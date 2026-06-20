Θρίλερ σε λούνα παρκ: 16 άτομα εγκλωβίστηκαν σε ύψος 23 μέτρων – ΒΙΝΤΕΟ

Δεκαέξι άτομα, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά, εγκλωβίστηκαν σε ύψος 23 μέτρων σε παιχνίδι στο θεματικό πάρκο Adventureland του Λονγκ Άιλαντ, στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, το βράδυ της Παρασκευής, λόγω ξαφνικής βλάβης. Άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων πυροσβεστικής και αστυνομίας οδήγησε στην επιτυχή διάσωση όλων των εγκλωβισμένων μέχρι αργά το βράδυ.

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Διεθνή Νέα

Λούνα Παρκ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δεκαέξι άτομα, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά, έμειναν εγκλωβισμένα σε ύψος 23 μέτρων σε παιχνίδι λούνα παρκ στο Λονγκ Άιλαντ, όταν υπέστη ξαφνική βλάβη.
  • Η άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων της πυροσβεστικής και της αστυνομίας οδήγησε σε επιχείρηση διάσωσης για να κατεβάσουν με ασφάλεια τους εγκλωβισμένους.
  • Μέχρι αργά το βράδυ της Παρασκευής, και οι 16 αναβάτες, με ηλικίες από 5 έως 40 ετών, είχαν διασωθεί επιτυχώς από τις αρχές.

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Ώρες αγωνίας έζησαν το βράδυ της Παρασκευής δεκάδες επισκέπτες στο θεματικό πάρκο Adventureland του Λονγκ Άιλαντ, στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, όταν ένα από τα πιο δημοφιλή παιχνίδια του πάρκου υπέστη ξαφνική βλάβη.

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Δεκαέξι άτομα, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά, έμειναν εγκλωβισμένα σε μεγάλο ύψος, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων της πυροσβεστικής και της αστυνομίας για τη διάσωσή τους.

Τρόμος σε ύψος 23 μέτρων

Ο πανικός ξεκίνησε γύρω στις 7:30 μ.μ. (τοπική ώρα) όταν το παιχνίδι «Wave Twister» του λούνα παρκ σταμάτησε απότομα, παγιδεύοντας τους αναβάτες σε ένα ιλιγγιώδες ύψος περίπου 23 μέτρων πάνω από το έδαφος, σύμφωνα με το δίκτυο FOX5.

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Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Ιστ Φάρμινγκντεϊλ και μια ομάδα άμεσης βοήθειας έσπευσαν στο σημείο, ξεκινώντας μια επιχείρηση διάσωσης για να κατεβάσουν με ασφάλεια τους εγκλωβισμένους.

Στο σημείο επιχείρησαν πληρώματα έκτακτης ανάγκης από τα πυροσβεστικά τμήματα του Γουέστ Μπάμπιλον, του Ιστ Φάρμινγκντεϊλ και του Άμιτιβιλ, μαζί με την Αστυνομία της κομητείας Σάφολκ, οι οποίοι και προχώρησαν στην εκκένωση του πάρκου.


Μέχρι αργά το βράδυ της Παρασκευής, και οι 16 αναβάτες –με ηλικίες που κυμαίνονταν από 5 έως 40 ετών– είχαν διασωθεί επιτυχώς, όπως δήλωσε η αστυνομία του Λονγκ Άιλαντ.

«Μείναμε άναυδοι»

Ρεπόρτερ του FOX5, η οποία βρισκόταν τυχαία στο πάρκο τη στιγμή που ακινητοποιήθηκε το παιχνίδι, ανέφερε πως κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά όταν άκουσε τις σειρήνες στο πάρκινγκ.

«Μείναμε άναυδοι», δήλωσε η ίδια. «Σκέφτηκα, είναι όντως εγκλωβισμένοι οι άνθρωποι εκεί πάνω;».

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