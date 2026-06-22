Mega: «Πράσινο φως» για τη Φαίη Σκορδά

Το Mega έδωσε το «πράσινο φως» στη Φαίη Σκορδά για τη συνέχιση της συνεργασίας τους την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, βάζοντας τέλος σε σενάρια αντικατάστασης, καθώς η εκπομπή της «Buongiorno» ρίχνει αυλαία στις 26 Ιουνίου. Η πρωινή εκπομπή αναμένεται να ανασχεδιαστεί με πιο σφιχτό πάνελ, ενώ ερωτηματικό παραμένει η παρουσία του Δημήτρη Ουγγαρέζου λόγω αλλαγών στη συνεργασία του με το κανάλι.

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Φαίη Σκορδά
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Mega «άναψε το πράσινο φως» στη Φαίη Σκορδά για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, ενεργοποιώντας το «συν 1» στο συμβόλαιό της.
  • Η πρωινή εκπομπή «Buongiorno» αναμένεται να ανασχεδιαστεί με στόχο ένα πιο σφιχτό πάνελ.
  • Ερώτημα αποτελεί η παρουσία του Δημήτρη Ουγγαρέζου στην εκπομπή μετά το κλείσιμο του «My radio», καθώς αναζητά νέα ραδιοφωνική στέγη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το «πράσινο φως» για την επόμενη σεζόν άναψε το Mega στη Φαίη Σκορδά. Πλησιάζοντας στο παραπέντε της τηλεοπτικής σεζόν και ενώ το «Buongiorno» ρίχνει αυλαία την Παρασκευή 26 Ιουνίου, το κανάλι της Συγγρού έδωσε σήμα για τη συνέχιση της συνεργασίας του με την παρουσιάστρια και την επόμενη σεζόν βάζοντας τέλος σε σενάρια αντικατάστασης.

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Σύμφωνα με πληροφορίες της Reallife, σε επικοινωνία με την ανώτατη διοίκηση του καναλιού η Φ. Σκορδά ενημερώθηκε για την ενεργοποίηση του συν 1 στο συμβόλαιό της, ενώ παραπέμφθηκε να μιλήσει με στελέχη του Mega για τα περαιτέρω σχετικά με το «Buongiorno».

Ο Ουγγαρέζος;

Η πρωινή εκπομπή αναμένεται να ανασχεδιαστεί με στόχο ένα πιο σφιχτό πάνελ, ενώ οι συζητήσεις των συνεργατών της Φ. Σκορδά με το κανάλι εκκρεμούν. Ερώτημα αποτελεί η παρουσία του Δημήτρη Ουγγαρέζου μετά τη ραγδαία αλλαγή δεδομένων στη συνεργασία του με το Mega. Ο παρουσιαστής είχε διπλή συμφωνία με το Mega που εκτός του «Buongiorno» περιελάμβανε και την πρωινή εκπομπή στο ραδιόφωνο του Ομίλου.

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Μετά την απόφαση της Alter Ego Media να κλείσει το My radio, o Δ. Ουγγαρέζος θα αναζητήσει αλλού ραδιοφωνική στέγη δίνοντας προτεραιότητα στη συνέχιση της εκπομπής «Mappes show» με πορεία 19 ετών.

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