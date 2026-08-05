Γερμανία: Σύγκρουση αεροσκάφους cargo με άγνωστο αντικείμενο κοντά στο αεροδρόμιο της Λειψίας

Αεροσκάφος cargo της DHL συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία, με αποτέλεσμα να πραγματοποιήσει έκτακτη προσγείωση στο Αννόβερο. 

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αεροσκάφος cargo της DHL συγκρούσθηκε στον αέρα με άγνωστο αντικείμενο λίγη ώρα μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Λειψίας, στην Γερμανία.
  • Αποτέλεσμα αυτής της σύγκρουσης ήταν το αεροσκάφος να κατευθυνθεί προς το αεροδρόμιο του Αννόβερου, όπου και πραγματοποίησε έκτακτη προσγείωση.
  • Η γερμανική αστυνομία είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι διενεργεί έρευνα για ύποπτο αντικείμενο που εντοπίσθηκε στον διάδρομο απογείωσης/προσγείωσης του αεροδρόμιου της Λειψίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αεροσκάφος cargo της DHL συγκρούσθηκε στον αέρα με άγνωστο αντικείμενο λίγη ώρα μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Λειψίας, στην Γερμανία. 

Πηγή δήλωσε στο Reuters, ότι αποτέλεσμα αυτή της σύγκρουσης, ήταν το αεροσκάφος να κατευθυνθεί προς το αεροδρόμιο του Αννόβερου όπου και πραγματοποίησε έκτακτη προσγείωση.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η γερμανική αστυνομία είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι διενεργείται έρευνα για ύποπτο αντικείμενο που εντοπίσθηκε στον διάδρομο απογείωσης/προσγείωσης του αεροδρόμιου της Λειψίας έπειτα από περιστατικό κατά την διάρκεια της νύκτας που προκάλεσε προσωρινή διακοπή των δραστηριοτήτων στο αεροδρόμιο.

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