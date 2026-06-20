Μετρό Θεσσαλονίκης: Σε κανονική λειτουργία από σήμερα η βασική γραμμή – Τι ισχύει για τις κάρτες

Η βασική γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης επανέρχεται από σήμερα, Σάββατο 20 Ιουνίου, σε κανονική εμπορική λειτουργία, σύμφωνα με το πρόγραμμα δρομολογίων που ίσχυε πριν από την προσωρινή διακοπή. Τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται καθημερινά, από τις 05:15 έως τις 23:00, όπως αναφέρει η ενημέρωση της αρμόδιας εταιρείας.

Οι κάτοχοι καρτών με ενεργό πακέτο διαδρομών για το χρονικό διάστημα από τις 29 Μαΐου έως και τις 19 Ιουνίου μπορούν από σήμερα να απευθύνονται στα εκδοτήρια συγκεκριμένων σταθμών, προκειμένου να φορτίσουν τις κάρτες τους με το αντίστοιχο υπόλοιπο για τις ημέρες κατά τις οποίες δεν ήταν δυνατή η χρήση τους. Η γραμμή είχε τεθεί εκτός επιβατικής λειτουργίας για τη διεξαγωγή ελέγχων και δοκιμών, στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης της επέκτασης προς Καλαμαριά στο δίκτυο.

Η διαδικασία πραγματοποιείται στα εκδοτήρια των σταθμών «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «25ης Μαρτίου» και «Νέα Ελβετία». Τα εκδοτήρια λειτουργούν καθημερινά, από τις 07:00 έως τις 19:00. Η διαδικασία αφορά αποκλειστικά κατόχους καρτών με ενεργά προγράμματα 30, 90 ή 180 ημερών. Οι επιβάτες πρέπει να έχουν μαζί τους την προσωποποιημένη κάρτα, ώστε να ολοκληρωθεί η φόρτιση.

Με την επαναλειτουργία του Μετρό, ολοκληρώθηκε και η λειτουργία της γραμμής Μ1 του ΟΑΣΘ, η οποία είχε τεθεί σε κυκλοφορία στις 29 Μαΐου για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες μετακίνησης που προέκυψαν από την προσωρινή διακοπή της βασικής γραμμής.

Η γραμμή Μ1 ολοκλήρωσε τον κύκλο της χθες, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Σύμφωνα με τον ΟΑΣΘ, ο στόλος των 16 αρθρωτών λεωφορείων και το προσωπικό του Οργανισμού, που εργάστηκε με αναστολή αδειών, εξασφάλισαν υψηλά ποσοστά αξιοπιστίας στα δρομολόγια, παρά τις κυκλοφοριακές δυσκολίες στο κέντρο της πόλης.

Ο ΟΑΣΘ ανέφερε ότι η αξιοπιστία των δρομολογίων έφτασε το 97,5%, ενώ η συχνότητα διέλευσης παρέμεινε κοντά στα 7 λεπτά. Από σήμερα, το επιβατικό κοινό της Θεσσαλονίκης επιστρέφει στους κανονικούς ρυθμούς μετακίνησης με την πλήρη επαναλειτουργία της βασικής γραμμής του Μετρό.