Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Η ανάρτηση για την καθημερινότητά της μετά τον ερχομό του παιδιού της – «Νομίζω πως όπου και να με αφήσεις θα κοιμηθώ»

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους την εξάντληση που βιώνει τις πρώτες ημέρες της μητρότητας μετά τη γέννηση του παιδιού της με τον Σάκη Κατσούλη. Η ανάρτησή της στο Instagram, όπου εμφανίζεται καταπονημένη, αποτυπώνει τις απαιτήσεις της νέας της καθημερινότητας με χιούμορ.

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Lifestyle

Μαριαλένα Ρουμελιώτη, Σάκης Κατσούλης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη βιώνει τις πρώτες ημέρες της μητρότητας, μετά τη γέννηση του παιδιού της, και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια εικόνα από τη νέα της καθημερινότητα.
  • Η πρώην παίκτρια του Survivor Greece δημοσίευσε νέο story στο Instagram και έδειξε την κούραση που συνοδεύει τις πρώτες ημέρες μετά τον ερχομό ενός μωρού.
  • Η ίδια επέλεξε να αντιμετωπίσει τη στιγμή με χιούμορ, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Νομίζω πως όπου και να με αφήσεις θα κοιμηθώ».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη βιώνει τις πρώτες ημέρες της μητρότητας, μετά τη γέννηση του παιδιού της με τον Σάκη Κατσούλη. Η πρώην παίκτρια του Survivor Greece μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια εικόνα από τη νέα της καθημερινότητα.

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη δημοσίευσε νέο story στο Instagram και έδειξε την κούραση που συνοδεύει τις πρώτες ημέρες μετά τον ερχομό ενός μωρού. Στη φωτογραφία εμφανίζεται καταπονημένη, με τα μάτια κλειστά και το κεφάλι στηριγμένο στο χέρι της.

Η ανάρτηση αποτυπώνει τις απαιτήσεις της νέας καθημερινότητας, καθώς οι πρώτες ημέρες με το νεογέννητο περιλαμβάνουν ξενύχτια και αυξημένη φροντίδα. Η ίδια επέλεξε να αντιμετωπίσει τη στιγμή με χιούμορ.

«Νομίζω πως όπου και να με αφήσεις θα κοιμηθώ», έγραψε πάνω στη φωτογραφία.

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