Μόναχο: Βαγόνια εμπορικού τρένου εκτροχιάστηκαν και έπεσαν από γέφυρα – Ένας άνθρωπος σε κρίσιμη κατάσταση

Τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, δύο βαγόνια εμπορικής αμαξοστοιχίας εκτροχιάστηκαν στο Μόναχο και έπεσαν από σιδηροδρομική γέφυρα στον δρόμο, προκαλώντας τον κρίσιμο τραυματισμό ενός ανθρώπου. Το περιστατικό οδήγησε σε μεγάλη κινητοποίηση των αρχών και τον αποκλεισμό της Schleißheimer Straße.

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Διεθνή Νέα

Γερμανία Μόναχο τρένα
Φωτογραφία: dpa
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε στις αρχές του Μονάχου τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, όταν δύο βαγόνια εμπορικής αμαξοστοιχίας εκτροχιάστηκαν και έπεσαν από σιδηροδρομική γέφυρα, καταλήγοντας στον δρόμο.
  • Από τη σύγκρουση, ένας άνθρωπος υπέστη τραύματα που απειλούν τη ζωή του, ενώ η Schleißheimer Straße αποκλείστηκε και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας.
  • Το τρένο ήταν άδειο και δεν υπήρξε κίνδυνος για το κοινό, ενώ το συμβάν δεν επηρέασε τους επιβάτες των περιφερειακών ή των τρένων μεγάλων αποστάσεων.

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Συναγερμός σήμανε στις αρχές του Μονάχου τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, όταν δύο βαγόνια εμπορικής αμαξοστοιχίας εκτροχιάστηκαν και έπεσαν από σιδηροδρομική γέφυρα, καταλήγοντας στον δρόμο.

Το περιστατικό προκάλεσε τον κρίσιμο τραυματισμό ενός ανθρώπου και οδήγησε σε μια γιγαντιαία επιχείρηση της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, η οποία αναμένεται να διαρκέσει για ώρες.

Η σύγκρουση και ο απεγκλωβισμός

Η εφημερίδα Bild, έπειτα από σχετικό ερώτημα στην αστυνομία νωρίς το πρωί του Σαββάτου, μετέδωσε τις πρώτες επίσημες πληροφορίες για το συμβάν.

Από τη σύγκρουση, ένας άνθρωπος υπέστη τραύματα που απειλούν τη ζωή του.

Οι εικόνες από τον τόπο του ατυχήματος αποτυπώνουν το μέγεθος της πρόσκρουσης, δείχνοντας τα δύο βαγόνια να στέκονται υπό γωνία, με τη μία άκρη τους να ακουμπά στο χείλος της γέφυρας και την άλλη στο οδόστρωμα, σχηματίζοντας μεταξύ τους ένα «V».


Παράλληλα, συντρίμμια έχουν σκορπιστεί σε όλη την άσφαλτο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη Schleißheimer Straße, στο τμήμα ανάμεσα στο Frankfurter Ring και την οδό Max-Diamand-Straße.

Κινητοποίηση των αρχών

Σύμφωνα με την αστυνομία του Μονάχου, το τρένο του οποίου τα βαγόνια έπεσαν στο δρόμο ήταν άδειο και διευκρινίστηκε ότι δεν υπήρξε κίνδυνος για το κοινό.

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ομοσπονδιακής αστυνομίας, της αστυνομίας του κρατιδίου, της πυροσβεστικής υπηρεσίας, καθώς και ασθενοφόρα, ενώ για τις ανάγκες της επιχείρησης επιστρατεύτηκε και ένα drone.


Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν διαθέσιμες λεπτομέρειες σχετικά με τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, ενώ έχει ήδη διοριστεί ειδικός εμπειρογνώμονας για να διεξαγάγει σχετική έρευνα.

Κλειστοί δρόμοι

Λόγω του ατυχήματος, η Schleißheimer Straße αποκλείστηκε και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας.


Αξίζει να σημειωθεί ότι το συμβάν δεν έχει επηρεάσει τους επιβάτες των περιφερειακών ή των τρένων μεγάλων αποστάσεων.

Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της Deutsche Bahn, η συγκεκριμένη σιδηροδρομική γραμμή χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο από εμπορικές αμαξοστοιχίες.

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