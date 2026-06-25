Ράλι Ακρόπολις: Τα αυτοκίνητα ταξιδεύουν εν πλω από την Κόρινθο στην Ιτέα – Εντυπωσιακό βίντεο

Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις επαναφέρει το θαλάσσιο στοιχείο στη δομή του αγώνα για πρώτη φορά μετά το 1991. Μετά την υπερ-ειδική διαδρομή στο The Ellinikon Sports Park, τα αυτοκίνητα μεταφέρονται με το Superfast IV από την Κόρινθο στην Ιτέα, με το parc ferme να πραγματοποιείται εν πλω. Η δεύτερη ημέρα του αγώνα περιλαμβάνει την πρώτη χωμάτινη δοκιμασία, με 57 πληρώματα να αγωνίζονται σε ειδικές διαδρομές όπως οι Βωξίτες, ο Παρνασσός, το Στείρι, ο Ελικώνας και η Θήβα. Η ημέρα θα ολοκληρωθεί με τη μετακίνηση των αυτοκινήτων στο Λουτράκι, πριν από τη συνέχεια του Σαββάτου στην Πελοπόννησο.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το θαλάσσιο στοιχείο επιστρέφει στη δομή του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις για πρώτη φορά μετά το 1991, καθώς τα αυτοκίνητα μεταφέρονται εν πλω από την Κόρινθο στην Ιτέα. Η μεταφορά γίνεται δια θαλάσσης κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τα πληρώματα και τους μηχανικούς να διανυκτερεύουν στο πλοίο.
  • Μετά την άφιξη στην Ιτέα, τα 57 πληρώματα θα μπουν στη δεύτερη ημέρα του αγώνα και στην πρώτη ημέρα των χωμάτινων ειδικών διαδρομών. Η ημέρα περιλαμβάνει ειδικές διαδρομές όπως Βωξίτες, Παρνασσός, Στείρι, Ελικώνας και Θήβα.
  • Οι θεατές που θα παρακολουθήσουν τις ειδικές διαδρομές πρέπει να φτάσουν στα σημεία εγκαίρως, τουλάχιστον μία ώρα πριν από την έναρξη. Οι διοργανωτές συστήνουν στους φιλάθλους να επιλέξουν ασφαλείς θέσεις σε υψώματα και να έχουν μαζί τους καπέλο, πετσέτα και αρκετό νερό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το θαλάσσιο στοιχείο επιστρέφει στη δομή του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις για πρώτη φορά μετά το 1991, καθώς τα αυτοκίνητα μεταφέρονται εν πλω από το λιμάνι της Κορίνθου στο λιμάνι της Ιτέας.

Μετά την ασφάλτινη υπερ-ειδική διαδρομή στο The Ellinikon Sports Park, τα αυτοκίνητα κατευθύνθηκαν νωρίς το βράδυ στο λιμάνι της Κορίνθου. Εκεί επιβιβάστηκαν σταδιακά στο Superfast IV, με προορισμό την Ιτέα.

Η μεταφορά θα γίνει δια θαλάσσης κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το parc ferme θα πραγματοποιηθεί εν πλω, ενώ στο πλοίο θα διανυκτερεύσουν τα πληρώματα και οι μηχανικοί.

Η δεύτερη ημέρα του αγώνα

Μετά την άφιξη στην Ιτέα, τα 57 πληρώματα θα μπουν στη δεύτερη ημέρα του αγώνα και στην πρώτη ημέρα των χωμάτινων ειδικών διαδρομών.

Στις 08:48, το πρώτο αυτοκίνητο, το Toyota Yaris GR Rally1 του Έλφιν Έβανς, ο οποίος βρίσκεται στην κορυφή του πρωταθλήματος, θα εκκινήσει στην ειδική διαδρομή Βωξίτες. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν τα υπόλοιπα αυτοκίνητα.

Το πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει τις εξής ειδικές διαδρομές:

08:48 – Βωξίτες
09:51 – Παρνασσός
11:14 – Στείρι
13:55 – Ελικώνας
14:46 – Στείρι
16:56 – Θήβα

Μετά το μεσημεριανό σέρβις στη Λιβαδειά, τα πληρώματα θα συνεχίσουν με τις απογευματινές ειδικές. Η ημέρα θα ολοκληρωθεί με την ειδική διαδρομή στη Θήβα.

Στη συνέχεια, τα αυτοκίνητα θα κατευθυνθούν στο Λουτράκι, όπου θα στηθεί το parc ferme για τη διανυκτέρευση. Ο αγώνας θα συνεχιστεί το Σάββατο με ειδικές διαδρομές στην Πελοπόννησο.

Οδηγίες για τους θεατές

Οι θεατές που θα παρακολουθήσουν τις ειδικές διαδρομές πρέπει να φτάσουν στα σημεία εγκαίρως, τουλάχιστον μία ώρα πριν από την έναρξη. Οι διοργανωτές συστήνουν στους φιλάθλους να επιλέξουν ασφαλείς θέσεις σε υψώματα και να αποφεύγουν τις εξόδους των στροφών.

Οι θεατές πρέπει επίσης να έχουν μαζί τους καπέλο, πετσέτα και αρκετό νερό, καθώς οι συνθήκες στις ειδικές διαδρομές απαιτούν αυξημένη προσοχή και σωστή προετοιμασία.

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