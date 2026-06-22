Σαλαμίνα: Φωτιά σε πλοιάριο μέσα σε ναυπηγείο

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Φωτιά ξέσπασε σε πλοιάριο μέσα σε ναυπηγείο στη Σαλαμίνα, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η πυρκαγιά προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των Αρχών και στο σημείο έσπευσαν 25 πυροσβέστες με 8 οχήματα προκειμένου να την θέσουν υπό έλεγχο.

Ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες και οι αιτίες εκδήλωσης της πυρκαγιάς.