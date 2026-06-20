ΗΠΑ – Αυστραλία: Ο διαιτητής της αναμέτρησης, Φέλιξ Τσβάιερ, έπεσε στο έδαφος με κράμπες – Συνέχισε και αποθεώθηκε, δείτε βίντεο

Ο Γερμανός διαιτητής Φέλιξ Τσβάιερ διέκοψε προσωρινά τον αγώνα ΗΠΑ – Αυστραλία για τον 4ο όμιλο του Μουντιάλ, όταν έπεσε στο έδαφος αντιμετωπίζοντας πρόβλημα με κράμπες. Ο 45χρονος ρέφερι δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες, συνέχισε κανονικά το παιχνίδι και αποθεώθηκε από τους φιλάθλους, ενώ οι ΗΠΑ επικράτησαν με 2-0.

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Αθλητισμός

ΗΠΑ - Αυστραλία, διαιτητής με κράμπες
Time waster! Photograph: Manu Fernández/AP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Γερμανός διαιτητής Φέλιξ Τσβάιερ διέκοψε προσωρινά τον αγώνα ΗΠΑ – Αυστραλία, όταν έπεσε στο έδαφος με κράμπες.
  • Ο Φέλιξ Τσβάιερ αποφάσισε να συνεχίσει κανονικά το παιχνίδι και οι φίλαθλοι τον χειροκρότησαν για την προσπάθειά του.
  • Οι Αμερικανοί επικράτησαν με 2-0 των Αυστραλών και πήραν το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Γερμανός διαιτητής Φέλιξ Τσβάιερ διέκοψε προσωρινά τον αγώνα ΗΠΑΑυστραλία για τον 4ο όμιλο του Μουντιάλ, όταν έπεσε στο έδαφος και έδειξε ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα με κράμπες.

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που οι ΗΠΑ βρίσκονταν στην επίθεση. Ο 45χρονος ρέφερι σταμάτησε την αναμέτρηση, δέχθηκε άμεσα τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια κατάφερε να σηκωθεί.

Ο Φέλιξ Τσβάιερ αποφάσισε να συνεχίσει κανονικά το παιχνίδι και οι φίλαθλοι τον χειροκρότησαν για την προσπάθειά του.

Οι Αμερικανοί επικράτησαν με 2-0 των Αυστραλών και πήραν το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

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