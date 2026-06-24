Μητσοτάκης σε Τασούλα: «Χρέος της κυβέρνησης να στηρίζει την κοινωνία – Στέλνουμε μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, αναφέρθηκε στο νέο νομοσχέδιο με μέτρα στήριξης της κοινωνίας, ειδικά στη ρύθμιση για τον νόμο Κατσέλη, τονίζοντας το χρέος της κυβέρνησης να στηρίζει τους πολίτες και να στέλνει μήνυμα ασφάλειας στους συνεπείς δανειολήπτες. Συζήτησε επίσης τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας, τις διεθνείς εξελίξεις, την πορεία του πληθωρισμού και τις τιμές ενέργειας, καθώς και την κατ’ αρχήν συμφωνία ειρήνης για το Ιράν.

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Πολιτική

Μητσοτάκης - Τασούλας
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, τόνισε ότι «χρέος της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την ελληνική κοινωνία» απέναντι στις αυξήσεις τιμών, με το πρωτογενές πλεόνασμα να επιτρέπει παρεμβάσεις.
  • Αναφερόμενος στη ρύθμιση για τον νόμο Κατσέλη, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση «ξεπέρασε τις προσδοκίες» και ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας προς τους συνεπείς δανειολήπτες.
  • Μιλώντας για τις διεθνείς εξελίξεις, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την κατ’ αρχήν συμφωνία ειρήνης γύρω από το Ιράν, ενώ σημείωσε αισιοδοξία για σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα των τιμών μετά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.

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Στο νέο νομοσχέδιο με μέτρα στήριξης της κοινωνίας και ειδικά στη ρύθμιση για τον νόμο Κατσέλη, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα.

Ο Πρωθυπουργός μίλησε, επίσης, για τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας, αλλά και τις διεθνείς εξελίξεις, κάνοντας αναφορά στην πορεία του πληθωρισμού και τις τιμές ενέργειας.

«Χρέος της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την ελληνική κοινωνία που βρίσκεται αντιμέτωπη με τις παρατεταμένες αυξήσεις στις τιμές βασικών προϊόντων», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να σημειώσει ότι η ύπαρξη πρωτογενούς πλεονάσματος επιτρέπει παρεμβάσεις υπέρ των πολιτών.

Τόνισε, επίσης, πως η θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας δίνει τη δυνατότητα υλοποίησης των μέτρων με δημοσιονομική ασφάλεια, καθώς το σχετικό νομοσχέδιο τίθεται προς ψήφιση.

«Κλείνει μια εκκρεμότητα από το παρελθόν»

Αναφερόμενος στη ρύθμιση για τον νόμο Κατσέλη, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση «ξεπέρασε τις προσδοκίες» και ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας προς τους συνεπείς δανειολήπτες. «Κλείνει μια εκκρεμότητα από το παρελθόν με δικαιοσύνη και σεβασμό προς όσους προσπάθησαν να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους», είπε.

Σε πιο πολιτικό τόνο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετεί με γνώμονα τη δημοσιονομική πραγματικότητα της χώρας. Προειδοποίησε, δε, ότι οι πολίτες πρέπει να είναι προσεκτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τις δυνατότητες του προϋπολογισμού, υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα έχει πληρώσει ακριβά στο παρελθόν την απόκλιση από τη δημοσιονομική πειθαρχία.

Μιλώντας για τις διεθνείς εξελίξεις, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την κατ’ αρχήν συμφωνία ειρήνης γύρω από το Ιράν, ευχόμενος να μην υπάρξουν νέες αναταράξεις το επόμενο διάστημα. Σημείωσε, επιπλέον, ότι η πρόσφατη άνοδος του πληθωρισμού συνδέθηκε με την αύξηση των τιμών του πετρελαίου, η οποία πλέον έχει αποκλιμακωθεί, εκφράζοντας αισιοδοξία ότι η τάση αυτή θα περάσει και στις τελικές τιμές προς τους καταναλωτές, οδηγώντας σε σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα.

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