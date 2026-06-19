Καναδάς – Κατάρ 6-0: Εμφατική νίκη με χατ-τρικ του Ντέιβιντ και αγωνία για τον Κονέ

Ο Καναδάς επικράτησε με 6-0 του Κατάρ στο Βανκούβερ, για τη δεύτερη αγωνιστική του Β’ ομίλου στο Μουντιάλ 2026, και πανηγύρισε την πρώτη νίκη της ιστορίας του σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Η ομάδα του Τζέσι Μαρς κυριάρχησε από το πρώτο ημίχρονο, ενώ ο Ντέιβιντ σημείωσε χατ-τρικ και ο Κονέ αποχώρησε με φορείο έπειτα από σοβαρό τραυματισμό.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στην αναμέτρηση και επέβαλαν γρήγορα τον ρυθμό τους. Το Κατάρ δημιούργησε την πρώτη καλή στιγμή στο 2ο λεπτό, όταν ο Ζούνιορ δεν κατάφερε να βρει σωστά την μπάλα στον αέρα έπειτα από σέντρα από τα αριστερά. Ο Καναδάς απάντησε στο 7ο λεπτό με τον Ντέιβιντ, όμως το πλασέ του σταμάτησε στον Αμπουνάντα.

Ο Λάριν άνοιξε το σκορ στο 17ο λεπτό, όταν εκμεταλλεύτηκε την ασταθή επέμβαση του Αμπουνάντα και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ο Καναδάς συνέχισε να πιέζει και στο 29ο λεπτό ο Ντέιβιντ πήρε το ριμπάουντ μετά το σουτ του Μπουκάναν, το οποίο κόντραρε σε αμυντικό, και έκανε το 2-0 με δυνατό σουτ.

Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο δύσκολη για το Κατάρ στο 32ο λεπτό. Ο Αλ Αμίν ανέτρεψε τον Ντέιβιντ και ο διαιτητής έδειξε αρχικά πέναλτι. Μετά την εξέταση του VAR, η απόφαση άλλαξε σε φάουλ λίγα εκατοστά έξω από την περιοχή, ενώ ο παίκτης του Κατάρ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Ο Καναδάς πέτυχε και τρίτο γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ντέιβιντ βρέθηκε κοντά στην εστία και έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα από το ένα μέτρο, έπειτα από επέμβαση του Αμπουνάντα σε κεφαλιά του Μπουκάναν. Με αυτό το γκολ, οι γηπεδούχοι πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα τριών τερμάτων.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Καναδάς διατήρησε τον έλεγχο του αγώνα, χωρίς να απειληθεί ουσιαστικά. Η αναμέτρηση, όμως, στιγματίστηκε στο 52ο λεπτό από τον σοβαρό τραυματισμό του Κονέ. Ο Μαντιμπό τραυμάτισε τον 24χρονο μέσο, ο οποίος αποχώρησε με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο. Στο γήπεδο επικράτησε σιωπή για λίγα λεπτά, ενώ οι συμπαίκτες του συγκεντρώθηκαν γύρω του εμφανώς σοκαρισμένοι. Ο Μαντιμπό αποβλήθηκε στο 57ο λεπτό και το Κατάρ έμεινε με εννέα παίκτες.

Ο Σαλίμπα, ο οποίος είχε περάσει στη θέση του Κονέ, έκανε το 4-0 στο 64ο λεπτό και αφιέρωσε το γκολ στον άτυχο συμπαίκτη του, υψώνοντας τη φανέλα του. Στο 75ο λεπτό ο Μάναι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του και ανέβασε το σκορ στο 5-0 υπέρ του Καναδά.

Ο Ντέιβιντ ολοκλήρωσε το χατ-τρικ στο 90+2’, όταν βρέθηκε ανενόχλητος μέσα στην περιοχή και διαμόρφωσε το τελικό 6-0. Ο επιθετικός της Γιουβέντους δεν πανηγύρισε το τρίτο προσωπικό του γκολ, λόγω του τραυματισμού του Κονέ.

Με τη νίκη αυτή, ο Καναδάς έφτασε τους τέσσερις βαθμούς και έθεσε ισχυρές βάσεις για την πρόκριση. Η μάχη για την πρώτη θέση του ομίλου θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό στην επόμενη αγωνιστική, στο παιχνίδι με την Ελβετία, η οποία έχει επίσης τέσσερις βαθμούς.

Καναδάς: Κρεπό, Τζόνστον, Ντε Φουζερό, Κορνίλιους, Λαριέα, Μπουκάναν, Κονέ, Εουστάκιο, Αχμέντ, Ντέιβιντ, Λάριν

Κατάρ: Αμπουνάντ, Ουί, Μιγκέλ, Κούκι, Αλ-Αμίν, Λαγιέ, Γκαμπέρ, Μαντιμπό, Ζούνιορ, Αφίφ, Αμπντουρισάγκ.