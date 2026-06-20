«Φως στο Τούνελ»: Μυστήριο με την εξαφάνιση του ομογενή επιχειρηματία – Το στίγμα του κινητού στην Ορεινή Ναυπακτία και οι εκκλήσεις της οικογένειας

Ο Νίκος Σακαρέλλος, ιδιοκτήτης εστιατορίου στο Μιζούρι των Ηνωμένων Πολιτειών, αγνοείται από τις 31 Μαΐου, όταν έφτασε στο κέντρο της Αθήνας από τη Ναύπακτο, όπου βρισκόταν για τις καθιερωμένες διακοπές του στην Ελλάδα. Συγγενικό του πρόσωπο τον μετέφερε οδικώς στην Αθήνα και τον άφησε κοντά στο υπουργείο Οικονομικών, στην οδό Καραγεώργη Σερβίας. Από εκείνη τη στιγμή τα ίχνη του χάθηκαν.

Η πτήση που δεν έγινε ποτέ

Ο ομογενής επιχειρηματίας είχε έρθει στην Ελλάδα στις 11 Μαΐου. Σύμφωνα με συγγενείς του, έμενε στο σπίτι του στη Ναύπακτο, από όπου κατάγεται, ενώ είχε προγραμματίσει να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες με πρωινή πτήση της Delta Airlines την 1η Ιουνίου. Ωστόσο, ο ίδιος δεν επιβιβάστηκε ποτέ στο αεροπλάνο.

Η τελευταία μαρτυρία του θείου του

Η εκπομπή «Φως στο Τούνελ», στην προσπάθειά της να φωτίσει την εξαφάνιση, επικοινώνησε με τον θείο του, Αποστόλη Σακαρέλλο, τον τελευταίο άνθρωπο που τον είδε πριν χαθούν τα ίχνη του.

«Ο Νίκος είχε έρθει στην Ελλάδα στις 11 Μαΐου για διακοπές. Ζει στην Αμερική από το 1976 και κάθε φορά που ερχόταν, έμενε στο σπίτι του στη Ναύπακτο, απ’ όπου κατάγεται. Εκεί βρισκόμουν κι εγώ. Την Κυριακή φύγαμε μαζί οδικώς, γύρω στις 09:30 το πρωί, με προορισμό την Αθήνα. Περίπου στις 12:00 τον άφησα στην οδό Καραγεώργη Σερβίας. Μου είπε ότι θα διέμενε σε ξενοδοχείο στη Μητροπόλεως, αλλά δυστυχώς δεν τον ρώτησα ποιο ήταν. Είχε προγραμματίσει να επιστρέψει ξανά στην Ελλάδα σε περίπου δύο μήνες για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Τον άφησα εκεί και από τότε δεν τον ξαναείδα».

Το μπεζ σακίδιο και το μήνυμα στο Viber

Σύμφωνα με τον θείο του, ο Νίκος Σακαρέλλος τού είχε πει ότι εκείνη την ημέρα θα συναντούσε φίλους του, χωρίς να αναφέρει ποιοι ήταν. Μαζί του είχε ένα μπεζ σακίδιο. «Μαζί του είχε ένα μπεζ σακίδιο. Την επόμενη ημέρα επρόκειτο να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες με πτήση της Delta Airlines στις 06:10 το πρωί, όμως δεν επιβιβάστηκε ποτέ. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι έστειλε ένα γραπτό μήνυμα στα δύο παιδιά του μέσω Viber, χρησιμοποιώντας το αμερικανικό του κινητό τηλέφωνο, καθώς διέθετε δύο συσκευές».

Το στίγμα του κινητού στην Άνω Χώρα

Το στοιχείο που έχει προκαλέσει νέα ερωτήματα είναι το στίγμα του κινητού τηλεφώνου του. Στις 2 Ιουνίου, το κινητό φέρεται να εξέπεμψε σήμα από κεραία κινητής τηλεφωνίας στην Άνω Χώρα Ναυπακτίας, κοντά στο χωριό καταγωγής του.

«Το σήμα καταγράφηκε από την κεραία της Άνω Χώρας. Πρόκειται όμως για ορεινή περιοχή και δεν γνωρίζω ποια είναι η ακριβής εμβέλειά της. Αυτό σημαίνει πως το κινητό δείχνει να επέστρεψε προς τη Ναυπακτία, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι πραγματικά συνέβη. Είναι αδιανόητο. Αν είχε σκοπό να βάλει τέλος στη ζωή του, δεν θα έφευγε πρώτα για την Αθήνα και στη συνέχεια θα επέστρεφε πίσω. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής μιλούσε κανονικά στο τηλέφωνο, ήταν ευδιάθετος. Πρόκειται για έναν εξαιρετικό άνθρωπο που βοηθούσε πάντα τους άλλους. Πολλοί Έλληνες φοιτητές που σπούδαζαν στο Μιζούρι έχουν να πουν μόνο τα καλύτερα για το εστιατόριό του. Τους φρόντιζε σαν δικούς του ανθρώπους και γι’ αυτό συνέχισαν να τον επισκέπτονται ακόμη και μετά το τέλος των σπουδών τους. Μακάρι κάποιος να μιλήσει. Ίσως ένας ταξιτζής, ίσως κάποιος από γραφείο ενοικιάσεων αυτοκινήτων ή οποιοσδήποτε γνωρίζει κάτι. Αρκεί να μας πει ότι τον μετέφερε ή ότι τον άφησε κάπου», καταλήγει.

Η έκκληση της συζύγου από το Μιζούρι

Η οικογένεια του αγνοούμενου επιχειρηματία ζητά απαντήσεις για το διάστημα από την άφιξή του στο Σύνταγμα μέχρι την ώρα που επρόκειτο να ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η σύζυγός του, Αγγελική Σακαρέλλου, μίλησε στο «Τούνελ» από το Μιζούρι και ανέφερε ότι δεν έχει λάβει ουσιαστική ενημέρωση για την πορεία των ερευνών.

«Από τις Αρχές δεν έχω καμία ουσιαστική ενημέρωση. Τους ρώτησα σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι έρευνες και μου απάντησαν πως συνεχίζονται τόσο στην Αθήνα όσο και στη Ναύπακτο. Όταν τους ζήτησα να μου πουν αν έχουν εντοπίσει κάτι από τις κάμερες στη διαδρομή από το Σύνταγμα μέχρι το αεροδρόμιο, μου είπαν ότι το υλικό εξακολουθεί να εξετάζεται. Ο σύζυγός μου επρόκειτο να αναχωρήσει για τις Ηνωμένες Πολιτείες την 1η Ιουνίου, με την πτήση της Delta στις 06:35 το πρωί. Λίγο πριν, έστειλε από το αμερικανικό του τηλέφωνο ένα σύντομο μήνυμα, με τρεις-τέσσερις λέξεις, σε εμένα και στους γιους μας. Του απάντησα, όμως δεν έλαβα ποτέ ανταπόκριση. Στη συνέχεια προσπάθησα να επικοινωνήσω με τον θείο του, τον Αποστόλη, με τον οποίο περνούσε πολύ χρόνο μαζί. Την προηγούμενη ημέρα είχαν κατέβει στην Αθήνα με το αυτοκίνητο του θείου του και τον είχε αφήσει στο Σύνταγμα γύρω στις 12:00 το μεσημέρι. Προσπάθησα να τον βρω και μέσω Messenger, αλλά δεν κατάφερα να επικοινωνήσω μαζί του», αναφέρει χαρακτηριστικά η σύζυγός του, Αγγελική Σακαρέλλου.

Τα αναπάντητα ερωτήματα της οικογένειας

Η ίδια αναφέρθηκε και στα τελευταία στοιχεία που γνωρίζει η οικογένεια, καθώς και στο γεγονός ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί αν τα μηνύματα που έλαβαν γράφτηκαν από τον ίδιο.

«Δεν γνωρίζω καν αν τα μηνύματα που λάβαμε τα έγραψε ο ίδιος. Η ενοικιάστριά μας στη Ναύπακτο τον είχε δει πριν φύγει και της είπε πως θα επιστρέψει όταν θα γυρίσουν και τα παιδιά. Εγώ είχα προγραμματίσει να έρθω στην Ελλάδα στις 22 Ιουνίου. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς βρέθηκε στίγμα του κινητού του κοντά στο χωριό του, χωρίς να έχει εντοπιστεί ο ίδιος. Το αυτοκίνητό του το είχε αφήσει στον γαμπρό του. Τον κάλεσε για να του πει ότι είχε γεμίσει το ρεζερβουάρ με πετρέλαιο και πως είχε αφήσει τα κλειδιά κάτω από το πατάκι της εισόδου. Σας παρακαλώ, αν κάποιος γνωρίζει ή έχει δει οτιδήποτε, ας επικοινωνήσει μαζί μας».

Καμία τραπεζική κίνηση μετά την εξαφάνιση

Ο γιος του, Χρήστος, ανέφερε ότι επικοινώνησε με την τράπεζα και διαπίστωσε ότι δεν έχει γίνει καμία συναλλαγή από την ημέρα της εξαφάνισης. Όπως είπε, ο πατέρας του τού έστελνε συχνά μηνύματα όσο βρισκόταν στην Ελλάδα και του έγραφε ότι περνούσε όμορφα.

«Μου φαίνεται πραγματικά αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Δεν μπορώ να εξηγήσω το στίγμα του κινητού στο χωριό ενώ πήγε στην Αθήνα. Από την Αστυνομία εδώ μάς είπαν πως δεν μπορούν να κάνουν περισσότερα και μας παρέπεμψαν σε έναν σύμβουλο στην Αθήνα. Το μόνο που θέλουμε είναι να επιστρέψει ο πατέρας μας. Μας λείπει πολύ. Τον περιμένουν η οικογένειά του, τα παιδιά του και τα εγγόνια του. Αν μας βλέπει, θέλω να του πω μόνο αυτό: «Σε αγαπάμε και σε θέλουμε πίσω». Και αν κάποιος μπορεί να βοηθήσει, θα του είμαστε βαθιά ευγνώμονες», καταλήγει συγκινημένος.

Έρευνες στο Καταφύγιο Ορεινής Ναυπακτίας

Το «Τούνελ» πραγματοποίησε επιτόπια έρευνα στο Καταφύγιο Ορεινής Ναυπακτίας, το χωριό καταγωγής του Νίκου Σακαρέλλου. Οι κάτοικοι κινητοποιήθηκαν μετά την πληροφορία για το στίγμα του κινητού στην περιοχή, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί κάποιο νέο στοιχείο.

Ο πρόεδρος της κοινότητας, Αλέκος Θεοδωρόπουλος, ανέφερε ότι η υπόθεση παραμένει ανεξήγητη για τους ανθρώπους του χωριού.

«Ο Νίκος ετοιμαζόταν να επιστρέψει στην Αμερική και ξαφνικά εξαφανίστηκε. Πρόκειται για έναν επιτυχημένο άνθρωπο και επιχειρηματία και κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τι του συνέβη. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι είχε κάποια προσωπική διαφορά ή κάτι που να δικαιολογεί αυτή την εξέλιξη. Το πώς βρέθηκε το στίγμα του τηλεφώνου εδώ δεν μπορώ να το εξηγήσω. Η συγκεκριμένη κεραία έχει μεγάλη εμβέλεια, ωστόσο, για να καταγραφεί το κινητό, πιθανότατα βρέθηκε προς αυτήν την περιοχή. Το αν ήρθε με ταξί ή με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο δεν το γνωρίζω. Εδώ κυκλοφορούν ελάχιστα αυτοκίνητα και οι περισσότεροι γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Κάποιος θα τον είχε δει, εκτός κι αν πέρασε αργά τη νύχτα, όταν δεν υπήρχε κόσμος», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η συγκίνηση στο καφενείο του χωριού

Ο ιδιοκτήτης του καφενείου του χωριού, όπου ο Νίκος Σακαρέλλος συνήθιζε να περνά τις ώρες του όταν επισκεπτόταν τον τόπο του, περιέγραψε τη συγκίνηση και την απορία των κατοίκων.

«Δεν μπορώ να εξηγήσω τι συνέβη. Είχε έρθει εδώ, ήπιαμε τον καφέ μας, συζητήσαμε τα νέα του χωριού και θυμηθήκαμε παλιές ιστορίες, όπως του άρεσε να κάνει. Άφησε μάλιστα εδώ το πακέτο με τα τσιγάρα του, που βρίσκεται ακόμη στη θέση του, και μου είπε πως, αν περνούσε κάποιος γνωστός, να τον κεράσω ένα τσιγάρο. Δεν είχε ποτέ προβλήματα με κανέναν. Όταν μάθαμε ότι το τελευταίο στίγμα του κινητού του εντοπίστηκε στην περιοχή μας, όλοι οι κάτοικοι κινητοποιηθήκαμε και ψάξαμε κάθε σημείο. Ο Νίκος ήταν άνθρωπος με καθαρό μυαλό, ξυράφι. Εύχομαι να βρίσκεται κάπου ασφαλής, να μας βλέπει και να γελάει με την προσπάθειά μας να τον εντοπίσουμε», καταλήγει.

Η αδελφή του μιλά για μια ανεξήγητη εξαφάνιση

Η αδελφή του αγνοούμενου, Αλέκα, δήλωσε ότι η οικογένεια δεν περίμενε ποτέ μια τέτοια εξέλιξη και τόνισε ότι ο αδελφός της δεν αντιμετώπιζε, σύμφωνα με όσα γνωρίζει, οικονομικά προβλήματα.

«Δεν το περιμέναμε ποτέ να χαθεί. Είναι ένα ανεξήγητο φαινόμενο», λέει η Αλέκα.

«Ο αδελφός μου ζει στην Αμερική εδώ και 50 χρόνια. Στο Μιζούρι διατηρεί ένα εστιατόριο, έχει δημιουργήσει εκεί την οικογένειά του και ζει με τα παιδιά και τα εγγόνια του. Από όσο γνωρίζω, δεν αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα. Στη Ναύπακτο ερχόταν τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο. Τον Μάιο έμενε λίγες ημέρες, ενώ το καλοκαίρι καθόταν περίπου δύο μήνες. Αγαπούσε πολύ τον τόπο του και τον βοηθούσε όσο μπορούσε. Εκεί είχε το εξοχικό του, στο οποίο περνούσε χρόνο. Και στη Ναύπακτο ερχόταν συχνά, όπου διατηρούσε επίσης σπίτι».

Η ίδια ανέφερε ότι μίλησε μαζί του την ημέρα που έφυγε από τη Ναύπακτο για την Αθήνα. «Μιλήσαμε από τον δρόμο και μου είπε: «Φεύγω για την Αμερική, θα τα πούμε πάλι, καλή αντάμωση». Δεν μπορώ να εξηγήσω πώς βρέθηκε το σήμα του κινητού στο χωριό, ενώ είχε ήδη φύγει για την Αθήνα. Όλες αυτές τις ημέρες έχουμε αναστατωθεί με αυτό το στοιχείο. Ο Νίκος είχε ένα 4×4 με το οποίο μετακινούνταν όταν ερχόταν εδώ. Ήταν ένας δραστήριος άνθρωπος. Το ένστικτό μου λέει πως θα υπάρξει θετική εξέλιξη. Έτσι θέλω να πιστεύω», καταλήγει.

Ο ξάδερφός του και η τελευταία επικοινωνία

Ανάλογη εικόνα μετέφερε και ο πρώτος του ξάδερφος, ο οποίος περιέγραψε έναν άνθρωπο δεμένο με τον τόπο καταγωγής του και χωρίς εμφανή σημάδια ανησυχίας πριν από την εξαφάνιση. «Εδώ γεννήθηκε και ερχόταν κάθε καλοκαίρι. Το σπίτι των γονιών του το είχε ανακαινίσει πρόσφατα και περνούσε αρκετό χρόνο στο χωριό. Ήθελε να βλέπει τους ανθρώπους του τόπου του».

«Αρχές Μαΐου με πήρε τηλέφωνο από την Αμερική και μιλούσαμε. Δύο-τρεις μέρες μετά μου τηλεφώνησε ενώ είχε φτάσει ήδη στην Ελλάδα. Του άρεσε να έρχεται εδώ, να βρίσκει τους χωριανούς του και εμάς, τα ξαδέρφια του. Αυτό το μέρος ήταν το ησυχαστήριό του».

Σύμφωνα με τον ίδιο, τίποτα δεν προμήνυε όσα ακολούθησαν. «Δεν έδειχνε να τον προβληματίζει κάτι. Ήταν ο ίδιος άνθρωπος που ξέραμε πάντα. Κοινωνικός, χαμογελαστός και πρόθυμος να βοηθήσει τους άλλους. Δεν μπορώ να φανταστώ για ποιον λόγο να εξαφανιστεί με αυτόν τον τρόπο ή να έχει κάνει κακό στον εαυτό του».

Η τελευταία τους επικοινωνία έγινε στις 31 Μαΐου, όταν ο Νίκος Σακαρέλλος βρισκόταν ήδη καθ’ οδόν προς την Αθήνα. «Με πήρε τηλέφωνο γύρω στις 11:00 και μου είπε ότι βρισκόταν στον δρόμο για Αθήνα. Από εκείνη τη στιγμή δεν είχαμε ξανά νέα του. Την Τρίτη εντόπισαν στίγμα του κινητού του στην Άνω Χώρα στις 11:52. Τώρα αυτός με τι γύρισε πάλι πίσω; Αναρωτιόμαστε. Να τον έφερε ταξί; Πώς επέστρεψε από την Αθήνα;».

Οι έρευνες στην περιοχή και τα αναπάντητα ερωτήματα

Ο ξάδερφός του αναφέρθηκε και στις έρευνες που έγιναν στην περιοχή μετά τον εντοπισμό του σήματος. «Η Αστυνομία έψαξε στην περιοχή για δύο-τρεις μέρες και ερεύνησε τα σπίτια του. Όλοι προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς εξέπεμψε το σήμα από το κινητό του ξανά εδώ στο χωριό. Αν πράγματι επέστρεψε στην περιοχή, κάποιος θα έπρεπε να τον είχε δει. Δεν βγάζουμε άκρη».

Η μαρτυρία παιδικού φίλου

Ένας παιδικός φίλος του περιέγραψε τον Νίκο Σακαρέλλο ως έναν άνθρωπο που διατηρούσε στενή σχέση με τον τόπο του και την οικογένειά του. «Ήταν πάντα χαμογελαστός όταν ερχόταν εδώ. Του άρεσε να θυμάται τα παλιά και να δείχνει στα παιδιά του τα μέρη όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε».

Οι έρευνες στην περιοχή ήταν εκτεταμένες, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποιο στοιχείο που να εξηγεί τι συνέβη. «Ήρθαν ειδικά κλιμάκια και έψαξαν παντού. Μέχρι στιγμής όμως δεν βρέθηκε τίποτα. Αν δεν εντόπιζαν το σήμα του εδώ, όλοι θα πιστεύαμε ότι είναι ζωντανός. Δεν θα είχαμε καταλάβει τίποτα. Μας προβληματίζει το ότι γύρισε ξανά εδώ. Δεν είχε κανέναν λόγο να εξαφανιστεί. Ήταν ένας άνθρωπος ευτυχισμένος με την οικογένειά του», καταλήγει.

Συνεχίζονται οι έρευνες σε Αθήνα και Ναύπακτο

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες σε Αθήνα και Ναύπακτο, ενώ η οικογένεια του Νίκου Σακαρέλλου περιμένει ένα στοιχείο που θα βοηθήσει στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Οι άνθρωποί του απευθύνουν έκκληση σε όποιον γνωρίζει ή έχει δει κάτι να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές. «Θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι καλά και πως κάποια στιγμή θα μάθουμε τι πραγματικά συνέβη», λένε οι άνθρωποί του.