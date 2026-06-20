Ντόναλντ Τραμπ: Παρέλαβε το νέο Air Force One που του έκανε δώρο το Κατάρ – Προανήγγειλε ταξίδια σε Τουρκία και Κίνα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρέλαβε ένα νέο προεδρικό αεροσκάφος Boeing 747, δώρο από το Κατάρ, στην Κοινή Βάση Άντριους. Κατά την παρουσίαση, ανακοίνωσε επικείμενα ταξίδια σε Τουρκία και Κίνα εντός του 2026, ενώ το δώρο του αεροσκάφους έχει εγείρει ηθικά και συνταγματικά ζητήματα στις ΗΠΑ.

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Διεθνή Νέα

Τραμπ, προεδρικό αεροσκάφος, Air Force One
Photo credit: REUTERS/Elizabeth Frantz
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι θα ταξιδέψει στην Τουρκία και θα πραγματοποιήσει νέα επίσκεψη στην Κίνα εντός του 2026, κατά την παρουσίαση του νέου προεδρικού αεροσκάφους Boeing 747, δώρο του Κατάρ.
  • Το νέο Boeing 747, αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, είναι βαμμένο σε λευκό χρώμα με σκούρο μπλε κάτω μέρος και θα λειτουργήσει ως «ενδιάμεσο» Air Force One. Το δώρο του Κατάρ έχει προκαλέσει αντιδράσεις στις ΗΠΑ, εγείροντας ηθικά και συνταγματικά ζητήματα.
  • Ο Τραμπ προανήγγειλε επίσης επίσκεψη του Σι Τζινπίνγκ στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, ενώ αναφέρθηκε στο Ιράν λέγοντας: «Πρέπει να συμφωνήσουν, αλλιώς θα κάνουμε πράγματα που δεν θα τους ευχαριστήσουν».

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι θα ταξιδέψει στην Τουρκία και θα πραγματοποιήσει νέα επίσκεψη στην Κίνα εντός του 2026, κατά την παρουσίαση του νέου προεδρικού αεροσκάφους Boeing 747 στην Κοινή Βάση Άντριους, στο Μέριλαντ.

«Κάνουμε πολλά ταξίδια. Θα πάμε στην Τουρκία. Θα επιστρέψουμε, κάποια στιγμή μέσα στη χρονιά, στην Κίνα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, παρουσιάζοντας το νέο αεροσκάφος, το οποίο αποτελεί δώρο του Κατάρ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, θα επισκεφθεί τις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο. «Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, θα έρθει εδώ τον Σεπτέμβριο, αλλά εμείς θα επιστρέψουμε για μια μεγάλη σύνοδο στην Κίνα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Τραμπ, το ταξίδι στην Τουρκία συνδέεται με τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου, ενώ η νέα επίσκεψη στην Κίνα θα πραγματοποιηθεί αργότερα μέσα στο έτος. Ο ίδιος είπε επίσης ότι το νέο αεροσκάφος θα πετάξει πάνω από την Ουάσινγκτον στις 4 Ιουλίου, ημέρα κατά την οποία οι ΗΠΑ γιορτάζουν την ανεξαρτησία τους.

Το νέο αεροσκάφος, η αξία του οποίου εκτιμάται σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, είναι βαμμένο σε λευκό χρώμα, με μεγάλη οριζόντια κόκκινη λωρίδα και σκούρο μπλε κάτω μέρος. Στην άτρακτό του αναγράφεται η ονομασία «Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».

Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ διευκρίνισε ότι το αεροσκάφος «πρόκειται να ξεκινήσει τις αρχικές πτήσεις ένταξης σε υπηρεσία», στο πλαίσιο της σταδιακής ενσωμάτωσής του στον προεδρικό στόλο. Οι δοκιμαστικές πτήσεις έχουν στόχο να επαληθεύσουν όλες τις δυνατότητες που απαιτούνται για την ασφαλή μεταφορά του Αμερικανού προέδρου.

Το αεροσκάφος προορίζεται να λειτουργήσει ως «ενδιάμεσο» Air Force One, μέχρι να ολοκληρωθούν τα δύο νέα αεροσκάφη του προεδρικού στόλου. Σύμφωνα με το CNN, το νέο Boeing 747 θα καλύψει το κενό ανάμεσα στα δύο παλαιά τροποποιημένα Boeing 747-200, τα οποία λειτουργούν ως Air Force One από το 1990, και στα δύο νέα αεροσκάφη που τροποποιεί η Boeing και αναμένεται να είναι πλήρως έτοιμα περίπου την περίοδο 2029-2030.

Το γαλάζιο χρώμα που είχε εμπνευστεί η Τζάκλιν Κένεντι τη δεκαετία του 1960 έχει πλέον αντικατασταθεί από το σκούρο μπλε και το λευκό, ενώ η άτρακτος φέρει κόκκινες ρίγες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στο Ιράν, λέγοντας: «Πρέπει να συμφωνήσουν, αλλιώς θα κάνουμε πράγματα που δεν θα τους ευχαριστήσουν, αν και δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε εκεί».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ευχαρίστησε επίσης την Κίνα και ανέφερε: «Ζήτησα από τον πρόεδρο Σι να μην αναμειχθεί με το Ιράν. Είπε ότι δεν θα το κάνει και πράγματι [δεν το έκανε]. Πολύ καλό αυτό».

Ο Τραμπ αναφέρθηκε και στον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, λέγοντας: «Ο Μπίμπι Νετανιάχου είναι πολεμιστής-πρωθυπουργός, πρέπει να του αναγνωριστεί αυτό».

Το αεροσκάφος, το οποίο αποτελεί δώρο του Κατάρ, έχει προκαλέσει αντιδράσεις στις ΗΠΑ και έχει εγείρει ηθικά και συνταγματικά ζητήματα, κυρίως σε ό,τι αφορά τα όρια που διέπουν την αποδοχή δώρων από ξένες κυβερνήσεις προς έναν εν ενεργεία πρόεδρο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε εκφράσει στο παρελθόν την απογοήτευσή του για τις καθυστερήσεις στην κατασκευή των νέων Air Force One, τα οποία δεν θεωρείται πιθανό να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τη λήξη της θητείας του το 2029.

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