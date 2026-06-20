ΗΠΑ – Αυστραλία: Ο διαιτητής της αναμέτρησης, Φέλιξ Τσβάιερ, έπεσε στο έδαφος με κράμπες – Συνέχισε και αποθεώθηκε, δείτε βίντεο

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Ο Γερμανός διαιτητής Φέλιξ Τσβάιερ διέκοψε προσωρινά τον αγώνα ΗΠΑ – Αυστραλία για τον 4ο όμιλο του Μουντιάλ, όταν έπεσε στο έδαφος και έδειξε ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα με κράμπες.

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που οι ΗΠΑ βρίσκονταν στην επίθεση. Ο 45χρονος ρέφερι σταμάτησε την αναμέτρηση, δέχθηκε άμεσα τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια κατάφερε να σηκωθεί.

Ο Φέλιξ Τσβάιερ αποφάσισε να συνεχίσει κανονικά το παιχνίδι και οι φίλαθλοι τον χειροκρότησαν για την προσπάθειά του.

Οι Αμερικανοί επικράτησαν με 2-0 των Αυστραλών και πήραν το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.