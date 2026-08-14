Μπέσεντ προς Τεχεράνη: «Οικονομική απομόνωση που δεν ξαναείδε ποτέ ο κόσμος»

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Μέτρα άνευ προηγουμένου κατά του Ιράν προανήγγειλε η Ουάσινγκτον, διά στόματος του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος απέφυγε να δώσει περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενό τους.

«Θα πρόκειται για συνδυασμό οικονομικής απομόνωσης τον οποίο ο κόσμος δεν ξαναείδε ποτέ και τη συνέχιση του αποκλεισμού στο στενό του Ορμούζ, που θα εμποδίζει οτιδήποτε να εισέρχεται ή να εξέρχεται από τα ιρανικά λιμάνια», είπε ο κ. Μπέσεντ στο υπερσυντηρητικό δίκτυο Newsmax.

«Μείνετε στο ακουστικό σας, έρχονται κι άλλες ανακοινώσεις την επόμενη εβδομάδα», πρόσθεσε, χωρίς να ξεκαθαρίσει τη φύση των νέων μέτρων που ανήγγειλε.

Η δήλωση έγινε κατά τη διάρκεια εμφάνισης του Μπέσεντ στην εκπομπή «Rob Schmitt Tonight» του Newsmax, τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.

Sec. Scott Bessent says Democrats are “uninformed, deranged, and have no idea what they’re talking about ” when it comes to Iran. @SecScottBessent pic.twitter.com/Wt4wRzxmd7 — NEWSMAX (@NEWSMAX) August 14, 2026

Η τοποθέτηση του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών έρχεται εν μέσω κλιμάκωσης των πιέσεων της Ουάσινγκτον προς την Τεχεράνη, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει νέες κινήσεις με στόχο την άσκηση ακόμη μεγαλύτερης πίεσης στο Ιράν.

Ο Μπέσεντ δεν διευκρίνισε ποια θα είναι τα συγκεκριμένα μέτρα ούτε το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους, αφήνοντας ανοιχτό το εύρος των επόμενων αμερικανικών κινήσεων.