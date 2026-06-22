Mega: «Πράσινο φως» για τη Φαίη Σκορδά

Το «πράσινο φως» για την επόμενη σεζόν άναψε το Mega στη Φαίη Σκορδά. Πλησιάζοντας στο παραπέντε της τηλεοπτικής σεζόν και ενώ το «Buongiorno» ρίχνει αυλαία την Παρασκευή 26 Ιουνίου, το κανάλι της Συγγρού έδωσε σήμα για τη συνέχιση της συνεργασίας του με την παρουσιάστρια και την επόμενη σεζόν βάζοντας τέλος σε σενάρια αντικατάστασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Reallife, σε επικοινωνία με την ανώτατη διοίκηση του καναλιού η Φ. Σκορδά ενημερώθηκε για την ενεργοποίηση του συν 1 στο συμβόλαιό της, ενώ παραπέμφθηκε να μιλήσει με στελέχη του Mega για τα περαιτέρω σχετικά με το «Buongiorno».

Ο Ουγγαρέζος;

Η πρωινή εκπομπή αναμένεται να ανασχεδιαστεί με στόχο ένα πιο σφιχτό πάνελ, ενώ οι συζητήσεις των συνεργατών της Φ. Σκορδά με το κανάλι εκκρεμούν. Ερώτημα αποτελεί η παρουσία του Δημήτρη Ουγγαρέζου μετά τη ραγδαία αλλαγή δεδομένων στη συνεργασία του με το Mega. Ο παρουσιαστής είχε διπλή συμφωνία με το Mega που εκτός του «Buongiorno» περιελάμβανε και την πρωινή εκπομπή στο ραδιόφωνο του Ομίλου.

Μετά την απόφαση της Alter Ego Media να κλείσει το My radio, o Δ. Ουγγαρέζος θα αναζητήσει αλλού ραδιοφωνική στέγη δίνοντας προτεραιότητα στη συνέχιση της εκπομπής «Mappes show» με πορεία 19 ετών.