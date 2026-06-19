Παρίσι: Εκατοντάδες επιβάτες εγκλωβίστηκαν σε βαγόνια προαστιακού και περπάτησαν στις ράγες έπειτα από μπλακ άουτ – ΒΙΝΤΕΟ

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Ένα εφιαλτικό απόγευμα γεμάτο ταλαιπωρία, αποπνικτική ζέστη και εικόνες απόλυτου χάους έζησαν εκατοντάδες επιβάτες του προαστιακού δικτύου RER E στο Παρίσι την Πέμπτη.

Μια σοβαρή ηλεκτρική βλάβη που εκδηλώθηκε κατά τις ώρες αιχμής άφησε τα τρένα ακινητοποιημένα για ώρες, αναγκάζοντας πολίτες να παραβιάσουν τα πρωτόκολλα ασφαλείας και να περπατούν μέσα στο σκοτάδι, πάνω στις σιδηροδρομικές ράγες, για να απεγκλωβιστούν.

Το χρονικό

Πέρα από τα σοβαρά προβλήματα που προκλήθηκαν την Πέμπτη στις γραμμές των τρένων υψηλής ταχύτητας (TGV) στον σταθμό Gare de l’Est λόγω ηλεκτρικής βλάβης, η κυκλοφορία στη γραμμή RER E διακόπηκε επίσης για αρκετές ώρες, εγκλωβίζοντας εκατοντάδες επιβάτες.

Γύρω στις 18:00 τοπική ώρα, η γαλλική εταιρεία σιδηροδρόμων SNCF ανακοίνωσε μέσω του επίσημου λογαριασμού του RER E ότι η υπηρεσία «διακόπηκε σε ολόκληρη τη γραμμή» λόγω διακοπής ρεύματος στην περιοχή Ματζέντα, κοντά στον σταθμό Gare de l’Est, ο οποίος εκείνη την ώρα αντιμετώπιζε επίσης διακοπή ηλεκτροδότησης.



Αρχικά, η επανέναρξη των δρομολογίων αναμενόταν για τις 19:00.

Ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα, η εταιρεία διαχείρισης επεσήμανε ότι η κυκλοφορία στη συγκεκριμένη γραμμή —η οποία συνδέει το Ναντέρ-λα-Φολί με το Σελ Γκουρνέ και το Τουρνάν-αν-Μπρι— δεν θα αποκατασταθεί πριν από τις 22:00.

Εγκλωβισμένοι στον καύσωνα και πεζοπορία στις ράγες

Αυτή η εξέλιξη είχε ως αποτέλεσμα εκατοντάδες επιβάτες να βρεθούν παγιδευμένοι μέσα στα τρένα, υπό συνθήκες αφόρητης ζέστης και συχνά χωρίς κλιματισμό.

Au nom de Dieu on est bloqué dans le RER E à l’arrêt sous 38 degrés les gars wAllah ON CRAME pic.twitter.com/BEXniI92RH — Y⭕️USS🇫🇷 (@Youssnk) June 18, 2026



Πολλοί από αυτούς πήραν τελικά την απόφαση να εγκαταλείψουν τα βαγόνια και να περπατήσουν κατά μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών για να φτάσουν στον πλησιέστερο σταθμό, παρόλο που κάτι τέτοιο απαγορεύεται αυστηρά από την SNCF.

«Θα νόμιζε κανείς ότι είμαστε σε ταινία, αλλά αυτή είναι η πραγματική ζωή», αναφώνησε ένας επιβάτης, βιντεοσκοπώντας τον εαυτό του καθώς περπατούσε πάνω στις ράγες για να φτάσει στον σταθμό Πορτ Μαγιό.

«Η ενημέρωση δεν ήταν καλή. Ακούσαμε ένα σήμα κινδύνου στο τρένο και αρχίσαμε να βλέπουμε ανθρώπους να περπατούν δίπλα από τα βαγόνια, και μετά όλοι άρχισαν να κατεβαίνουν», εξήγησε ο ίδιος.

Situation incroyable sur le RER E. Nous marchons tout près des rails entre les stations pour rejoindre la porte maillot. 2km de marche souterraine après être restés bloqués 45min à bord du train ! @LCI @BFMTV @CNEWS @franceinfo @brutofficiel @CLPRESSFR @reelmediaoff pic.twitter.com/eZ01qTHxmV — |antoine lorigeon| (@loorigeon_) June 18, 2026



Ισχυρίστηκε επίσης ότι περπάτησε δύο χιλιόμετρα αφού παρέμεινε εγκλωβισμένος μέσα στο τρένο για 45 λεπτά.

Vous allez pas l’emporter au paradis celle-là RER E Je le jure pic.twitter.com/q48sO4jYRs — Y⭕️USS🇫🇷 (@Youssnk) June 18, 2026



Μια άλλη επιβάτης, η Λέα, περιέγραψε επίσης μια «σουρεαλιστική κατάσταση» μέσα από την πλατφόρμα X.

«Ήμασταν όλοι εγκλωβισμένοι για μία ώρα στο τρένο του RER E μέσα σε αποπνικτική ζέστη. Μας είπαν να μείνουμε στο βαγόνι, μετά οι πόρτες άνοιξαν και μας είπαν να κατεβούμε, πριν μας πουν τελικά να περπατήσουμε 800 μέτρα μέχρι τον σταθμό μέσα στο σκοτάδι, πάνω σε μια αποβάθρα πλάτους μικρότερου από ένα μέτρο. Όταν φτάσαμε, δεν υπήρχε κανένας στην αποβάθρα για να μας υποδεχτεί, να εγγυηθεί την ασφάλεια των επιβατών ή έστω να μοιράσει μπουκάλια με νερό. Δεν υπήρχε καμία διαθέσιμη βοήθεια σε περίπτωση που νιώθαμε αδιαθεσία ή είχαμε οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα».

Ένας ακόμη ταξιδιώτης, ο οποίος αναγκάστηκε και αυτός να περπατήσει πάνω στις γραμμές, πρόσθεσε οργισμένος: «Ντροπή σας που μας εγκαταλείψατε έτσι, χωρίς ενημέρωση, χωρίς τίποτα».

Honte à vous de nous abandonné comme ça sans communication sans rien pic.twitter.com/V0nGF7RqrM — Max11 (@Max_dz11) June 18, 2026

Panne à gare de l’Est: des passagers du RER E sur les voies pour évacuer les trains pic.twitter.com/o5GJFdMVmL — BFM (@BFMTV) June 18, 2026

Συνεχίζονται τα προβλήματα

Η ταλαιπωρία για το επιβατικό κοινό του Παρισιού δεν έληξε το βράδυ της Πέμπτης.

Το πρωί της Παρασκευής, η υπηρεσία των τρένων RER E παρέμενε αποδιοργανωμένη εξαιτίας της χθεσινής διακοπής ρεύματος.

«Πρέπει να αναμένονται καθυστερήσεις, ακυρώσεις τρένων και τροποποιήσεις στα δρομολόγια», προειδοποιεί η SNCF, καλώντας τους πολίτες να είναι προετοιμασμένοι για συνεχιζόμενες δυσλειτουργίες στο δίκτυο.

Με πληροφορίες από: Le Parisien