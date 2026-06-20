Λάρισα: 85χρονος καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της 75χρονης συζύγου του- «Παραμύθια της Χαλιμάς» υποστήριξε ο ηλικιωμένος

Μια ιδιαίτερη και ασυνήθιστη υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας απασχόλησε χθες τον εισαγγελέα και την πρόεδρο του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας. Στο εδώλιο του κατηγορουμένου βρέθηκε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, ένας 85χρονος και μια 75χρονη, οι οποίοι μετρούν 53 χρόνια κοινής έγγαμης ζωής.

Οι δύο ηλικιωμένοι κατέληξαν αλληλοκατηγορούμενοι για ενδοοικογενειακή απειλή και σωματική βλάβη, ύστερα από έναν έντονο καυγά που ξέσπασε στο σπίτι τους στο χωριό, ο οποίος τους οδήγησε αρχικά στο Αστυνομικό Τμήμα και στη συνέχεια στη δικαστική αίθουσα.

Τι κατήγγειλε η ηλικιωμένη – Αρνήθηκε τις κατηγορίες ο σύζυγός της

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα larissanet.gr, κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, η 75χρονη κατήγγειλε ότι ο σύζυγός της τη χτύπησε στο στόμα και την απείλησε. Από την πλευρά του, ο 85χρονος αρνήθηκε κατηγορηματικά τα όσα του καταλογίστηκαν, χαρακτηρίζοντάς τα ως «παραμύθια της Χαλιμάς». Το δικαστήριο έκρινε τελικά αθώα την 75χρονη, ενώ επέβαλε στον 85χρονο ποινή φυλάκισης δύο μηνών και δέκα ημερών με τριετή αναστολή. Πριν αποχωρήσει από την αίθουσα, η ηλικιωμένη ξεκαθάρισε στους δικαστές πως δεν σκοπεύει να επιστρέψει αυθημερόν στο κοινό τους σπίτι.

Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί στα ανησυχητικά στατιστικά της Ελληνικής Αστυνομίας για την ενδοοικογενειακή βία στη Θεσσαλία, όπου οι γυναίκες-θύματα ηλικίας 60 έως 75 ετών ανήλθαν σε 105, ενώ για την κατηγορία από 75 ετών και άνω καταγράφηκαν 32 περιστατικά.