Βίντεο: Πύρινη λαίλαπα «καταπίνει» ναό 173 ετών στο Μπρούκλιν – Κατέρρευσε το ιστορικό καμπαναριό

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Ένας ιστορικός ναός 173 ετών στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης τυλίχθηκε στις φλόγες το μεσημέρι της Παρασκευής, σε μια καταστροφική πυρκαγιά που οδήγησε στην κατάρρευση του εμβληματικού του καμπαναριού.

Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής δεν στάθηκε αρκετή για να προλάβει τις εκτεταμένες ζημιές, με το ιστορικό κτίριο να παραδίδεται μέσα σε λίγα λεπτά στην πύρινη λαίλαπα.

Παραδόθηκε στις φλόγες

Η τεράστια φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στη 1:20 μ.μ. τοπική ώρα στον ναό South Bushwick Reformed Church, ο οποίος βρίσκεται επί της λεωφόρου Bushwick, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος της Νέας Υόρκης (FDNY).

Βίντεο από το σημείο κατέγραψαν πυκνό καπνό και φλόγες να βγαίνουν ορμητικά από την περιοχή του καμπαναριού.

A historic 174-year-old church in South Bushwick, Brooklyn, New York City, was consumed by a large blaze, causing significant damage, and the fire is still burning. pic.twitter.com/MS7MjXZn6d — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 19, 2026



Λιγότερο από 20 λεπτά μετά την έναρξη της ταχύτατα επεκτεινόμενης πυρκαγιάς, αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε στην πλατφόρμα X πως το καμπαναριό του οίκου λατρείας «κατέρρευσε», χαρακτηρίζοντας τη ζημιά ως «ολοκληρωτική απώλεια».

The landmarked Dutch Reformed Church of South Bushwick caught fire this afternoon. The steeple collapsed just a few minutes ago. It is a total loss. pic.twitter.com/FAIoz6LGFT — Tim (@timinbklyn) June 19, 2026



Στο σημείο έσπευσαν 63 μονάδες του FDNY, στελεχωμένες με 192 πυροσβέστες και προσωπικό των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης (EMS).

WATCH: Massive fire engulfs 174-year-old South Bushwick Church in Brooklyn, New York pic.twitter.com/efd2Ftr1Dh — Rapid Report (@RapidReport2025) June 19, 2026



Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος της γύρω στις 3:35 μ.μ., ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν υπό διερεύνηση.

NYC A fire broke out at South Bushwick Reformed Church in Brooklyn. The church is a historical landmark, as its construction was completed in 1853. No injuries or causes have been reported at the time of posting. #whatisnewyork (@rodvln)https://t.co/E1lOEtg45h pic.twitter.com/PIHBOoWbWH — TheJewishAlly (@TheJewishAlly) June 20, 2026



Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ένας πυροσβέστης υπέστη ελαφρά τραύματα και έλαβε τις πρώτες βοήθειες από διασώστες στο σημείο.

BREAKING: Fire in a church on Bushwick Avenue in Brooklyn. The FDNY has requested a 3rd alarm response. pic.twitter.com/um9CkUsieK — NYScanner (@nyscanner) June 19, 2026

Μια ιστορία αιώνων

Σύμφωνα με το Εθνικό Ταμείο για τους Ιερούς Τόπους, ο ναός χτίστηκε το 1853, όμως η συγκρότηση του ποίμνιού του είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, αναγόμενη στις ολλανδικές εγκαταστάσεις της πόλης κατά τον 17ο αιώνα.

Η κορυφή του καμπαναριού είχε βρεθεί ξανά αντιμέτωπη με σοβαρές ζημιές τον Αύγουστο του 2020, όταν η τροπική καταιγίδα Isaias τη μετακίνησε, αφήνοντάς τη στραβή.

Αν και το καμπαναριό είχε επισκευαστεί στο παρελθόν έπειτα από ζημιές που προκλήθηκαν από άλλες καταιγίδες, η βαθύτερη αιτία του προβλήματος δεν είχε αποκατασταθεί ποτέ.

Μάλιστα, τα αρχεία του Τμήματος Κτιρίων δείχνουν ότι στον ναό είχε επιβληθεί πρόστιμο/παράβαση τον Αύγουστο του 2021, καθώς έπειτα από επιθεώρηση διαπιστώθηκε ότι το καμπαναριό «έγερνε», με τμήματα της οροφής να «κρέμονται χαλαρά και να διατρέχουν κίνδυνο πτώσης».

Τελικά, ο ναός έλαβε συνολικά 100.000 δολάρια, ποσό που συγκεντρώθηκε από δωρεές των πιστών σε συνδυασμό με μια επιχορήγηση από το Ταμείο Παρέμβασης, επιτρέποντας την ολοκλήρωση των επισκευών της κορυφής του καμπαναριού το 2022.