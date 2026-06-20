Μελόνι μετά την επίθεση Τραμπ: «Δεν νομίζω ότι τελειώνει εδώ» – Απαντά με διπλωματικό εμπάργκο και… αυξάνει τους followers στο Instagram

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Σε κατάσταση συναγερμού και βαθιάς ανησυχίας βρίσκεται το κυβερνητικό επιτελείο της Ρώμης, μετά τη δημόσια ταπείνωση της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η Μελόνι, αντιλαμβανόμενη ότι η προσωπική και πολιτική της σχέση με τον Τραμπ έχει πλέον διαρραγεί οριστικά, έδωσε εντολή για άμεση διπλωματική αντεπίθεση, ακυρώνοντας κυβερνητικές αποστολές στις ΗΠΑ και επιβάλλοντας άτυπο «εμπάργκο» των υπουργών της στις αμερικανικές εορταστικές εκδηλώσεις.

«Δεν νομίζω ότι τελειώνει εδώ»

Στο κατώφλι του κτιρίου Europa, της έδρας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, η Μελόνι άφησε να εννοηθεί πως έχει έντονη ανησυχία, με μια εξομολόγηση που κατάφεραν να ακούσουν ελάχιστοι.

«Αν ανησυχώ; Φυσικά, δεν νομίζω ότι τελειώνει εδώ…», είπε.

Η δήλωση αυτή αποτυπώνει πλήρως την ψυχολογική κατάσταση της Ιταλίδας Πρωθυπουργού την ημέρα του μεγάλου ρήγματος με τον Αμερικανό ηγέτη.

Ένα ρήγμα όχι μόνο πολιτικό, αλλά και προσωπικό, το οποίο αυτή τη φορά μοιάζει αδύνατο να γεφυρωθεί.

Η συνέντευξη του Τραμπ, που μεταδόθηκε από το La7, ήταν το αποκορύφωμα πολλών ωρών αναταραχής. Ήδη από το προηγούμενο βράδυ, καθώς η Μελόνι αποχωρούσε από το δείπνο των Ευρωπαίων ηγετών, κυκλοφορούσε στους κύκλους της η φήμη ότι ο Τραμπ είχε εξαπολύσει μια σφοδρή, σχεδόν χλευαστική επίθεση εναντίον της.

Όταν τα ειδησεογραφικά πρακτορεία άρχισαν να μεταδίδουν τις δηλώσεις του Τραμπ, η Μελόνι βρισκόταν στο τραπέζι του Συμβουλίου, εν μέσω της δύσκολης συζήτησης για τον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ.

Μόλις το επιτελείο της έδειξε τα τηλεγραφήματα, η ίδια σηκώθηκε όρθια έπειτα από δύο λεπτά λέγοντας: «Πρέπει να απαντήσουμε».

Αμέσως, πήγε στην αίθουσα της ιταλικής αντιπροσωπείας, μίλησε με τον έμπιστο συνεργάτη της, Τζοβάνι Μπατίστα Φατζολάρι –ο οποίος της παρουσίασε τη θεωρία του περί «παραληρήματος» του Τραμπ– και κατέγραψε ένα βίντεο-απάντηση με πρωτοφανή σκληρότητα κατά του Προέδρου των ΗΠΑ.

Io e l’Italia non imploriamo mai. pic.twitter.com/sTpKlqWB67 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 19, 2026

Καταρρέει το αφήγημα της G7

Η εξέλιξη αυτή κοστίζει ακριβά στη Μελόνι, καθώς το αφήγημα που η ίδια υποστήριζε μόλις δύο ημέρες νωρίτερα στη Σύνοδο της G7 στο Εβιάν καταρρέει.

Δεν υπήρξε καμία αμοιβαία διευκρίνιση και η σχέση τους κάθε άλλο παρά «αμετάβλητη» είναι, όπως ισχυριζόταν. Είναι πλέον τραυματισμένη, πιθανότατα για πάντα.

Ακόμα και η ιστορία εκείνου του σύντομου χαιρετισμού στον καναπέ του Εβιάν επαναξιολογείται.

Trump and Meloni @ G7 in France @SkyTG24 pic.twitter.com/qPLsFLuTh9 — Marco Di Fonzo 🇪🇺 (@marcodifonzo) June 17, 2026



Η ιταλική κυβέρνηση ήλπιζε επί τρεις ημέρες σε μια διμερή συνάντηση, αλλά αναγκάστηκε να συμβιβαστεί με μια πολύ γρήγορη ανταλλαγή κουβεντών στο κλείσιμο της Συνόδου.

Meloni regaña a Donald Trump en la cumbre del G7. pic.twitter.com/MI0wiTmBej — Palo Justo (@PaloJusto) June 17, 2026



Τα χαμόγελα και τα αστεία προέρχονταν αποκλειστικά από την Μελόνι και όχι από τον Τραμπ, ο οποίος, μάλιστα, δήλωσε «εγκαταλελειμμένος»και κατσούφιασε, την ώρα που η Μελόνι επέμενε: «Είμαστε ακόμα καλοί φίλοι».

Πάντως, άλλες κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι δεν υπήρχαν προειδοποιητικά σημάδια για μια τόσο χυδαία επίθεση.

Σε κάθε περίπτωση, μπροστά σε αυτές τις προσβλητικές και «κατασκευασμένες» ύβρεις, η Ιταλίδα Πρωθυπουργός δεν είχε άλλη επιλογή από το να αντιδράσει, θίγοντας μάλιστα τη διαφορά στη συμπεριφορά του Τραμπ, ο οποίος αντιμετωπίζει με σεβασμό άλλους ηγέτες όπως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, σε αντίθεση με τη συμπεριφορά του προς τους Φρίντριχ Μερτς, Κιρ Στάρμερ, Εμανουέλ Μακρόν και, πιο πρόσφατα, την ίδια.

Διπλωματικά αντίποινα και «όχι» στην 4η Ιουλίου

Η ιταλική κυβέρνηση επέλεξε να μεταφέρει τις συνέπειες της ρήξης από το προσωπικό στο πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο.

Η Μελόνι συμφώνησε με τον υπουργό Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι να ακυρώσουν την επίσημη αποστολή της ιταλικής κυβέρνησης στο Μαϊάμι, την οποία στήριζε σθεναρά η η Ένωση Ιταλών Βιομηχάνων.

Παράλληλα, εξανεμίζεται και η προοπτική ενός καλοκαιρινού ταξιδιού στην Ουάσινγκτον.

Επιπλέον, οι εν ενεργεία υπουργοί θα μποϊκοτάρουν τη δεξίωση για την Ανεξαρτησία των ΗΠΑ (4η Ιουλίου), η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 2 Ιουλίου στην αμερικανική πρεσβεία στη Ρώμη.

Η ρήξη που αύξησε τους followers

Η επικοινωνιακή στρατηγική της Μελόνι άλλαξε με ταχύτητα, χωρίς πλέον να κρατά προσχήματα. Ο Τραμπ μετατράπηκε σε στόχο της κομματικής προπαγάνδας των «Αδελφών της Ιταλίας» (FdI).

Ο άνθρωπος στον οποίο η Μελόνι δεν θα δίσταζε στο παρελθόν να απονείμει ακόμα και το Νόμπελ Ειρήνης, παρουσιάζεται τώρα από τη νεολαία του κόμματος (Gioventù Nazionale) ως ένας πολιτικός που «μας έκανε να τον λυπόμαστε» όταν ήθελε «τη Γάζα ως θέρετρο πολυτελείας» ή όταν έστρωνε «κόκκινα χαλιά στον Πούτιν» – ενέργειες τις οποίες η Ιταλίδα Πρωθυπουργός προφανώς δεν είχε καταδικάσει τότε.

Η κίνηση αυτή απέδωσε βραχυπρόθεσμα, τουλάχιστον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρίζοντάς της 100.000 νέους followers στο Instagram.

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Η Μελόνι αποχώρησε τελικά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χωρίς να δεχτεί ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους, αντίθετα με τους υπόλοιπους ομολόγους της.

Με πληροφορίες από: La Repubblica