Ράλι Ακρόπολις: Τα αυτοκίνητα ταξιδεύουν εν πλω από την Κόρινθο στην Ιτέα – Εντυπωσιακό βίντεο

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Το θαλάσσιο στοιχείο επιστρέφει στη δομή του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις για πρώτη φορά μετά το 1991, καθώς τα αυτοκίνητα μεταφέρονται εν πλω από το λιμάνι της Κορίνθου στο λιμάνι της Ιτέας.

Μετά την ασφάλτινη υπερ-ειδική διαδρομή στο The Ellinikon Sports Park, τα αυτοκίνητα κατευθύνθηκαν νωρίς το βράδυ στο λιμάνι της Κορίνθου. Εκεί επιβιβάστηκαν σταδιακά στο Superfast IV, με προορισμό την Ιτέα.

Η μεταφορά θα γίνει δια θαλάσσης κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το parc ferme θα πραγματοποιηθεί εν πλω, ενώ στο πλοίο θα διανυκτερεύσουν τα πληρώματα και οι μηχανικοί.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FIA World Rally Championship (@officialwrc)

Η δεύτερη ημέρα του αγώνα

Μετά την άφιξη στην Ιτέα, τα 57 πληρώματα θα μπουν στη δεύτερη ημέρα του αγώνα και στην πρώτη ημέρα των χωμάτινων ειδικών διαδρομών.

Στις 08:48, το πρώτο αυτοκίνητο, το Toyota Yaris GR Rally1 του Έλφιν Έβανς, ο οποίος βρίσκεται στην κορυφή του πρωταθλήματος, θα εκκινήσει στην ειδική διαδρομή Βωξίτες. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν τα υπόλοιπα αυτοκίνητα.

Το πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει τις εξής ειδικές διαδρομές:

08:48 – Βωξίτες

09:51 – Παρνασσός

11:14 – Στείρι

13:55 – Ελικώνας

14:46 – Στείρι

16:56 – Θήβα

Μετά το μεσημεριανό σέρβις στη Λιβαδειά, τα πληρώματα θα συνεχίσουν με τις απογευματινές ειδικές. Η ημέρα θα ολοκληρωθεί με την ειδική διαδρομή στη Θήβα.

Στη συνέχεια, τα αυτοκίνητα θα κατευθυνθούν στο Λουτράκι, όπου θα στηθεί το parc ferme για τη διανυκτέρευση. Ο αγώνας θα συνεχιστεί το Σάββατο με ειδικές διαδρομές στην Πελοπόννησο.

Οδηγίες για τους θεατές

Οι θεατές που θα παρακολουθήσουν τις ειδικές διαδρομές πρέπει να φτάσουν στα σημεία εγκαίρως, τουλάχιστον μία ώρα πριν από την έναρξη. Οι διοργανωτές συστήνουν στους φιλάθλους να επιλέξουν ασφαλείς θέσεις σε υψώματα και να αποφεύγουν τις εξόδους των στροφών.

Οι θεατές πρέπει επίσης να έχουν μαζί τους καπέλο, πετσέτα και αρκετό νερό, καθώς οι συνθήκες στις ειδικές διαδρομές απαιτούν αυξημένη προσοχή και σωστή προετοιμασία.