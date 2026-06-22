Κύμα καύσωνα στην Ευρώπη: Η Γαλλία βίωσε την πιο ζεστή νύχτα των τελευταίων 7 ετών – 49 νομοί σε κόκκινο συναγερμό

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Ένα εκτεταμένο, παρατεταμένο και έντονο κύμα καύσωνα πλήττει αυτή τη στιγμή τη Γαλλία. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, οι θερμοκρασίες θα ξεπεράσουν τους 40°C από την περιοχή Centre-Val de Loire μέχρι τη Νέα Ακουιτανία, φτάνοντας μέχρι τη Μπαγιόν.

49 τμήματα βρίσκονται σήμερα σε κόκκινο συναγερμό για καύσωνα και 40 άλλα σε πορτοκαλί συναγερμό.

Η Météo-France ανακοίνωσε ένα «εξαιρετικό κύμα καύσωνα», με «επίπεδο σοβαρότητας που θα μπορούσε να πλησιάσει αυτό του Αυγούστου 2003».

Οι θερμοκρασίες θα ξεπεράσουν τους 40°C σε αρκετές γαλλικές πόλεις σήμερα, συμπεριλαμβανομένων των Ρεν, Αλανσόν και Βισύ. Αναμένεται θερμοκρασία έως και 43°C στο Μπορντό.

Η υπηρεσία των δασών έχει θέσει 17 νομούς σε πορτοκαλί συναγερμό για «υψηλό» κίνδυνο δασικών πυρκαγιών σήμερα. Πρόκειται κυρίως για περιοχές στην κεντρική Γαλλία, από το Charente-Maritime έως το Nièvre, αλλά και για νομούς κατά μήκος των ακτών της Μεσογείου, από το Aude έως το Var.

Η Γαλλία βίωσε την πιο ζεστή νύχτα των τελευταίων 7 ετών

Η Γαλλία βίωσε την πιο ζεστή νύχτα των τελευταίων επτά ετών, με εθνικό μέσο όρο περίπου 21,4°C, το ίδιο επίπεδο με τον καύσωνα του Ιουλίου 2019.

Ωστόσο, οι επόμενες δύο νύχτες αναμένεται να είναι ακόμη πιο ζεστές σύμφωνα με τις προβλέψεις της Météo-France, και αυτό το ρεκόρ πιθανότατα θα καταρριφθεί τις νύχτες της 24ης ή 25ης Ιουνίου.

Ο καύσωνας προκάλεσε σημαντική αύξηση στις κλήσεις προς τις υπηρεσίες επείγουσας ιατρικής βοήθειας (SAMU) σε σύγκριση με μια τυπική περίοδο σε αρκετές μεγάλες πόλεις. Στο Παρίσι, υπήρξαν 60% περισσότερες κλήσεις χθες το βράδυ.

Στη Βαλ-ντ’Ουάζ, υπήρξε αύξηση των κλήσεων κατά 25 έως 30% και έως 50% περισσότερες κλήσεις στη Ρεν. Η ίδια τάση παρατηρείται στην Τρουά (+30 έως 40%), την Τουλούζη (+15 έως 20%) και τη Λα Ρος-συρ-Γιόν (+20%).

Οι κλήσεις αφορούν γενικά λιποθυμίες και ζάλη. «Αρχίζουμε να βλέπουμε απορύθμιση του καρδιακού ρυθμού σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και διαβητικούς, και όχι απαραίτητα σε ηλικιωμένους», δήλωσε ένας γιατρός επειγόντων περιστατικών στο BFMTV.

Αυτό το φαινόμενο αρχίζει να γίνεται αισθητό στα τμήματα επειγόντων περιστατικών, αλλά δεν υπάρχει ακόμη σημείο κορεσμού.

Μια διυπουργική ομάδα αντιμετώπισης κρίσεων για τον καύσωνα αναμένεται να συνεδριάσει κατά τη διάρκεια της ημέρας, ανακοίνωσε χθες το βράδυ ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Μια ακόμη πιο ζεστή μέρα από χθες, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να φτάσουν τους 43°C

Η μέρα θα είναι ακόμη πιο ζεστή από χθες, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να φτάνουν τους 38 έως 40°C στην Ιλ-ντε-Φρανς, τη δυτική Βρετάνη και την κοιλάδα του Ροδανού και τους 40 έως 42°C από τη βόρεια Ακουιτανία έως την Τουρέν και το Ανζού.

«Η μέση θερμοκρασία σε όλη τη Γαλλία θα μπορούσε να φτάσει το επίπεδο της πιο ζεστής ημέρας που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γαλλία για οποιονδήποτε μήνα», ενημέρωσε η Météo-France.