Πέθανε ο νομπελίστας φυσικός Φρανσουά Ανγκλέρ – Θεμελιωτής της θεωρίας για το μποζόνιο Χιγκς

Πέθανε σε ηλικία 93 ετών ο Βέλγος φυσικός Φρανσουά Ανγκλέρ, όπως ανακοίνωσε το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών (ULB). Ο Ανγκλέρ είχε τιμηθεί με το Νόμπελ Φυσικής το 2013 για τη συμβολή του στη θεωρητική θεμελίωση του μποζονίου Χιγκς.

Ο Φρανσουά Ανγκλέρ θεωρείται μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της σύγχρονης θεωρητικής φυσικής. Το έργο του συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της θεωρίας για το στοιχειώδες σωματίδιο που δίνει μάζα σε πολλά άλλα σωματίδια, σύμφωνα με το Καθιερωμένο Πρότυπο.

Το 2013, ο Ανγκλέρ μοιράστηκε το Νόμπελ Φυσικής με τον Βρετανό φυσικό Πίτερ Χιγκς, ο οποίος πέθανε το 2024. Οι δύο επιστήμονες είχαν θέσει ήδη από το 1964 τις θεωρητικές βάσεις που οδήγησαν στην ανακάλυψη του μποζονίου το 2012 στο CERN.

«Με βαθιά θλίψη το ULB πληροφορήθηκε τον θάνατο του Φρανσουά Ανγκλέρ, ο οποίος συνέβη στις 18 Ιουνίου 2026 στο Ουκλ», ανακοίνωσε το πανεπιστήμιο. «Κορυφαία προσωπικότητα της σύγχρονης θεωρητικής φυσικής, αφήνει πίσω του μια εξαιρετική επιστημονική κληρονομιά και ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του Πανεπιστημίου μας», ανέφερε το ίδρυμα.

Το CERN ανακοίνωσε επίσης τον θάνατό του, αναφέροντας ότι ο Βέλγος θεωρητικός φυσικός Φρανσουά Ανγκλέρ πέθανε σε ηλικία 93 ετών.

Ο Φρανσουά Ανγκλέρ γεννήθηκε στις 6 Νοεμβρίου 1932 στον δήμο Έτερμπεκ των Βρυξελλών. Αρχικά σπούδασε πολιτικός μηχανικός και στη συνέχεια απέκτησε διδακτορικό στη θεωρητική φυσική. Ο ίδιος αφιέρωσε περισσότερες από επτά δεκαετίες στην επιστημονική έρευνα.

Μετά το τέλος των σπουδών του, ο Ανγκλέρ εντάχθηκε στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου γνώρισε τον Αμερικανό καθηγητή Ρόμπερτ Μπράουτ. Ο Μπράουτ τον ακολούθησε αργότερα στο Βέλγιο και οι δύο επιστήμονες ανέλαβαν μαζί τη διεύθυνση του Τμήματος Θεωρητικής Φυσικής του ULB. Η συνεργασία τους οδήγησε στην πρόταση του «μηχανισμού Μπράουτ-Ανγκλέρ-Χιγκς», ο οποίος έθεσε τα θεμέλια για την ανακάλυψη του 2012.

Παραλαμβάνοντας το Βραβείο Νόμπελ το 2013, ο Φρανσουά Ανγκλέρ είχε εξηγήσει στον Τύπο ότι η δουλειά του αφορούσε πάντα «την αναζήτηση μιας κατανόησης, μιας ορθολογικής νοηματοδότησης του κόσμου». «Οι μη ορθολογικές ιδέες έχουν κάνει αρκετό κακό στην Ευρώπη. Η επιστήμη είναι απαραίτητη για την οικοδόμηση ενός πολιτισμού άξιου αυτού του ονόματος», είχε δηλώσει ο Ανγκλέρ, ο οποίος αυτοπροσδιοριζόταν ως αντισυμβατικός και άθεος.

Ο Ανγκλέρ ήταν γιος Εβραίων εμπόρων από τις Βρυξέλλες. Ο ίδιος και η οικογένειά του είχαν αναγκαστεί να κρυφτούν κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν η ναζιστική Γερμανία κατέλαβε το Βέλγιο. Ο βασιλιάς του Βελγίου τού είχε απονείμει τον τίτλο του βαρόνου.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP