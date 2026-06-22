Σαλαμίνα: Φωτιά σε πλοιάριο μέσα σε ναυπηγείο

Φωτιά ξέσπασε σε πλοιάριο μέσα σε ναυπηγείο στη Σαλαμίνα, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Η πυρκαγιά προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των Αρχών και στο σημείο έσπευσαν 25 πυροσβέστες με 8 οχήματα προκειμένου να την θέσουν υπό έλεγχο.
Ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες και οι αιτίες εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
Σαλαμίνα: Πυρκαγιά σε πλοιάριο εντός ναυπηγείου – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής |https://t.co/k8KLvPpCEz#Ant1news #Σαλαμινα #Πυρκαγια pic.twitter.com/0uzObqokZa
— Ant1news.gr (@AntennaNews) June 22, 2026