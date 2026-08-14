Μπέσεντ προς Τεχεράνη: «Οικονομική απομόνωση που δεν ξαναείδε ποτέ ο κόσμος»

Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ανακοίνωσε την επιβολή «πρωτοφανών» μέτρων οικονομικής απομόνωσης κατά του Ιράν, καθώς και συνέχιση του αποκλεισμού στο στενό του Ορμούζ. Η Ουάσινγκτον προανήγγειλε περισσότερες ανακοινώσεις την επόμενη εβδομάδα, εν μέσω κλιμάκωσης των πιέσεων προς την Τεχεράνη.

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Διεθνή Νέα

Μπέσεντ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ουάσινγκτον προανήγγειλε «μέτρα που δεν έχουν ξαναδεί» κατά του Ιράν, διά στόματος του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ.
  • Ο κ. Μπέσεντ ανέφερε ότι «θα πρόκειται για συνδυασμό οικονομικής απομόνωσης τον οποίο ο κόσμος δεν ξαναείδε ποτέ και τη συνέχιση του αποκλεισμού στο στερό του Ορμούζ».
  • Πρόσθεσε ότι «έρχονται κι άλλες ανακοινώσεις την επόμενη εβδομάδα», χωρίς να διευκρινίσει τη φύση ή το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των νέων μέτρων.

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Μέτρα άνευ προηγουμένου κατά του Ιράν προανήγγειλε η Ουάσινγκτον, διά στόματος του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος απέφυγε να δώσει περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενό τους.

«Θα πρόκειται για συνδυασμό οικονομικής απομόνωσης τον οποίο ο κόσμος δεν ξαναείδε ποτέ και τη συνέχιση του αποκλεισμού στο στενό του Ορμούζ, που θα εμποδίζει οτιδήποτε να εισέρχεται ή να εξέρχεται από τα ιρανικά λιμάνια», είπε ο κ. Μπέσεντ στο υπερσυντηρητικό δίκτυο Newsmax.

«Μείνετε στο ακουστικό σας, έρχονται κι άλλες ανακοινώσεις την επόμενη εβδομάδα», πρόσθεσε, χωρίς να ξεκαθαρίσει τη φύση των νέων μέτρων που ανήγγειλε.

Η δήλωση έγινε κατά τη διάρκεια εμφάνισης του Μπέσεντ στην εκπομπή «Rob Schmitt Tonight» του Newsmax, τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.

Η τοποθέτηση του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών έρχεται εν μέσω κλιμάκωσης των πιέσεων της Ουάσινγκτον προς την Τεχεράνη, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει νέες κινήσεις με στόχο την άσκηση ακόμη μεγαλύτερης πίεσης στο Ιράν.

Ο Μπέσεντ δεν διευκρίνισε ποια θα είναι τα συγκεκριμένα μέτρα ούτε το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους, αφήνοντας ανοιχτό το εύρος των επόμενων αμερικανικών κινήσεων.

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