Θρίλερ σε λούνα παρκ: 16 άτομα εγκλωβίστηκαν σε ύψος 23 μέτρων – ΒΙΝΤΕΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ώρες αγωνίας έζησαν το βράδυ της Παρασκευής δεκάδες επισκέπτες στο θεματικό πάρκο Adventureland του Λονγκ Άιλαντ, στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, όταν ένα από τα πιο δημοφιλή παιχνίδια του πάρκου υπέστη ξαφνική βλάβη.

Δεκαέξι άτομα, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά, έμειναν εγκλωβισμένα σε μεγάλο ύψος, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων της πυροσβεστικής και της αστυνομίας για τη διάσωσή τους.

Τρόμος σε ύψος 23 μέτρων

Ο πανικός ξεκίνησε γύρω στις 7:30 μ.μ. (τοπική ώρα) όταν το παιχνίδι «Wave Twister» του λούνα παρκ σταμάτησε απότομα, παγιδεύοντας τους αναβάτες σε ένα ιλιγγιώδες ύψος περίπου 23 μέτρων πάνω από το έδαφος, σύμφωνα με το δίκτυο FOX5.



Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Ιστ Φάρμινγκντεϊλ και μια ομάδα άμεσης βοήθειας έσπευσαν στο σημείο, ξεκινώντας μια επιχείρηση διάσωσης για να κατεβάσουν με ασφάλεια τους εγκλωβισμένους.

Στο σημείο επιχείρησαν πληρώματα έκτακτης ανάγκης από τα πυροσβεστικά τμήματα του Γουέστ Μπάμπιλον, του Ιστ Φάρμινγκντεϊλ και του Άμιτιβιλ, μαζί με την Αστυνομία της κομητείας Σάφολκ, οι οποίοι και προχώρησαν στην εκκένωση του πάρκου.

Roller coaster at Adventureland is stuck. Yikes!! pic.twitter.com/XViLU56SL0 — 🇺🇸Kalliope🇺🇸 (@kalliope813) June 20, 2026



Μέχρι αργά το βράδυ της Παρασκευής, και οι 16 αναβάτες –με ηλικίες που κυμαίνονταν από 5 έως 40 ετών– είχαν διασωθεί επιτυχώς, όπως δήλωσε η αστυνομία του Λονγκ Άιλαντ.

RIDE RESCUE: Twenty-five people were stranded 25 feet in the air on a ride at a Long Island amusement park.#News12 #LongIsland #Rescuehttps://t.co/8XRZxCTMWO pic.twitter.com/2VfKLReo3C — News12LI (@News12LI) June 20, 2026

«Μείναμε άναυδοι»

Ρεπόρτερ του FOX5, η οποία βρισκόταν τυχαία στο πάρκο τη στιγμή που ακινητοποιήθηκε το παιχνίδι, ανέφερε πως κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά όταν άκουσε τις σειρήνες στο πάρκινγκ.

«Μείναμε άναυδοι», δήλωσε η ίδια. «Σκέφτηκα, είναι όντως εγκλωβισμένοι οι άνθρωποι εκεί πάνω;».