Μόναχο: Βαγόνια εμπορικού τρένου εκτροχιάστηκαν και έπεσαν από γέφυρα – Ένας άνθρωπος σε κρίσιμη κατάσταση

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Συναγερμός σήμανε στις αρχές του Μονάχου τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, όταν δύο βαγόνια εμπορικής αμαξοστοιχίας εκτροχιάστηκαν και έπεσαν από σιδηροδρομική γέφυρα, καταλήγοντας στον δρόμο.

Το περιστατικό προκάλεσε τον κρίσιμο τραυματισμό ενός ανθρώπου και οδήγησε σε μια γιγαντιαία επιχείρηση της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, η οποία αναμένεται να διαρκέσει για ώρες.

In München ist ein Güterzug von einer Brücke fünf Meter in die Tiefe gestürzt. Eine Person wurde verletzt. Einschränkungen im Fernverkehr gibt es nicht. https://t.co/WADXI7CvZz — DIE ZEIT (@zeitonline) June 20, 2026

Η σύγκρουση και ο απεγκλωβισμός

Η εφημερίδα Bild, έπειτα από σχετικό ερώτημα στην αστυνομία νωρίς το πρωί του Σαββάτου, μετέδωσε τις πρώτες επίσημες πληροφορίες για το συμβάν.

Από τη σύγκρουση, ένας άνθρωπος υπέστη τραύματα που απειλούν τη ζωή του.

Οι εικόνες από τον τόπο του ατυχήματος αποτυπώνουν το μέγεθος της πρόσκρουσης, δείχνοντας τα δύο βαγόνια να στέκονται υπό γωνία, με τη μία άκρη τους να ακουμπά στο χείλος της γέφυρας και την άλλη στο οδόστρωμα, σχηματίζοντας μεταξύ τους ένα «V».

Güterzug stürzt in München von der Brücke auf die Straße.

Polizei- und Feuerwehreinsatz in der Nacht.

Eine Person schwer verletzt. pic.twitter.com/1rylT4eg3k — Mediaservice Novotny (@MSNovotny) June 20, 2026



Παράλληλα, συντρίμμια έχουν σκορπιστεί σε όλη την άσφαλτο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη Schleißheimer Straße, στο τμήμα ανάμεσα στο Frankfurter Ring και την οδό Max-Diamand-Straße.

Κινητοποίηση των αρχών

Σύμφωνα με την αστυνομία του Μονάχου, το τρένο του οποίου τα βαγόνια έπεσαν στο δρόμο ήταν άδειο και διευκρινίστηκε ότι δεν υπήρξε κίνδυνος για το κοινό.

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ομοσπονδιακής αστυνομίας, της αστυνομίας του κρατιδίου, της πυροσβεστικής υπηρεσίας, καθώς και ασθενοφόρα, ενώ για τις ανάγκες της επιχείρησης επιστρατεύτηκε και ένα drone.

++EIL++ In #München sind heute Nacht zwei Wagons eines #Güterzug|s mal eben von einer Brücke gestürzt. Eine Person wurde schwer verletzt. Die marode deutsche Infrastruktur wird zunehmend lebensgefährlich… pic.twitter.com/7EBL97a3e0 — Dr. David Lütke (@DrLuetke) June 20, 2026



Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν διαθέσιμες λεπτομέρειες σχετικά με τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, ενώ έχει ήδη διοριστεί ειδικός εμπειρογνώμονας για να διεξαγάγει σχετική έρευνα.

Κλειστοί δρόμοι

Λόγω του ατυχήματος, η Schleißheimer Straße αποκλείστηκε και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας.

Два грузовых вагона упали с моста в Мюнхене на проезжую часть с пятиметровой высоты. При этом один человек получил опасные для жизни травмы, сообщили агентству dpa в местной полиции. Улица перекрыта, движение пассажирских поездов не нарушилось https://t.co/18pmQXgC3e pic.twitter.com/UJue98qjnn — DW на русском (@dw_russian) June 20, 2026



Αξίζει να σημειωθεί ότι το συμβάν δεν έχει επηρεάσει τους επιβάτες των περιφερειακών ή των τρένων μεγάλων αποστάσεων.

Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της Deutsche Bahn, η συγκεκριμένη σιδηροδρομική γραμμή χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο από εμπορικές αμαξοστοιχίες.