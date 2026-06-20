Βίντεο: Πύρινη λαίλαπα «καταπίνει» ναό 173 ετών στο Μπρούκλιν – Κατέρρευσε το ιστορικό καμπαναριό

Ένας ιστορικός ναός 173 ετών στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης τυλίχθηκε στις φλόγες το μεσημέρι της Παρασκευής, με αποτέλεσμα την κατάρρευση του εμβληματικού του καμπαναριού και εκτεταμένες ζημιές. Η πυρκαγιά στον ναό South Bushwick Reformed Church τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ τα αίτια παραμένουν υπό διερεύνηση και ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά.

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Διεθνή Νέα

εκκλησία Νέα Υόρκη Μπρούκλιν φωτιά
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας ιστορικός ναός 173 ετών στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα την κατάρρευση του εμβληματικού του καμπαναριού.
  • Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής δεν στάθηκε αρκετή για να προλάβει τις εκτεταμένες ζημιές, με αυτόπτη μάρτυρα να χαρακτηρίζει τη ζημιά ως «ολοκληρωτική απώλεια».
  • Ο ναός, που χτίστηκε το 1853, είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν σοβαρές ζημιές στο καμπαναριό, με τα αρχεία να δείχνουν ότι «έγερνε» από το 2021.

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Ένας ιστορικός ναός 173 ετών στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης τυλίχθηκε στις φλόγες το μεσημέρι της Παρασκευής, σε μια καταστροφική πυρκαγιά που οδήγησε στην κατάρρευση του εμβληματικού του καμπαναριού.

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Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής δεν στάθηκε αρκετή για να προλάβει τις εκτεταμένες ζημιές, με το ιστορικό κτίριο να παραδίδεται μέσα σε λίγα λεπτά στην πύρινη λαίλαπα.

Παραδόθηκε στις φλόγες

Η τεράστια φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στη 1:20 μ.μ. τοπική ώρα στον ναό South Bushwick Reformed Church, ο οποίος βρίσκεται επί της λεωφόρου Bushwick, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος της Νέας Υόρκης (FDNY).

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Βίντεο από το σημείο κατέγραψαν πυκνό καπνό και φλόγες να βγαίνουν ορμητικά από την περιοχή του καμπαναριού.


Λιγότερο από 20 λεπτά μετά την έναρξη της ταχύτατα επεκτεινόμενης πυρκαγιάς, αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε στην πλατφόρμα X πως το καμπαναριό του οίκου λατρείας «κατέρρευσε», χαρακτηρίζοντας τη ζημιά ως «ολοκληρωτική απώλεια».


Στο σημείο έσπευσαν 63 μονάδες του FDNY, στελεχωμένες με 192 πυροσβέστες και προσωπικό των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης (EMS).


Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος της γύρω στις 3:35 μ.μ., ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν υπό διερεύνηση.


Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ένας πυροσβέστης υπέστη ελαφρά τραύματα και έλαβε τις πρώτες βοήθειες από διασώστες στο σημείο.

Μια ιστορία αιώνων

Σύμφωνα με το Εθνικό Ταμείο για τους Ιερούς Τόπους, ο ναός χτίστηκε το 1853, όμως η συγκρότηση του ποίμνιού του είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, αναγόμενη στις ολλανδικές εγκαταστάσεις της πόλης κατά τον 17ο αιώνα.

Η κορυφή του καμπαναριού είχε βρεθεί ξανά αντιμέτωπη με σοβαρές ζημιές τον Αύγουστο του 2020, όταν η τροπική καταιγίδα Isaias τη μετακίνησε, αφήνοντάς τη στραβή.

Αν και το καμπαναριό είχε επισκευαστεί στο παρελθόν έπειτα από ζημιές που προκλήθηκαν από άλλες καταιγίδες, η βαθύτερη αιτία του προβλήματος δεν είχε αποκατασταθεί ποτέ.

Μάλιστα, τα αρχεία του Τμήματος Κτιρίων δείχνουν ότι στον ναό είχε επιβληθεί πρόστιμο/παράβαση τον Αύγουστο του 2021, καθώς έπειτα από επιθεώρηση διαπιστώθηκε ότι το καμπαναριό «έγερνε», με τμήματα της οροφής να «κρέμονται χαλαρά και να διατρέχουν κίνδυνο πτώσης».

Τελικά, ο ναός έλαβε συνολικά 100.000 δολάρια, ποσό που συγκεντρώθηκε από δωρεές των πιστών σε συνδυασμό με μια επιχορήγηση από το Ταμείο Παρέμβασης, επιτρέποντας την ολοκλήρωση των επισκευών της κορυφής του καμπαναριού το 2022.

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