Ισμαήλ Κονέ: «Άκουσα το κόκαλο να σπάει» δήλωσε ο προπονητής – Εκτός Μουντιάλ ο ποδοσφαιριστής

Ο Καναδός μέσος Ισμαήλ Κονέ υπέστη κάταγμα στο πόδι κατά τη διάρκεια της νίκης του Καναδά με 6-0 επί του Κατάρ.

Το τάκλιν σημειώθηκε στο 52ο λεπτό του αγώνα του Β’ Ομίλου στο Βανκούβερ, καθώς ο Μαδίμπο έπιασε με το πόδι του το πίσω μέρος του αριστερού ποδιού του Κονέ. Οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς δεν μετέδωσαν μια πιο κοντινή επανάληψη της αναμέτρησης, αλλά μικρόφωνα που ήταν τοποθετημένα κοντά στο γήπεδο κατέγραψαν έναν παίκτη να φωνάζει «το πόδι του κρέμεται».

Και οι δύο ομάδες παικτών σχημάτισαν ένα προστατευτικό φράγμα γύρω από τον Κόνε καθώς το ιατρικό προσωπικό έσπευσε να βοηθήσει τον Καναδό μέσο, ​​ο οποίος κατάφερε να καθίσει και να χαιρετήσει το πλήθος καθώς τον έβγαζαν εκτός αγωνιστικού χώρου με φορείο.

«Συνέβη ακριβώς μπροστά στον πάγκο»

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Καναδός ομοσπονδιακός προπονητής, Τζέσι Μαρς: «Άκουσα το κόκαλο να σπάει», μιλώντας στην ιστοσελίδα «The Athletic», αμέσως μετά το τέλος του αγώνα.

«Συνέβη ακριβώς μπροστά στον πάγκο. Όλοι το ακούσαμε. Το κατάλαβα αμέσως», είπε ο Μαρς. «Ήταν ακριβώς μπροστά μας και όλοι μπορούσαν να ακούσουν το κροτάλισμα του οστού»

«Η καρδιά μας είναι με τον Κόνε και όλοι είναι συγκλονισμένοι από όλη αυτή την εμπειρία, λόγω της φύσης του τραυματισμού, αλλά και επειδή ο Ισμαήλ είναι ένα μεγάλο κομμάτι της καρδιάς της ομάδας μας. Θα είναι μια μεγάλη απώλεια για εμάς. Ήταν ένας καταπληκτικός παίκτης στα δύο τελευταία παιχνίδια» σχολίασε.

Η συγγνώμη από τον Μαντιμπό

Ο 24χρονος Κονέ θα χάσει το υπόλοιπο του Μουντιάλ 2026. Ο Ασίμ Μαντιμπό, ο οποίος αποβλήθηκε για το αντιαθλητικό μαρκάρισμα, μετά το τέλος της αναμέτρησης, πήγε στα καναδικά αποδυτήρια για να ζητήσει συγγνώμη.

Ο Κονέ, βασικό στέλεχος της εθνικής ομάδας του Καναδά (42 συμμετοχές, 4 γκολ), είχε κάνει ένα δυνατό ξεκίνημα στην πορεία του στο Παγκόσμιο Κύπελλο την περασμένη Παρασκευή, καθώς ανακηρύχθηκε πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα, στην εναρκτήρια αναμέτρηση εναντίον της Βοσνίας (1-1).