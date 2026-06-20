Σκωτία – Μαρόκο 0-1: Ένα βήμα πιο κοντά στους «32» τα «Λιοντάρια του Άτλαντα» με γκολ από τα… αποδυτήρια – Δείτε βίντεο

Το Μαρόκο νίκησε με 1-0 τη Σκωτία στο Μουντιάλ 2026 και πήρε σημαντικό προβάδισμα για την πρόκριση στη φάση των «32». Ο Ισμαέλ Σαϊμπάρι πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης στο 71ο δευτερόλεπτο και έδωσε στην ομάδα της Βόρειας Αφρικής μια κομβική νίκη στον τρίτο όμιλο.

Με αυτό το αποτέλεσμα, το Μαρόκο έφτασε τους τέσσερις βαθμούς, ενώ η Σκωτία έμεινε στους τρεις. Οι Μαροκινοί κρατούν πλέον την τύχη της πρόκρισης στα χέρια τους και στην τελευταία αγωνιστική, απέναντι στην Αϊτή, μπορούν να διεκδικήσουν ακόμη και την πρώτη θέση του ομίλου.

Το Μαρόκο μπήκε δυνατά στον αγώνα και προηγήθηκε στην πρώτη του ευκαιρία. Ο Μπραχίμ Ντίαθ βρήκε με αριστερή πάσα τον Σαϊμπάρι, ο οποίος κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας της Σκωτίας, κοντρόλαρε την μπάλα και με δυνατό δεξί σουτ από πλάγια θέση νίκησε τον Γκαν για το 1-0. Το γκολ του επιθετικού της Αϊντχόφεν ήταν το πιο γρήγορο της φετινής διοργάνωσης.

Ο Σαϊμπάρι σκόραρε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι στο Παγκόσμιο Κύπελλο και έγινε ο δεύτερος Αφρικανός ποδοσφαιριστής που πετυχαίνει γκολ σε δύο διαδοχικά ματς Μουντιάλ, μετά τον Μοχάμεντ Σαλάχ.

Οι παίκτες του Μαρόκου διατήρησαν την πίεση μετά το γρήγορο γκολ και αναζήτησαν δεύτερο τέρμα. Στο 10ο λεπτό, οι Μαροκινοί έκλεψαν την μπάλα ψηλά στο γήπεδο, ο Ουναΐ μπήκε στην περιοχή από αριστερά και γύρισε την μπάλα, όμως κανένας συμπαίκτης του δεν μπόρεσε να τη στείλει στα δίχτυα. Στο 11ο λεπτό, ο Σαϊμπάρι έχασε νέα ευκαιρία μετά το γύρισμα του Ουναΐ.

Η Σκωτία δυσκολεύτηκε να κρατήσει την μπάλα και είχε κυρίως παθητικό ρόλο στο πρώτο ημίχρονο. Στο 18ο λεπτό, ο Χακίμι προσπάθησε να εκμεταλλευτεί ασυνεννοησία στην άμυνα των Σκωτσέζων, όμως ο Γκαν αντέδρασε σωστά και απομάκρυνε. Στο 30ό λεπτό, ο Ελ Αϊναουί σούταρε δυνατά μέσα από την περιοχή, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από την εστία.

Το Μαρόκο απείλησε ξανά στο 36ο λεπτό. Ο Σαϊμπάρι πάσαρε στον Ελ Κανούς, ο οποίος κινήθηκε από τα αριστερά και μπήκε στην περιοχή, όμως το τελείωμά του ήταν άστοχο. Η πρώτη αξιόλογη στιγμή της Σκωτίας ήρθε στο 45+1΄, όταν ο ΜακΓκίν δεν κατάφερε να τελειώσει σωστά τη φάση μετά το δυνατό γύρισμα του Ρόμπερτσον από αριστερά. Το 0-1 έμεινε έως την ανάπαυλα.

Η εικόνα της αναμέτρησης δεν άλλαξε ουσιαστικά στο δεύτερο ημίχρονο. Το Μαρόκο μπήκε ξανά πιο δυνατά και έφτασε κοντά στο δεύτερο γκολ. Στο 50ό λεπτό, ο Σαϊμπάρι σούταρε από κεντρική θέση μετά την κούρσα και την πάσα του Ελ Κανούς, η μπάλα κόντραρε σε αμυνόμενο, πήρε περίεργη τροχιά και σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι πριν καταλήξει κόρνερ.

Δύο λεπτά αργότερα, ο Γκαν πραγματοποίησε την πιο σημαντική επέμβαση του αγώνα. Το Μαρόκο εκτέλεσε κόρνερ από τα δεξιά, ο Ελ Κανούς πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι και ο τερματοφύλακας της Σκωτίας απομάκρυνε την μπάλα πριν αυτή περάσει τη γραμμή.

Η Σκωτία προσπάθησε να αντιδράσει μετά το 60ό λεπτό. Στο 64ο λεπτό, ο Κρίστι βρήκε χώρο έξω από την περιοχή και σούταρε υπό καλές προϋποθέσεις, όμως η μπάλα πέρασε πάνω από την εστία του Μπόνο. Ο Στιβ Κλαρκ έκανε αλλαγές σε πρόσωπα και τακτική, αλλά η ομάδα του δεν κατάφερε να δημιουργήσει σταθερή πίεση στην άμυνα του Μαρόκου.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, οι Σκωτσέζοι ανέβασαν τις γραμμές τους και προσπάθησαν να φτάσουν στην ισοφάριση, όμως οι Μαροκινοί κράτησαν το προβάδισμα μέχρι το τελικό σφύριγμα. Ο Ουναΐ ξεκίνησε βασικός και αντικαταστάθηκε στο 90ό λεπτό, ενώ ο Ελ Καμπί δεν πήρε χρόνο συμμετοχής.