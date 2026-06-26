Μουντιάλ 2026: Ο Ισημερινός νίκησε 2-1 τη Γερμανία και προκρίθηκε στους «32» – Δείτε τα γκολ

Ο Ισημερινός νίκησε 2-1 τη Γερμανία στο Νιου Τζέρσεϊ και προκρίθηκε στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, πετυχαίνοντας μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της διοργάνωσης μέχρι στιγμής.

Η «Λα Τρικολόρ» ήθελε μόνο νίκη για να συνεχίσει στη διοργάνωση και πέτυχε τον στόχο της με ολοκληρωμένη εμφάνιση. Η Γερμανία, παρά την ήττα, κράτησε την πρώτη θέση στον 5ο όμιλο με 6 βαθμούς, καθώς είχε καλύτερη διαφορά τερμάτων από τη δεύτερη Ακτή Ελεφαντοστού.

Γρήγορο προβάδισμα για τη Γερμανία, άμεση απάντηση από τον Ισημερινό

Ο Λιρόι Σανέ άνοιξε το σκορ μόλις στο 2ο λεπτό και έδωσε στη Γερμανία προβάδισμα από πολύ νωρίς. Το γρήγορο γκολ δημιούργησε την εικόνα ότι η «Μάνσαφτ» θα μπορούσε να ελέγξει το παιχνίδι.

Ο Ισημερινός, όμως, αντέδρασε άμεσα. Οι παίκτες του Σεμπαστιάν Μπεκασέσε πίεσαν, κέρδισαν μέτρα στο γήπεδο και ισοφάρισαν στο 9ο λεπτό με εξαιρετικό σουτ του Ανγκούλο, έπειτα από πάσα του Βίτε. Από εκείνο το σημείο και μετά, η ομάδα της Νότιας Αμερικής κυριάρχησε στο πρώτο ημίχρονο και περιόρισε τη Γερμανία σε παθητικό ρόλο.

Ο Πλάτα έκρινε την αναμέτρηση στο 78ο λεπτό

Η Γερμανία παρουσίασε αμυντικές αδυναμίες, με τους Τα και Ρούντιγκερ να μην βρίσκονται σε καλή μέρα, ενώ ο Νόιερ δεν ενέπνευσε σιγουριά κάτω από τα δοκάρια.

Ο Ισημερινός συνέχισε να ψάχνει το γκολ της νίκης και έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Πλάτα στο 74ο λεπτό. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο ίδιος παίκτης εκμεταλλεύτηκε νέα αδράνεια στην άμυνα της Γερμανίας και διαμόρφωσε το τελικό 2-1.

Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Ισημερινός έφτασε τους 4 βαθμούς και εξασφάλισε θέση στην επόμενη φάση ως μία από τις οκτώ καλύτερες τρίτες ομάδες. Η νίκη απέναντι στη Γερμανία ήρθε μετά την απώλεια βαθμών στο προηγούμενο παιχνίδι με το Κουρασάο και έδωσε στη «Λα Τρικολόρ» την πρόκριση στους «32» του Μουντιάλ.

Διαιτήτρια: Τόρι Πένσο (ΗΠΑ)

Κίτρινες: Ινκαπιέ, Φράνκο – Πάβλοβιτς

ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ (Σεμπάστιαν Μπεκασέσε): Γκαλίντες, Ινκαπιέ (71΄ Εστουπινιάν), Ορντόνιες, Πάτσο, Βίτε, Φράνκο (64΄ Πρεσιάδο), Μ. Καϊσέδο, Γεμπόα (85΄ Τόρες), Βαλένσια (64΄ Ροντρίγκες), Πλάτα, Ανγκούλο (85΄ Ζ. Καϊσέδο)

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Γιούλιαν Νάγκελσμαν): Νόιερ, Ρούντιγκερ, Τα, Κίμιχ (60΄ Τιό), Ράουμ, Πάβλοβιτς, Μουσιάλα, Βιρτς (73΄ Γκρος), Σάνε, Νμέτσα (64΄ Μπάιερ), Χάβερτς (60΄ Ουντάβ)