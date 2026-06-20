Γιώργος Λεμπέσης: Κατάλαβα εντελώς διαφορετικά τη ζωή μου μετά τον ερχομό του γιου μου

Ο Γιώργος Λεμπέσης μίλησε για την πατρότητα, την προσωπική του ζωή και τον ερχομό του γιου του, Αναστάση, σε συνέντευξη που παραχώρησε αυτή την εβδομάδα στο περιοδικό «Λοιπόν» και στον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου.

Ο γνωστός τραγουδιστής αναφέρθηκε στην αλλαγή που έφερε στη ζωή του ο ερχομός του παιδιού του, τονίζοντας ότι η σχέση με τον γιο του τον έκανε να δει διαφορετικά την καθημερινότητά του.

Σε ερώτηση για το αν ο ερχομός του γιου του τον έκανε καλύτερο άνθρωπο, ο Γιώργος Λεμπέσης απάντησε: «Κατάλαβα εντελώς διαφορετικά τη ζωή μου μετά τον ερχομό του γιου μου. Ζω για τον Αναστάση μου, προσπαθώ να είμαι κοντά του συνέχεια και πρέπει να περνάμε χρόνο με τα παιδιά μας. Έτσι όπως έχει γίνει η κοινωνία και η εργασία μας, δυστυχώς, πολλές φορές οι γονείς δεν βλέπουν τα παιδιά τους. Εγώ προσπαθώ να μην το κάνω. Να είμαι συνέχεια μαζί του».

Ο Γιώργος Λεμπέσης μίλησε και για τις δυσκολίες που προηγήθηκαν μέχρι να αποκτήσει τον γιο του, σημειώνοντας ότι η εμπειρία αυτή τον έκανε να εκτιμήσει ακόμη περισσότερο την πατρότητα.

Όταν ρωτήθηκε αν το γεγονός ότι απέκτησε το παιδί του με μεγαλύτερη δυσκολία τον έκανε να εκτιμήσει ακόμη περισσότερο το ότι έγινε πατέρας, ο τραγουδιστής είπε: «Σίγουρα, αποκτήσαμε τον γιο μας με τεράστια δυσκολία και ευχαριστώ κάθε μέρα τον Θεό που μου έδωσε αυτό το δώρο. Αυτό που περνούν οι γυναίκες με την εγκυμοσύνη είναι κάτι σπουδαίο, όπως επίσης και οι δυσκολίες του να αποκτήσουν ένα παιδί. Όλο αυτό δίνει σε εμάς τους άντρες έναν άλλον τρόπο σκέψης και απέναντι στη σύζυγό μας και απέναντι σε αυτό που έρχεται».

Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι έγινε πατέρας σε μεγαλύτερη ηλικία και γι’ αυτό εκτίμησε ακόμη περισσότερο τον ερχομό του παιδιού του. «Επειδή έγινα πατέρας σε μεγάλη ηλικία, το εκτίμησα ακόμη περισσότερο. Θα ήθελα να τον είχα κάνει μικρότερος, αλλά εντάξει, έτσι ήρθαν τα πράγματα. Ο Αναστάσης είναι ένας εξαιρετικός κύριος», δήλωσε ο Γιώργος Λεμπέσης.