e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται από Δευτέρα – Αναλυτικά όλοι οι δικαιούχοι

Κατά την περίοδο 22 έως 26 Ιουνίου 2026, ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ θα καταβάλουν συνολικά 1.382.802.408,96 ευρώ σε 2.684.952 δικαιούχους. Οι πληρωμές αφορούν παροχές, κύριες και επικουρικές συντάξεις Ιουλίου 2026, εφάπαξ, επιδόματα ανεργίας, άδειες μητρότητας και επιδοτούμενα προγράμματα.