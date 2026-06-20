Φρίκη στη Γαστούνη: Οδηγός πατάει και σκοτώνει αδέσποτο σκυλί – Δείτε βίντεο (προσοχή, σκληρές εικόνες)

Ένας οδηγός να παρέσυρε σκόπιμα και σκότωσε ένα ηλικιωμένο αδέσποτο σκυλί στη Γαστούνη, προκαλώντας μεγάλη θλίψη στην τοπική κοινωνία που αγαπούσε το ζώο. Το περιστατικό, το οποίο καταγράφηκε σε βίντεο, έχει ήδη καταγγελθεί στις Αρχές για διερεύνηση.

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Κοινωνία

Σκυλί, Γαστούνη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οδηγός φέρεται να πάτησε σκόπιμα ένα ηλικιωμένο αδέσποτο σκυλί στη Γαστούνη, με αποτέλεσμα να το σκοτώσει. – Το αδέσποτο σκυλί ζούσε στη γειτονιά για περισσότερα από 20 χρόνια, ήταν αγαπητό στους κατοίκους και το περιστατικό προκάλεσε θλίψη στην τοπική κοινωνία. – Το περιστατικό έχει ήδη καταγγελθεί στις Αρχές, ενώ το σχετικό υλικό από κάμερα ασφαλείας αναμένεται να συμβάλει στη διερεύνηση της υπόθεσης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα αδέσποτο σκυλί έχασε τη ζωή του στη Γαστούνη, όταν ένας οδηγός, που δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμη, φέρεται να το παρέσυρε με το αυτοκίνητό του, ενώ το ζώο προσπαθούσε να διασχίσει τον δρόμο.

Σύμφωνα με όσα φαίνονται σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Facebook, ο οδηγός φέρεται να πάτησε σκόπιμα το ηλικιωμένο σκυλί, με αποτέλεσμα να το σκοτώσει. Το περιστατικό έχει προκαλέσει θλίψη στην τοπική κοινωνία, καθώς, σύμφωνα με μαρτυρίες, το ζώο ήταν ιδιαίτερα φιλικό και αγαπητό στους κατοίκους της περιοχής.

Ο κ. Λούρμπης, κάτοικος της περιοχής, ανέφερε στη μαρτυρία του:

«Στις 18/06/2026, έξω από το σπίτι μας στη Γαστούνη, ένα αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε ένα σκυλάκι που ζούσε εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια στη γειτονιά μας. Ήταν ένα αδέσποτο σκυλάκι που το φρόντιζαν και το αγαπούσαν όλοι. Μεγάλωσε μαζί μας, φύλαγε τα σπίτια της γειτονιάς και αποτελούσε κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Το περιστατικό έχει καταγραφεί σε κάμερα ασφαλείας και έχει ήδη γίνει καταγγελία στο Α.Τ. Πηνειού».

Το περιστατικό έχει ήδη καταγγελθεί στις Αρχές, ενώ το σχετικό υλικό από την κάμερα ασφαλείας αναμένεται να συμβάλει στη διερεύνηση της υπόθεσης.

Δείτε βίντεο – ΠΡΟΣΟΧΗ, ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

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