον εαυτό του.

Από την ακροαματική διαδικασία προέκυψε ότι δεν επρόκειτο για ένα μεμονωμένο ή τυχαίο περιστατικό, αλλά για μια παγιωμένη, συστηματική συμπεριφορά ετών. Μάλιστα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι αφορμές για τα βίαια ξεσπάσματα της μητέρας ήταν συχνά ασήμαντες και σχετίζονταν ακόμη και με την καθαριότητα ή τις καθημερινές δουλειές του σπιτιού, σύμφωνα με την “Δημοκρατική”.

Τα περιστατικά που οδήγησαν στην καταδίκη

Το κατηγορητήριο περιγράφει ένα συστηματικά βίαιο περιβάλλον, με την κακοποίηση της ανήλικης να εκτείνεται σε διάφορες χρονικές περιόδους από το 2019 έως και το 2025. Όπως κρίθηκε, η μητέρα κατέφευγε στη σωματική βία κάθε φορά που το παιδί δεν εκτελούσε τις οικιακές εργασίες που του ανατίθεντο.

Η αρχή αυτής της πολυετούς κακοποίησης εντοπίζεται το καλοκαίρι του 2019, όταν το κορίτσι ήταν μόλις 10 ετών. Τότε, η κατηγορούμενη της επιτέθηκε χτυπώντας τη με τα χέρια αλλά και με έναν πλάστη, προκαλώντας της μώλωπες και άλλες σωματικές βλάβες σε διάφορα σημεία του σώματός της, στα χέρια και στα πόδια.

Δεύτερο περιστατικό καταγράφηκε το καλοκαίρι του 2021, όταν η ανήλικη ήταν 12 ετών. Όπως αναφέρεται, η κατηγορουμένη εκσφενδόνισε ένα γυάλινο τετράγωνο μπολ προς το παιδί. Από τη θραύση του γυαλιού, η ανήλικη τραυματίστηκε στο αριστερό της χέρι και αιμορράγησε.

Το πιο πρόσφατο περιστατικό συνέβη στις 3 Νοεμβρίου 2025. Η μητέρα φέρεται να χτύπησε την κόρη της με τα χέρια στον λαιμό και στην πλάτη, προκαλώντας της μώλωπα, και στη συνέχεια επιχείρησε να τη σπρώξει την ώρα που εκείνη βρισκόταν στις σκάλες της οικίας, σύμφωνα με την ιστοσελίδα.

Το συγκεκριμένο περιστατικό, το οποίο έθεσε σε άμεσο κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα του παιδιού, αποτέλεσε το τελευταίο επεισόδιο μιας μακροχρόνιας υπόθεσης κακοποίησης, η οποία είχε ξεκινήσει αρκετά χρόνια νωρίτερα.

Η απόφαση του δικαστηρίου

Με βάση το σύνολο των στοιχείων, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο έκρινε την κατηγορουμένη ένοχη. Η πράξη χαρακτηρίστηκε ως διακεκριμένη περίπτωση ενδοοικογενειακής σωματικής βίας, τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση σε βάρος ανήλικου μέλους της οικογένειας ανίκανου να αντισταθεί, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου 3500/2006 για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, σε συνδυασμό με το άρθρο 308 του Ποινικού Κώδικα.

Η ποινή που επιβλήθηκε ήταν φυλάκιση 2 ετών. Το δικαστήριο χορήγησε ανασταλτικό χαρακτήρα στην εκτέλεσή της, με αναστολή 3 ετών, γεγονός που σημαίνει ότι η καταδικασθείσα δεν οδηγείται στη φυλακή, εφόσον δεν υποπέσει σε νέο αδίκημα εντός του διαστήματος αυτού.

Ο ρόλος του πατέρα και η αποκλειστική επιμέλεια

Καταλυτικός για την εξέλιξη της δίκης ήταν ο ρόλος του πατέρα, ο οποίος δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας εκπροσωπώντας τη νομική πλευρά της ανήλικης κόρης του. Έχοντας την αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού, ο πατέρας είχε το νόμιμο δικαίωμα να κινηθεί δικαστικά εναντίον της μητέρας και να διεκδικήσει την ποινική της τιμωρία, συμμετέχοντας στη διαδικασία μέσω του συνηγόρου του.

Για την υποστήριξη της κατηγορίας παρέστη η κ. Χρύσα Κούρου.