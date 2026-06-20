Κρήτη: Viral μικρός χορευτής με εντυπωσιακές φιγούρες και άλματα – «Είναι ένα παιδί που αγαπά πραγματικά τον χορό»

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Ένας μικρός χορευτής από την Κρήτη έχει γίνει viral τις τελευταίες ημέρες, καθώς εντυπωσιάζει με τις φιγούρες και τα άλματά του, τα οποία έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον των χρηστών στα social media.

Ο μικρός ασχολείται με τον χορό περίπου έναν χρόνο, ωστόσο δείχνει ήδη ότι διαθέτει ιδιαίτερο ταλέντο, ρυθμό και πάθος. Τα βίντεο με τη συμμετοχή του στον Λαογραφικό Όμιλο Χνάρη έχουν κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με τον ίδιο να συγκεντρώνει θετικά σχόλια για την ενέργεια και την εκφραστικότητά του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη “Λάζαρος & Μανόλης Χνάρης” (@laografikos_omilos_xnaris)

«Είναι ένα παιδί που αγαπά πραγματικά τον χορό, τον έχει μέσα του και διαθέτει μεγάλη όρεξη για μάθηση — στοιχεία που τον κάνουν να ξεχωρίζει», ανέφερε στο patris.gr ο χοροδιδάσκαλος του Λαογραφικού Ομίλου Χνάρη, Θοδωρής Χνάρης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη “Λάζαρος & Μανόλης Χνάρης” (@laografikos_omilos_xnaris)

Σε πρόσφατο βίντεο του Ομίλου, ο μικρός χορευτής κέρδισε ξανά τις εντυπώσεις. Ο ίδιος εκτέλεσε τις κινήσεις του με άψογο ρυθμό και έντονη ενέργεια, ενώ τα εντυπωσιακά «ιπτάμενα» βήματά του αποτέλεσαν σημείο αναφοράς.

Σύμφωνα με τον δάσκαλό του, το όνειρό του είναι να γίνει χορευτής όταν μεγαλώσει. Με αυτόν τον στόχο, ο μικρός συνεχίζει την προσπάθειά του με ενθουσιασμό, δείχνοντας ότι η αγάπη για τον χορό μπορεί να αναδειχθεί από πολύ μικρή ηλικία.