Σαλαμίνα: Φωτιά σε πλοιάριο μέσα σε ναυπηγείο

Φωτιά ξέσπασε σε πλοιάριο μέσα σε ναυπηγείο στη Σαλαμίνα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Στο σημείο έσπευσαν 25 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ οι συνθήκες και οι αιτίες της πυρκαγιάς παραμένουν αδιευκρίνιστες.

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Πυροσβεστικό, Πυροσβεστική - Pyrosvestiki - Pirosvestiko, Pirosvestiki - Fotia
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε σε πλοιάριο μέσα σε ναυπηγείο στη Σαλαμίνα.
  • Η πυρκαγιά προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των Αρχών, με 25 πυροσβέστες και 8 οχήματα να σπεύδουν στο σημείο.
  • Ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες και οι αιτίες εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε σε πλοιάριο μέσα σε ναυπηγείο στη Σαλαμίνα, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η πυρκαγιά προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των Αρχών και στο σημείο έσπευσαν 25 πυροσβέστες με 8 οχήματα προκειμένου να την θέσουν υπό έλεγχο.

Ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες και οι αιτίες εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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